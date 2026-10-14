Barcola mesterhármast jegyzett, magyar játékosai nélkül 6–3-ra nyert a Liverpool a BL-ben

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

LINZER ASK (osztrák)–LIVERPOOL FC (angol) 3–6 (0–3)

Linz, Raiffeisen Aréna, 18 910 néző. Vezette: Stieler (német)

LASK: Jungwirth – Jörgensen (Flecker, a szünetben), Mbuyamba, Alemao, Andrade, Dibango – Danek, Bogarde (Ljubicic, 62.), Schöpf (El-Fadli, 71.) – Ch. Lang (N. Kane, 82.), Adeniran (Kalajdzic, 71.). Vezetőedző: Dietmar Kühbauer

LIVERPOOL: Alisson – J. Frimpong, R. Araújo (J. Gomez, 62.), Jacquet (Van Dijk, 62.), Cimikasz – Gravenberch, Nyoni (A. Mac Allister, 85.) – Barcola (V. Munoz, 73.), Wirtz, Ngumoha (Chambers, 85.) – Koumas. Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Ljubicic (63.), Flecker (74., 78.), ill. R. Araújo (22.), Barcola (24., 37., 66.), J. Frimpong (51.), Koumas (72.)

Ahogy azt előzetesen tudni lehetett, a kisebb sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik nélkül lépett pályára a Liverpool Linzben a BL alapszakaszának második fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitánya ennek ellenére elutazott Ausztriába, és a lelátóról figyelte az eseményeket, míg Kerkez Milos a cserepadon kapott helyet.

Álmoskásan, helyzet nélkül telt el az első félidő első fele, de aztán két perc alatt két gólt szerzett a Liverpool. A 22. percben a Kerkez Milos posztján játszó Konsztandinosz Cimikasz ívelt be balról szögletet, középütt pedig Ronald Araújónak csak fel kellett ugrania, majd hét méterről a bal alsó sarokba fejelt. Két perccel később pedig Rio Ngumoha kavargatott a jobb szélen, Lewis Koumashoz került a labda, ő visszatette Bradley Barcolának, s a francia támadó 14 méterről jobbal a kapu jobb oldalába helyezett.

Nem tudott nagy ellenállást kifejteni az osztrák csapat, az angolok a 32. percben lesgólt lőttek, egy percre rá pedig Ryan Gravenberch az ötös bal sarkáról ballal a bal kapufát találta el. Ám ami késett, nem múlott: a 37. percben Bradley Barcola megszerezte második találatát: Florian Wirtz mesteri passza után lefordult, és ballal a bal alsó sarokba lőtt.

Bradley Barcola második gólja (Fotó: Getty Images)

Nem Bajnokok Ligája-találkozóra, inkább edzőmeccsre hasonlított ettől fogva a mérkőzés, nem ugyanazt a szintet képviselte a két csapat. De persze ez nem meglepő, amikor az egyik gárda újonc a BL-ben, a másik pedig hatszoros győztes…

A második félidő elején jött az újabb liverpooli gól, Cimikasz ezúttal Jeremie Frimpong fejére ívelte a labdát, amely a fejes után a kapu bal oldalában kötött ki.

Andoni Iraola vezetőedző azt is megengedhette magának, hogy egyszerre cserélje le mindkét belső védőjét, ekkor, a 62. percben állt csak be Virgil van Dijk és Joe Gomez. Ugyanekkor állt be a hazai csapatba a horvát-osztrák Robert Ljubicic is, aki első labdaérintéséből szépített, ballal lőtt Alisson Becker kapujába. Ezzel klubtörténetet is írt, megszerezte a LASK első gólját a BL-ben.

Vérmes reményekre persze ez sem jogosította a linzieket – pláne, mivel négy perccel később Bradley Barcola újabb gólt szerzett, mesterhármast érve el, és újra négy gólra növelve a különbséget a felek között.

Lewis Koumas két lesgólt is szerzett korábban, a 71. percben azonban már érvényes találatot ért el Frimpong jobbról érkező beadása után, ez volt a hatodik vendéggól. De jutott még a hazaiaknak is, Florian Flecker közelről fejelt az üres kapuba – számolni sem volt már könnyű –, majd újfent ő talált be. Ez már felbosszantotta Alisson Beckert, a három „gombócot” soknak érezte. Ennek ellenére simán nyert idegenben 6–3-ra a Pool.