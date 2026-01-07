17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

A 2026-os a 17. férfi kézilabda Európa-bajnokság. Dánia, Svédország és Norvégia közösen rendezi meg január 15. és február 1. között. A tornán 24 csapat vesz részt. A magyar válogatott az F-csoportban Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal mérkőzik meg Kristianstadban.

A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

CSOPORTKÖR

Minden csoport első két helyezettje jut be a középdöntőbe.

Az Európa-bajnokság csoportjai:

A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia

B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia

C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna

D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc

E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia

F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország

AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 15., csütörtök

18.00: Spanyolország–Szerbia

20.30: Németország–Ausztria

Január 17., szombat

18.00: Ausztria–Spanyolország

20.30: Szerbia–Németország

Január 19., hétfő

18.00: Ausztria–Szerbia

20.30: Németország–Spanyolország

A B-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)

Január 16., péntek

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

Január 18., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Portugália

20.30: Románia–Dánia

Január 20., kedd

18.00: Észak-Macedónia–Románia

20.30: Dánia–Portugália

A C-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)

Január 15., csütörtök

18.00: Franciaország–Csehország

20.30: Norvégia–Ukrajna

Január 17., szombat

18.00: Ukrajna–Franciaország

20.30: Csehország–Norvégia

Január 19., hétfő

18.00: Csehország–Ukrajna

20.30: Franciaország–Norvégia

A D-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)

Január 16., péntek

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

Január 18., vasárnap

18.00: Montenegró–Feröer

20.30: Svájc–Szlovénia

Január 20., kedd

18.00: Montenegró–Svájc

20.30: Szlovénia–Feröer

AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (MALMÖ)

Január 17., szombat

18.00: Horvátország–Grúzia

20.30: Svédország–Hollandia

Január 19., hétfő

18.00: Hollandia–Horvátország

20.30: Grúzia–Svédország

Január 21., szerda

18.00: Hollandia–Grúzia

20.30: Svédország–Horvátország

AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)

Január 16., péntek

18.00: Izland–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország

Január 18., vasárnap

18.00: Lengyelország–Izland

20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG

Január 20., kedd

18.00: Lengyelország–Olaszország

20.30: MAGYARORSZÁG–Izland

KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT, HERMING

Január 22., csütörtök

C1–B2

A2–C2

A1–B1

Január 24., szombat

C1–B1

A1–C2

A2–B2

Január 26., hétfő

A1–B2

A2–C1

B1–C2

Január 28., szerda

A1–C1

A2–B1

B2–C2

II. CSOPORT, MALMÖ

Január 23., péntek

F1–E2

D2–F2

D1–E1

Január 25., vasárnap

F1–E1

D1–F2

D2–E2

Január 27., kedd

D1–E2

D2–F1

E1–F2

Január 28., szerda

D1–F1

D2–E1

E2–F2

ELŐDÖNTŐK

Január 30., péntek, Herming

17.45: első elődöntő

20.30: második elődöntő

HELYOSZTÓK

Február 1., vasárnap, Herming

15.15: bronzmérkőzés

18.00: döntő