Férfi kézi: Rosta és Fazekasék csapata is elődöntős a kupában

Rosta Miklós csapata, a Dinamo Bucuresti elődöntős a férfi kézilabda Román Kupában, a három magyar játékost foglalkoztató Orlen Wisla Plock pedig a Lengyel Kupában jutott a legjobb négy közé.
A román liga honlapja szerint a keddi negyeddöntőben a válogatott beálló három góllal járult hozzá a címvédő fővárosiak 34–29-es győzelméhez a CSM Oradea otthonában.
Fazekas Gergő három, Ilic Zoran négy találattal zárt a bajnok Plockban, amely 30–21-es nyert az AZS AGH Kraków vendégeként.
