Mivel a múlt hét elején még válogatott meccseket rendeztek, péntektől volt lehetősége ismét az élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar légiósoknak, hogy klubjukban bizonyítsanak. A 19 éves, kétszeres magyar válogatott csatár, Kovács Bendegúz rögtön meg is tette ezt az AZ második számú csapatában, a holland másodosztályban a Vitesse elleni idegenbeli meccsen egy jobb oldali beadásra érkezve talált közelről a kapuba. Ez volt az ötödik találata a Jong AZ-ben ebben az idényben. Vasárnap a Sparta Rotterdam elleni, 5–1-re megnyert élvonalbeli meccsen az első csapatban is pályára lépett csereként 67. percben, de az Eredivisie-ben még várni kell Kovács Bendegúz első góljára.

KOVÁCS BENDEGÚZ ÚJABB GÓLJA A JONG AZ-BEN

Szoboszlai Dominik magyar rekordot jelentő, 17. Premier League-góljára azonban nem kellett tovább várni! A Liverpool középpályása egy kiváló, laposan a jobb alsóba lőtt szabadrúgásból szerezte meg a vezetést csapatának a Manchester United elleni, 4–0-ra megnyert rangadón. Szoboszlai ezzel Gera Zoltánnal holtversenyben most már a legeredményesebb magyar játékos az angol élvonalban, ebben az idényben a bajnokságban másodszor volt eredményes, minden tétmeccset nézve pedig negyedszer, míg a Liverpool játékosaként a vasárnapi volt a 32. gólja pályafutása során.

A két gól mellett egy gólpasszt jegyezhettünk fel légiósainktól a múlt héten: a német másodosztályú Fürthben Keresztes Krisztián fejjel adott gólpasszt a Hannover ellen, de csapata 2–1-re kikapott. Jó hír még a német másodosztályból, hogy a tavaly novemberi keresztszalag-szakadása után először játszott kezdőként a Wolfsburgban Dárdai Bence, 64 percet kapott.

NOVEMBER 20., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Floridsdorfer AC–Austria Wien II 3–1

Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Cercle Bruges–Westerlo 1–0

Westerlo: Balogh Botond a 64. percben állt be csereként.

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Virton 2–2

FC Bruges II: Ostoici Stefan csere volt.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Vitesse–Jong AZ 0–3

AZ: Kovács Bendegúz kezdőként egy félidőt játszott, a 36. percben gólt szerzett.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Perszepolisz–Pajkan 3–0

Perszepolisz: Gera Dániel csere volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Slask Wróclaw 1–2

Pogon: Molnár Rajmund nem volt a keret tagja, Szalai Attila a 73. percben állt be csereként.

NOVEMBER 21., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Bournemouth–Nottingham Forest 2–0

Bournemouth: Tóth Alex sérült.

Championship (II. osztály)

Bolton Wanderers–Portsmouth 1–1

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.

Swansea City–West Bromwich Albion 2–2

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga

LASK–Hartberg 2–1

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.

Grazer AK–Rapid Wien 0–3

Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Genk–La Louviere 3–0

La Louviere: Kovács Mátyás kezdett, az 59. percben Gruber Zsombor váltotta.

Zulte-Waregem–Royal Antwerp 2–2

Waregem: Átrok Zalán a 83. percben állt be csereként.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Varna–Cserno More 0–0

Varna: Major Sámuel kezdőként 81 percet játszott.

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Nicosia–APOEL 1–1

Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.

Arisz–Nea Szalamina 3–1

Arisz: Szakos Bence kispados volt.

Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Slavia Praha 0–2

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

New England Revolution–Philadelphia Union 2–0

New England: Gazdag Dániel kezdőként 62 percet játszott.

Inter Miami–Columbus Crew 0–3

Miami: Pintér Dániel kispados volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Reims–Saint-Étienne 0–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Kalamata–AEK Athén 0–1

AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán végig a pályán volt.

HOLLANDIA

Eredivisie

Groningen–Heerenveen 1–3

Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a találkozót.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Zaglebie Lubin–Górnik Zabrze 2–0

Zaglebie: Szabó Levente kezdőként 64 percet játszott.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–RB Leipzig 1–5

Union: Schäfer András kezdőként 73 percet játszott.

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hannover–Greuther Fürth 2–1

Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, a 34. percben gólpasszt adott.

Wolfsburg–Holstein Kiel 3–0

Wolfsburg: Dárdai Bence kezdőként 64 percet játszott.

PORTUGÁLIA

Portugál Kupa, 4. forduló

Marítimo–Chaves 0–0 – 11-esekkel 3–2

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Superliga

Csíkszereda–Corvinul 0–4

Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végig a pályán volt, Szalay Szabolcs kezdőként 85 percet játszott, Eppel Márton kezdett, a 66. percen cserélték le, Horváth Artúr a 66. percben állt be, Czékus Ádám a 85. percben lépett pályára, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Szabó Alex és Tajti Mátyás végig tartalék maradt.

Liga 2 (II. osztály)

Stefanesti–Unirea Slobozia 0–2

Unirea: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.

CSM Slatina–ASA Marosvásárhely 3–2

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence kispados volt.

CSM Olimpia–Concordia 1–2

CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.

Cetatea Suceava–Poli Temesvár 0–1

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Zsolna–Besztercebánya 2–0

Besztercebánya: Szánthó Regő a 66. percben állt be csereként.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Samsunspor 2–1

Galatasaray: Sallai Roland sérült.

Amedspor–Rizespor 0–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

NOVEMBER 22., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Manchester United 4–0

Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 10. percben gólt szerzett.

Championship (II. osztály)

Burnley–Blackburn Rovers 2–2

Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.

AUSZTRIA

Bundesliga

Austria Wien–Salzburg 1–0

Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Araz–Neftci Baki 1–3

Neftci: Skribek Alen csereként állt be a 67. percben.

Kapaz–Qarabag 0–0

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Olympiakosz Nicosia–AEK Larnaca 0–1

Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést, a 24. percben sárga lapot kapott.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sparta Praha–Liberec 1–3

Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 60. percben állt be.

DÁNIA

Superliga

Nordsjaelland–FC Köbenhavn 5–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákost a 60. percben kiállították, Németh Hunor kispados volt.

HOLLANDIA

Eredivisie

Ajax–Den Haag 3–0

Den Haag: Bárány Donát kispados volt.

Sparta Rotterdam–AZ 1–5

AZ: Kovács Bendegúz a 67. percben állt be.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Widzew Lódz 3–1

Raków: Molnár Ádin csereként állt be a 69. percben, a 84. percben sárga lapot kapott.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Cottbus–Hertha BSC 0–4

Hertha: Dárdai Márton kispados volt.

PORTUGÁLIA

Portugál Kupa, 4. forduló

SC Vianense (III.)–Rio Ave 1–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Barcelona–Villarreal 3–2

Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.

SVÁJC

Super League

Zürich–St. Gallen 2–2

St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Sirius–Djurgarden 1–0

Sirius: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Macsva–Vojvodina 1–5

Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 74. percben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Komárom 3–0

DAC: Tuboly Mátét nem nevezték.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Maribor–Nafta Lendva 5–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás 62 percet töltött a pályán.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Konyaspor–Besiktas 2–4

Konyaspor: Tóth Rajmund a kezdőcsapatban lépett pályára, a 90. percben cserélték le.

NOVEMBER 23., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

18.00: Kraszava–Anorthoszisz

Anorthoszisz: Kiss Tamás

HORVÁTORSZÁG

HNL

18.00: Slaven Belupo–NK Osijek

Osijek: Bakti Balázs

ROMÁNIA

Superliga

19.00: Sepsi OSK–Rapid Bucuresti

Sepsi: Sigér Dávid

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

20.30: Ceuta–Almería

Almería: Yaakobishvili Áron