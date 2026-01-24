Gólcsúcsot elérve verte meg Franciaország Portugáliát a férfi kézilabda Eb-n

FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA

A franciák úgy vezettek a félidőben 28–15-re, hogy csupán négy lövést rontottak el, ezzel új Európa-bajnoki csúcs született. Az eddigi rekord a lengyeleké volt, akik 26 alkalommal voltak eredményesek egy félidő alatt Fehéroroszország ellen a 2014-es Eb-n. A 13 gólos hátrányt csökkentette a második félidőben Portugália, de a franciák ezzel együtt is magabiztosan nyertek.

A 46–38-as végeredmény is új rekord. Ennyi gól korábban még nem volt olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem egy mérkőzésen. Az eddigi csúcsot az előző hét pénteken játszott Szlovénia–Montenegró csoportmérkőzés tartotta, amely 41–40-es végeredményt hozott.

A francia válogatott múlt szombaton 46–26-ra intézte el Ukrajnát, azzal a 46 góllal megdöntötte a férfi Eb gólrekordját, amit most Portugália ellen beállított. Egy kivételével minden francia mezőnyjátékos szerzett gólt, Dika Mem nyolcat, a veszprémi Hugo Descat négyet, Yanis Lenne pedig kettőt, míg a portugáloknál öten is öt gólt értek el.

SPANYOLORSZÁG–DÁNIA

Bővebben hamarosan.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)

Franciaország–Portugália 46–38 (28–15)

Ld: Mem 8, Fabreagas 6, ill. Iturizza, Salvador, Branquinho, Frade, Brandao 5-5

Spanyolország–Dánia 31–36 (14–16)

Ld.: Fis 9, Dujshebaev 5, ill. Jakobsen 8, Kirkelokke 6, Pytlick 6

KÉSŐBB

20.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)