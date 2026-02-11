Férfi kézi: Rosta és Fazekasék csapata is elődöntős a kupában

A román liga honlapja szerint a keddi negyeddöntőben a válogatott beálló három góllal járult hozzá a címvédő fővárosiak 34–29-es győzelméhez a CSM Oradea otthonában.

Fazekas Gergő három, Ilic Zoran négy találattal zárt a bajnok Plockban, amely 30–21-es nyert az AZS AGH Kraków vendégeként.