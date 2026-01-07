17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG, 2026

A 2026-os a 17. férfi kézilabda Európa-bajnokság. Dánia, Svédország és Norvégia közösen rendezi meg január 15. és február 1. között. A tornán 24 csapat vesz részt. A magyar válogatott az F-csoportban Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal mérkőzik meg Kristianstadban.
A magyar férfiválogatott 20 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)
CSOPORTKÖR
Minden csoport első két helyezettje jut be a középdöntőbe.
Az Európa-bajnokság csoportjai:
A-csoport (Herning): Németország, Spanyolország, Ausztria, Szerbia
B-csoport (Herning): Dánia, Portugália, Észak-Macedónia, Románia
C-csoport (Oslo): Franciaország, Norvégia, Csehország, Ukrajna
D-csoport (Oslo): Szlovénia, Feröer, Montenegró, Svájc
E-csoport (Malmö): Svédország, Horvátország, Hollandia, Grúzia
F-csoport (Kristianstad): MAGYARORSZÁG, Izland, Lengyelország, Olaszország
AZ A-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)
Január 15., csütörtök
18.00: Spanyolország–Szerbia
20.30: Németország–Ausztria
Január 17., szombat
18.00: Ausztria–Spanyolország
20.30: Szerbia–Németország
Január 19., hétfő
18.00: Ausztria–Szerbia
20.30: Németország–Spanyolország
A B-CSOPORT PROGRAMJA (HERNING)
Január 16., péntek
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
Január 18., vasárnap
18.00: Észak-Macedónia–Portugália
20.30: Románia–Dánia
Január 20., kedd
18.00: Észak-Macedónia–Románia
20.30: Dánia–Portugália
A C-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)
Január 15., csütörtök
18.00: Franciaország–Csehország
20.30: Norvégia–Ukrajna
Január 17., szombat
18.00: Ukrajna–Franciaország
20.30: Csehország–Norvégia
Január 19., hétfő
18.00: Csehország–Ukrajna
20.30: Franciaország–Norvégia
A D-CSOPORT PROGRAMJA (OSLO)
Január 16., péntek
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
Január 18., vasárnap
18.00: Montenegró–Feröer
20.30: Svájc–Szlovénia
Január 20., kedd
18.00: Montenegró–Svájc
20.30: Szlovénia–Feröer
AZ E-CSOPORT PROGRAMJA (MALMÖ)
Január 17., szombat
18.00: Horvátország–Grúzia
20.30: Svédország–Hollandia
Január 19., hétfő
18.00: Hollandia–Horvátország
20.30: Grúzia–Svédország
Január 21., szerda
18.00: Hollandia–Grúzia
20.30: Svédország–Horvátország
AZ F-CSOPORT PROGRAMJA (KRISTIANSTAD)
Január 16., péntek
18.00: Izland–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Lengyelország
Január 18., vasárnap
18.00: Lengyelország–Izland
20.30: Olaszország–MAGYARORSZÁG
Január 20., kedd
18.00: Lengyelország–Olaszország
20.30: MAGYARORSZÁG–Izland
KÖZÉPDÖNTŐ
I. CSOPORT, HERMING
Január 22., csütörtök
C1–B2
A2–C2
A1–B1
Január 24., szombat
C1–B1
A1–C2
A2–B2
Január 26., hétfő
A1–B2
A2–C1
B1–C2
Január 28., szerda
A1–C1
A2–B1
B2–C2
II. CSOPORT, MALMÖ
Január 23., péntek
F1–E2
D2–F2
D1–E1
Január 25., vasárnap
F1–E1
D1–F2
D2–E2
Január 27., kedd
D1–E2
D2–F1
E1–F2
Január 28., szerda
D1–F1
D2–E1
E2–F2
ELŐDÖNTŐK
Január 30., péntek, Herming
17.45: első elődöntő
20.30: második elődöntő
HELYOSZTÓK
Február 1., vasárnap, Herming
15.15: bronzmérkőzés
18.00: döntő