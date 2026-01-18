Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából
Feröer–Montenegró
Ha a Svájc elleni döntetlennel beállította története legjobb szereplését a feröeri válogatott, akkor Montenegró ellen túl is szárnyalta azt – a Dániához tartozó szigetcsoport válogatottja magabiztos játékkal páholta el Montenegrót, s története során először ünnepelhetett győzelmet nagy tornán. A mérkőzés egyik legjobbja a 44.12 százalékos hatékonysággal védő kapus, Pauli Jacobsen volt, míg az Óli Mittún, Hákun West Av Teigum, Elias Ellefsen á Skipagötu triumvirátus együtt 27 gólt szerzett.
Lengyelország–Izland
Az első 25 percben még tartotta a lépést esélyesebbnek tartott ellenfelével a lengyel csapat, de a második félidőben bedarálták őket az izlandiak. Egy adott ponton már tíz gól volt közte, de a végén a lengyelek képesek voltak faragni a hátrányból, így nyolcgólos izlandi siker lett a vége – az északiak ezzel továbbmentek, s ha ma este a mieink is legyőzik az olaszokat, akkor az utolsó fordulóban ki-ki-meccs jöhet a csoportelsőségért. A Sportingban légióskodó Orri Freyr Thorkelsson hat gólt tett bele a közösbe, míg a Szegeden játszó Janus Dadi Smárason egy gólig jutott. A Veszprém szélsője, Bjarki Már Elisson ezúttal nem talált be a kapuba.
Portugália–Észak-Macedónia
Egész meccsen az eredmény után futottak az északmacedónok, míg a portugálok több ízben is elhúztak három, de akár négy góllal is, de nem tudták lerázni magukról a balkáni együttest, amely a végsőkig küzdött, s az utolsó pillanatokban döntetlenre mentette a találkozót. Északmacedón oldalon Filip Kuzmanovszki 15, míg a portugáloknál Francisco Costa 11 góllal volt csapata vezéralakja.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)
Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4
20.30: Dánia–Románia
|B CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Portugália
|2
|1
|1
|–
|69–63
|+6
|3
|2. Dánia
|1
|1
|–
|–
|36–24
|+12
|2
|3. Észak-Macedónia
|2
|–
|1
|1
|53–65
|–12
|1
|4. Románia
|1
|–
|–
|1
|34–40
|–6
|0
D-CSOPORT (FORNEBU)
Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)
Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3
20.30: Szlovénia–Svájc
|D CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Feröer
|2
|1
|1
|–
|65–52
|+13
|3
|2. Szlovénia
|1
|1
|–
|–
|41–40
|+1
|2
|3. Svájc
|1
|–
|1
|–
|28–28
|0
|1
|4. Montenegró
|2
|–
|–
|2
|64–78
|–14
|0
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Izland 23–31 (10–13)
Ld: Olejniczak 5, Jarosiewicz 4, Gebala 3, ill. Thorkelsson 6, Magnússon, Vidarsson Trastarson 5-5
20.30: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|F CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Izland
|2
|2
|–
|–
|70–49
|+21
|4
|2. MAGYARORSZÁG
|1
|1
|–
|–
|29–21
|+8
|2
|3. Olaszország
|1
|–
|–
|1
|26–39
|–13
|0
|4. Lengyelország
|2
|–
|–
|2
|44–60
|–16
|0