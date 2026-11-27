Az ötödik helyezett TFSE látogatott a sereghajtó miskolciak otthonába és Bartal Gergely csapata meg is nyerte az első két játszmát. A harmadik szett közepétől azonban a házigazdák átvették a játék irányítását és sikerült egyenlíteniük. A döntő játszmában aztán négyszer is mérkőzéslabdája volt a vendégeknek, majd, amikor fordult a kocka, akkor a 32 pontjával a mérkőzés legeredményesebb játékosa címet is kiérdemlő Elleh Jonathan Chidi bombájával a miskolciaknak egyből sikerült lezárniuk a kétórás találkozót.

RÖPLABDA TIPPMIXPRO EXTRALIGA, FÉRFIAK

MISKOLCI EAFC-PEKA BAU–TFSE 3:2 (–21, –23, 16, 21, 17)

Miskolc, 100 néző. V: Tillmann, Takács Á.

MEAFC: VERES 17, IVÁN B. 15, Hechavarria 6, Faragó 1, Garan 9, ELLEH 32. Csere: Fenyvesi D. (liberó), Fenyvesi B. 7, Jakó. Edző:Kovács Zoltán

TFSE: Tóth M. 2, BALÁZS B. 23, Dóczi 8, MAJOROS 20, Tóth K. 9, Kiss B. 5. Csere: Szalaki (liberó), Füzék, Kun 3, Gőczi 1, Tamási D. Edző: Bartal Gergely

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 3:2, 8:5, 11:10, 12:12, 15:13, 16:17, 20:19, 21:22. 2. játszma: 0:1, 4:2, 4:4, 8:5, 9:10, 11:13, 15:14, 17:20, 20:21, 22:24. 3. játszma: 4:1, 5:7, 8:11, 19:12, 24:15. 4. játszma: 2:1, 7:2, 9:6, 14:7, 15:11, 16:13, 22:15, 24:18. 5. játszma: 1:3, 4:4, 6:8, 10:10, 11:13, 13:14, 18:17

MESTERMÉRLEG

Kovács Zoltán: – később...

Bartal Gergely: – Teljesen máshogy játszottunk, mint a MÁV Előre ellen, száznyolcvan fokot fordult a csapat hozzáállása pozitív értelemben. Meg is nyertük az első két játszmát, de aztán felpuhultak a nyitásaink és nem ment jól a fogadás sem, úgyhogy egyenlített a Miskolc. Az ötödik szettben így is volt négy mérkőzéslabdánk, de a szerencse nem állt mellénk. Azonban így is fontos pontot szereztünk, ami sokat számíthat majd az alapszakasz végén.