Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából

Feröer–Montenegró

Ha a Svájc elleni döntetlennel beállította története legjobb szereplését a feröeri válogatott, akkor Montenegró ellen túl is szárnyalta azt – a Dániához tartozó szigetcsoport válogatottja magabiztos játékkal páholta el Montenegrót, s története során először ünnepelhetett győzelmet nagy tornán. A mérkőzés egyik legjobbja a 44.12 százalékos hatékonysággal védő kapus, Pauli Jacobsen volt, míg az Óli Mittún, Hákun West Av Teigum, Elias Ellefsen á Skipagötu triumvirátus együtt 27 gólt szerzett.

Lengyelország–Izland

Az első 25 percben még tartotta a lépést esélyesebbnek tartott ellenfelével a lengyel csapat, de a második félidőben bedarálták őket az izlandiak. Egy adott ponton már tíz gól volt közte, de a végén a lengyelek képesek voltak faragni a hátrányból, így nyolcgólos izlandi siker lett a vége – az északiak ezzel továbbmentek, s ha ma este a mieink is legyőzik az olaszokat, akkor az utolsó fordulóban ki-ki-meccs jöhet a csoportelsőségért. A Sportingban légióskodó Orri Freyr Thorkelsson hat gólt tett bele a közösbe, míg a Szegeden játszó Janus Dadi Smárason egy gólig jutott. A Veszprém szélsője, Bjarki Már Elisson ezúttal nem talált be a kapuba.

Portugália–Észak-Macedónia

Egész meccsen az eredmény után futottak az északmacedónok, míg a portugálok több ízben is elhúztak három, de akár négy góllal is, de nem tudták lerázni magukról a balkáni együttest, amely a végsőkig küzdött, s az utolsó pillanatokban döntetlenre mentette a találkozót. Északmacedón oldalon Filip Kuzmanovszki 15, míg a portugáloknál Francisco Costa 11 góllal volt csapata vezéralakja.

Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)

Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4

20.30: Dánia–Románia

B CSOPORT M Gy D V L – K Gk P 1. Portugália 2 1 1 – 69–63 +6 3 2. Dánia 1 1 – – 36–24 +12 2 3. Észak-Macedónia 2 – 1 1 53–65 –12 1 4. Románia 1 – – 1 34–40 –6 0



Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)

Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3

20.30: Szlovénia–Svájc

D CSOPORT M Gy D V L – K Gk P 1. Feröer 2 1 1 – 65–52 +13 3 2. Szlovénia 1 1 – – 41–40 +1 2 3. Svájc 1 – 1 – 28–28 0 1 4. Montenegró 2 – – 2 64–78 –14 0



Lengyelország–Izland 23–31 (10–13)

Ld: Olejniczak 5, Jarosiewicz 4, Gebala 3, ill. Thorkelsson 6, Magnússon, Vidarsson Trastarson 5-5

20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!