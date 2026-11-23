Magyar gól Angliában és Hollandiában, gólpassz Németországból
Mivel a múlt hét elején még válogatott meccseket rendeztek, péntektől volt lehetősége ismét az élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar légiósoknak, hogy klubjukban bizonyítsanak. A 19 éves, kétszeres magyar válogatott csatár, Kovács Bendegúz rögtön meg is tette ezt az AZ második számú csapatában, a holland másodosztályban a Vitesse elleni idegenbeli meccsen egy jobb oldali beadásra érkezve talált közelről a kapuba. Ez volt az ötödik találata a Jong AZ-ben ebben az idényben. Vasárnap a Sparta Rotterdam elleni, 5–1-re megnyert élvonalbeli meccsen az első csapatban is pályára lépett csereként 67. percben, de az Eredivisie-ben még várni kell Kovács Bendegúz első góljára.
KOVÁCS BENDEGÚZ ÚJABB GÓLJA A JONG AZ-BEN
Szoboszlai Dominik magyar rekordot jelentő, 17. Premier League-góljára azonban nem kellett tovább várni! A Liverpool középpályása egy kiváló, laposan a jobb alsóba lőtt szabadrúgásból szerezte meg a vezetést csapatának a Manchester United elleni, 4–0-ra megnyert rangadón. Szoboszlai ezzel Gera Zoltánnal holtversenyben most már a legeredményesebb magyar játékos az angol élvonalban, ebben az idényben a bajnokságban másodszor volt eredményes, minden tétmeccset nézve pedig negyedszer, míg a Liverpool játékosaként a vasárnapi volt a 32. gólja pályafutása során.
A két gól mellett egy gólpasszt jegyezhettünk fel légiósainktól a múlt héten: a német másodosztályú Fürthben Keresztes Krisztián fejjel adott gólpasszt a Hannover ellen, de csapata 2–1-re kikapott. Jó hír még a német másodosztályból, hogy a tavaly novemberi keresztszalag-szakadása után először játszott kezdőként a Wolfsburgban Dárdai Bence, 64 percet kapott.
NOVEMBER 20., PÉNTEK
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
Floridsdorfer AC–Austria Wien II 3–1
Austria Wien II: Polonkai Noel végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Cercle Bruges–Westerlo 1–0
Westerlo: Balogh Botond a 64. percben állt be csereként.
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Virton 2–2
FC Bruges II: Ostoici Stefan csere volt.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Vitesse–Jong AZ 0–3
AZ: Kovács Bendegúz kezdőként egy félidőt játszott, a 36. percben gólt szerzett.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Perszepolisz–Pajkan 3–0
Perszepolisz: Gera Dániel csere volt.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Slask Wróclaw 1–2
Pogon: Molnár Rajmund nem volt a keret tagja, Szalai Attila a 73. percben állt be csereként.
NOVEMBER 21., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Bournemouth–Nottingham Forest 2–0
Bournemouth: Tóth Alex sérült.
Championship (II. osztály)
Bolton Wanderers–Portsmouth 1–1
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült.
Swansea City–West Bromwich Albion 2–2
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga
LASK–Hartberg 2–1
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
Grazer AK–Rapid Wien 0–3
Rapid Wien: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
BELGIUM
Jupiler Pro League
Genk–La Louviere 3–0
La Louviere: Kovács Mátyás kezdett, az 59. percben Gruber Zsombor váltotta.
Zulte-Waregem–Royal Antwerp 2–2
Waregem: Átrok Zalán a 83. percben állt be csereként.
BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Varna–Cserno More 0–0
Varna: Major Sámuel kezdőként 81 percet játszott.
CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–APOEL 1–1
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.
Arisz–Nea Szalamina 3–1
Arisz: Szakos Bence kispados volt.
Nea Szalamina: Kovács Dániel kispados volt.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Slavia Praha 0–2
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, rájátszás, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
New England Revolution–Philadelphia Union 2–0
New England: Gazdag Dániel kezdőként 62 percet játszott.
Inter Miami–Columbus Crew 0–3
Miami: Pintér Dániel kispados volt.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Reims–Saint-Étienne 0–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
Kalamata–AEK Athén 0–1
AEK Athén: Varga Barnabás és Vitális Milán végig a pályán volt.
HOLLANDIA
Eredivisie
Groningen–Heerenveen 1–3
Groningen: Csinger Márk végigjátszotta a találkozót.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Zaglebie Lubin–Górnik Zabrze 2–0
Zaglebie: Szabó Levente kezdőként 64 percet játszott.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–RB Leipzig 1–5
Union: Schäfer András kezdőként 73 percet játszott.
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hannover–Greuther Fürth 2–1
Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, a 34. percben gólpasszt adott.
Wolfsburg–Holstein Kiel 3–0
Wolfsburg: Dárdai Bence kezdőként 64 percet játszott.
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 4. forduló
Marítimo–Chaves 0–0 – 11-esekkel 3–2
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Superliga
Csíkszereda–Corvinul 0–4
Csíkszereda: Hegedűs János és Pászka Lóránd végig a pályán volt, Szalay Szabolcs kezdőként 85 percet játszott, Eppel Márton kezdett, a 66. percen cserélték le, Horváth Artúr a 66. percben állt be, Czékus Ádám a 85. percben lépett pályára, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Szabó Alex és Tajti Mátyás végig tartalék maradt.
Liga 2 (II. osztály)
Stefanesti–Unirea Slobozia 0–2
Unirea: Bobál Gergely végigjátszotta a mérkőzést.
CSM Slatina–ASA Marosvásárhely 3–2
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kocsis Bence kispados volt.
CSM Olimpia–Concordia 1–2
CSM Olimpia: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést.
Cetatea Suceava–Poli Temesvár 0–1
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Zsolna–Besztercebánya 2–0
Besztercebánya: Szánthó Regő a 66. percben állt be csereként.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Samsunspor 2–1
Galatasaray: Sallai Roland sérült.
Amedspor–Rizespor 0–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
NOVEMBER 22., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Manchester United 4–0
Liverpool: Kerkez Milos végigjátszotta a mérkőzést, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, a 10. percben gólt szerzett.
Championship (II. osztály)
Burnley–Blackburn Rovers 2–2
Blackburn: Tóth Balázs sérülés miatt nem volt kerettag.
AUSZTRIA
Bundesliga
Austria Wien–Salzburg 1–0
Salzburg: Redzic Damir nem volt a meccskeretben.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Araz–Neftci Baki 1–3
Neftci: Skribek Alen csereként állt be a 67. percben.
Kapaz–Qarabag 0–0
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Olympiakosz Nicosia–AEK Larnaca 0–1
Olympiakosz: Tamás Márk végigjátszotta a mérkőzést, a 24. percben sárga lapot kapott.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sparta Praha–Liberec 1–3
Sparta Praha: Hegyi Krisztián kispados volt, Vitályos Viktor a 60. percben állt be.
DÁNIA
Superliga
Nordsjaelland–FC Köbenhavn 5–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákost a 60. percben kiállították, Németh Hunor kispados volt.
HOLLANDIA
Eredivisie
Ajax–Den Haag 3–0
Den Haag: Bárány Donát kispados volt.
Sparta Rotterdam–AZ 1–5
AZ: Kovács Bendegúz a 67. percben állt be.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Widzew Lódz 3–1
Raków: Molnár Ádin csereként állt be a 69. percben, a 84. percben sárga lapot kapott.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Cottbus–Hertha BSC 0–4
Hertha: Dárdai Márton kispados volt.
PORTUGÁLIA
Portugál Kupa, 4. forduló
SC Vianense (III.)–Rio Ave 1–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kispados volt.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Barcelona–Villarreal 3–2
Villarreal: Gulácsi Péter végigvédte a mérkőzést.
SVÁJC
Super League
Zürich–St. Gallen 2–2
St. Gallen: Csoboth Kevin kispados volt.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Sirius–Djurgarden 1–0
Sirius: Vancsa Zalán a 86. percben állt be.
SZERBIA
Szuperliga
Macsva–Vojvodina 1–5
Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 74. percben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Komárom 3–0
DAC: Tuboly Mátét nem nevezték.
SZLOVÉNIA
Prva Liga
Maribor–Nafta Lendva 5–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem volt a keretben, Németh Ervin kispados volt, Vidnyánszky Mátyás 62 percet töltött a pályán.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Konyaspor–Besiktas 2–4
Konyaspor: Tóth Rajmund a kezdőcsapatban lépett pályára, a 90. percben cserélték le.
NOVEMBER 23., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Kraszava–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: Slaven Belupo–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Rapid Bucuresti
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
20.30: Ceuta–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron