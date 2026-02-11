Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Rosta és Fazekasék csapata is elődöntős a kupában

2026.02.11. 10:18
Ilic Zoran négyszer volt eredményes (Fotó: Wisla Plock)
Címkék
férfi kézilabda Rosta Miklós Fazekas Gergő Ilic Zoran
Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti elődöntős a férfi kézilabda Román Kupában, a három magyar játékost foglalkoztató Orlen Wisla Plock pedig a Lengyel Kupában jutott a legjobb négy közé.

A román liga honlapja szerint a keddi negyeddöntőben a válogatott beálló három góllal járult hozzá a címvédő fővárosiak 34–29-es győzelméhez a CSM Oradea otthonában.

Fazekas Gergő három, Ilic Zoran négy találattal zárt a bajnok Plockban, amely 30–21-es nyert az AZS AGH Kraków vendégeként.

 

