Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából

M. B.M. B.
2026.01.18. 20:04
Fotó: Imago Images
Feröer–Montenegró

Ha a Svájc elleni döntetlennel beállította története legjobb szereplését a feröeri válogatott, akkor Montenegró ellen túl is szárnyalta azt – a Dániához tartozó szigetcsoport válogatottja magabiztos játékkal páholta el Montenegrót, s története során először ünnepelhetett győzelmet nagy tornán. A mérkőzés egyik legjobbja a 44.12 százalékos hatékonysággal védő kapus, Pauli Jacobsen volt, míg az Óli Mittún, Hákun West Av Teigum, Elias Ellefsen á Skipagötu triumvirátus együtt 27 gólt szerzett.

Janus Dadi Smárason (Fotó: Szabó Miklós)

Lengyelország–Izland

Az első 25 percben még tartotta a lépést esélyesebbnek tartott ellenfelével a lengyel csapat, de a második félidőben bedarálták őket az izlandiak. Egy adott ponton már tíz gól volt közte, de a végén a lengyelek képesek voltak faragni a hátrányból, így nyolcgólos izlandi siker lett a vége – az északiak ezzel továbbmentek, s ha ma este a mieink is legyőzik az olaszokat, akkor az utolsó fordulóban ki-ki-meccs jöhet a csoportelsőségért. A Sportingban légióskodó Orri Freyr Thorkelsson hat gólt tett bele a közösbe, míg a Szegeden játszó Janus Dadi Smárason egy gólig jutott. A Veszprém szélsője, Bjarki Már Elisson ezúttal nem talált be a kapuba.

Portugália–Észak-Macedónia

Egész meccsen az eredmény után futottak az északmacedónok, míg a portugálok több ízben is elhúztak három, de akár négy góllal is, de nem tudták lerázni magukról a balkáni együttest, amely a végsőkig küzdött, s az utolsó pillanatokban döntetlenre mentette a találkozót.  Északmacedón oldalon Filip Kuzmanovszki 15, míg a portugáloknál Francisco Costa 11 góllal volt csapata vezéralakja.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)
Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4
20.30: Dánia–Románia

B CSOPORTGyDVL – KGk P
1. Portugália21169–63+6 3   
2. Dánia1136–24+12 2   
3. Észak-Macedónia21153–65–12 1   
4. Románia1134–40–6 0   


D-CSOPORT (FORNEBU)
Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)
Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3
20.30: Szlovénia–Svájc

D CSOPORTGyVL – KGk P
1. Feröer21165–52+13 3   
2. Szlovénia1141–40+1 2   
3. Svájc1128–281   
4. Montenegró2264–78–14 0   


F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Izland 23–31 (10–13)
Ld: Olejniczak 5, Jarosiewicz 4, Gebala 3, ill. Thorkelsson 6, Magnússon, Vidarsson Trastarson 5-5
20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

F CSOPORTGyDVL – KGk P
1. Izland2270–49+21 4   
2. MAGYARORSZÁG1129–21+8 2   
3. Olaszország1126–39–13 0   
4. Lengyelország2244–60–16 0   

 

