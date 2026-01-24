Nemzeti Sportrádió

Gólcsúcsot elérve verte meg Franciaország Portugáliát a férfi kézilabda Eb-n

B. A. P.B. A. P.
2026.01.24. 19:47
Megállíthatatlan volt a francia támadósor (Fotó: Getty Images)
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Eb 2026
A férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában Franciaország 46–38-ra felülmúlta Portugáliát, míg Dánia 36–31-re felülmúlta Spanyolországot

FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA

A franciák úgy vezettek a félidőben 28–15-re, hogy csupán négy lövést rontottak el, ezzel új Európa-bajnoki csúcs született. Az eddigi rekord a lengyeleké volt, akik 26 alkalommal voltak eredményesek egy félidő alatt Fehéroroszország ellen a 2014-es Eb-n. A 13 gólos hátrányt csökkentette a második félidőben Portugália, de a franciák ezzel együtt is magabiztosan nyertek.

A 46–38-as végeredmény is új rekord. Ennyi gól korábban még nem volt olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem egy mérkőzésen. Az eddigi csúcsot az előző hét pénteken játszott Szlovénia–Montenegró csoportmérkőzés tartotta, amely 41–40-es végeredményt hozott.

A francia válogatott múlt szombaton 46–26-ra intézte el Ukrajnát, azzal a 46 góllal megdöntötte a férfi Eb gólrekordját, amit most Portugália ellen beállított. Egy kivételével minden francia mezőnyjátékos szerzett gólt, Dika Mem nyolcat, a veszprémi Hugo Descat négyet, Yanis Lenne pedig kettőt, míg a portugáloknál öten is öt gólt értek el.

SPANYOLORSZÁG–DÁNIA

Bővebben hamarosan.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
2. FORDULÓ, I. CSOPORT (HERNING)
Franciaország–Portugália 46–38 (28–15)
Ld: Mem 8, Fabreagas 6, ill. Iturizza, Salvador, Branquinho, Frade, Brandao 5-5
Spanyolország–Dánia 31–36 (14–16)
Ld.: Fis 9, Dujshebaev 5, ill. Jakobsen 8, Kirkelokke 6, Pytlick 6
KÉSŐBB
20.30: Németország–Norvégia (Tv: M4 Sport+)

    
I. CSOPORT

M

GY

D

V

L – K

Gk

P

1. Dánia

3

2

1

97–91

+6

4

2. Németország

2

2

66–62

+4

4

3. Franciaország

3

2

1

113–104

+9

4

4. Norvégia

2

1

1

69–72

–3

2

5. Portugália

3

1

2

99–107

–8

2

6. Spanyolország

3

3

97–105

–8

0

 

 

