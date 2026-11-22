Finom szólva is a mély vízben kezd a Manchester Unitednél Mauricio Pochettino, a frissen kinevezett menedzser első mérkőzése ugyanis az ősi rivális Liverpool FC otthonában lesz. Az argentin szakember edzői mérlege gyenge a „vörösök” ellen (19 mérkőzésen három győzelem, öt döntetlen és 11 vereség), de ami sokkal többet nyom a latban, hogy szétesett, önbizalom-hiányos csapatot vett át, amely a válogatott szünetet kieső helyen töltötte, így – az idény ilyen kései (11. forduló) szakaszában – 1972 óta először fordul elő, hogy a szuperrangadóra az egyik fél a veszélyzónából érkezik.

Abban azért bízhat Pochettino, hogy a Manchester United utóbbi kilenc állandó vagy megbízott menedzseréből nyolc nem kapott ki az első meccsén (az egyetlen kivétel Erik ten Hag).

„Ahogyan az edzőváltáskor rendszerint lenni szokott, a játékosoknak érezniük kell, hogy hiszünk és bízunk bennük, nekünk pedig bizonyítanunk kell, hogy értjük a dolgunkat” – fogalmazott a meccset felvezető sajtótájékoztatóján az 54 éves edző, ám azt ő is tudja, új csapata vendégként még nyeretlen a Premier League-idényben, miközben egyszer sem úszta meg kapott gól nélkül. Más kérdés, hogy a Liverpool sem remekel otthon: az eddigi öt bajnokijából mindössze egyen győzött, ez a harmadik legrosszabb hazai mérleg volt a hétvégi forduló előtt.

Magyar szempontból a legfontosabb persze az, hogy mi lesz Szoboszlai Dominikkal, aki kisebb térdproblémákkal küzdött a mérkőzés előtt, és aki a United elleni öt bajnokiján egy gólig és két gólpasszig jutott. Pénteken Andoni Iraola menedzser úgy fogalmazott a sajtótájékoztatóján, a magyar légiós minden bizonnyal a meccskeretben lesz. A Liverpool edzője a kezdőről persze nem beszélt, de ha Szoboszlai Dominik bevethető állapotban lesz, aligha a kispadon kezd. Mellette Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong is felépült kisebb sérüléséből, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos szokás szerint a bal oldali védő helyén játszhat az első perctől kezdve.

„Tény, hogy ennél nagyobb mérkőzés nem létezik. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt vagyok, és kiváltságként élem meg, hogy részese lehetek a rangadónak. Tisztában kell lennünk a meccs súlyával” – foglalta össze a csata lényegét Andoni Iraola.

Eközben a Unitednél Patrick Dorgu és Harry Maguire már edzett, Lisandro Martínez pedig letöltötte eltiltását, és bár Luke Shaw (izomsérülés), valamint Marcus Rashford (csípő) visszatérése is küszöbön áll, az ő szereplésük kérdéses.