Szoboszlai Dominikkal várja az új edzővel érkező Unitedet a Liverpool
Finom szólva is a mély vízben kezd a Manchester Unitednél Mauricio Pochettino, a frissen kinevezett menedzser első mérkőzése ugyanis az ősi rivális Liverpool FC otthonában lesz. Az argentin szakember edzői mérlege gyenge a „vörösök” ellen (19 mérkőzésen három győzelem, öt döntetlen és 11 vereség), de ami sokkal többet nyom a latban, hogy szétesett, önbizalom-hiányos csapatot vett át, amely a válogatott szünetet kieső helyen töltötte, így – az idény ilyen kései (11. forduló) szakaszában – 1972 óta először fordul elő, hogy a szuperrangadóra az egyik fél a veszélyzónából érkezik.
Abban azért bízhat Pochettino, hogy a Manchester United utóbbi kilenc állandó vagy megbízott menedzseréből nyolc nem kapott ki az első meccsén (az egyetlen kivétel Erik ten Hag).
„Ahogyan az edzőváltáskor rendszerint lenni szokott, a játékosoknak érezniük kell, hogy hiszünk és bízunk bennük, nekünk pedig bizonyítanunk kell, hogy értjük a dolgunkat” – fogalmazott a meccset felvezető sajtótájékoztatóján az 54 éves edző, ám azt ő is tudja, új csapata vendégként még nyeretlen a Premier League-idényben, miközben egyszer sem úszta meg kapott gól nélkül. Más kérdés, hogy a Liverpool sem remekel otthon: az eddigi öt bajnokijából mindössze egyen győzött, ez a harmadik legrosszabb hazai mérleg volt a hétvégi forduló előtt.
Magyar szempontból a legfontosabb persze az, hogy mi lesz Szoboszlai Dominikkal, aki kisebb térdproblémákkal küzdött a mérkőzés előtt, és aki a United elleni öt bajnokiján egy gólig és két gólpasszig jutott. Pénteken Andoni Iraola menedzser úgy fogalmazott a sajtótájékoztatóján, a magyar légiós minden bizonnyal a meccskeretben lesz. A Liverpool edzője a kezdőről persze nem beszélt, de ha Szoboszlai Dominik bevethető állapotban lesz, aligha a kispadon kezd. Mellette Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Jeremie Frimpong is felépült kisebb sérüléséből, míg a Liverpool másik magyarja, Kerkez Milos szokás szerint a bal oldali védő helyén játszhat az első perctől kezdve.
„Tény, hogy ennél nagyobb mérkőzés nem létezik. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt vagyok, és kiváltságként élem meg, hogy részese lehetek a rangadónak. Tisztában kell lennünk a meccs súlyával” – foglalta össze a csata lényegét Andoni Iraola.
Eközben a Unitednél Patrick Dorgu és Harry Maguire már edzett, Lisandro Martínez pedig letöltötte eltiltását, és bár Luke Shaw (izomsérülés), valamint Marcus Rashford (csípő) visszatérése is küszöbön áll, az ő szereplésük kérdéses.
|– Hogyan értékeli az idény eddigi részét?
– Jó úton járunk, igaz, akadtak meccsek, amelyeken szerintem simán meglehetett volna a győzelem, mégsem nyertünk. A Manchester City ellen, ugye, ott volt a piros lap, az Arsenal ellen pedig kihagytuk a helyzeteinket, szóval, lehetne több pontunk is. Ráadásul az elején becsúszott két hazai döntetlen. Állhatnánk jobban is, de mindenképpen biztató a helyzet – mondta a klubhonlapnak Kerkez Milos, a Liverpool 23 éves, 37-szeres magyar válogatott balhátvédje.
– A Manchester United következik: milyen érzelmeket vált ki önből a rangadó, amelyet már gyerekként is nézett, illetve milyen motivációt jelent, hogy tavaly mindkét meccset a rivális nyerte meg a bajnokságban?
– Ez Anglia legnagyobb rangadója, az egész világ figyelemmel kíséri. Óriási mérkőzés lesz, ráadásul hazai pályán játszunk, nagyon várjuk már. Gyerekkorom óta figyelemmel követem a párharcot, mindenki ismeri a rivalizálás történetét, ajándék, hogy én is pályára léphetek. Az előző évadban elszenvedett két vereség persze nagyon fájt, főleg a hazai, ahogyan a kései góllal elbuktunk, de ez most pluszmotivációt ad mindannyiunknak.
– A válogatott szünetben nagy változás történt a Unitednél Mauricio Pochettino kinevezésével. Nehéz pontosan meghatározni, mi várható az ellenféltől?
– Elsősorban magunkra összpontosítunk. Természetesen elemeznünk kell az ellenfelet, a játékát, és meg is néztünk korábbi felvételeket arról, hogyan dolgozott Pochettino a Chelsea-nél és az amerikai válogatottnál. Feltérképeztük a Unitedet, felkészülten megyünk ki a pályára vasárnap.