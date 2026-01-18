Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi Eb: leiskolázta a románokat Dánia, hatgólos félidei hátrányból fodítottak a szlovénok

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.18. 22:29
Mathias Gidsel kilenc gólt lőtt a románoknak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Dánia férfi kézilabda Európa-bajnokság Szlovénia Svájc Románia
Míg a dánok a B jelű kvartettben 39–24-gyel hengereltek a román válogatott ellen, Szlovénia és Svájc hihetetlenül izgalmas meccset vívott a D-csoportban, amelyen végül délnyugati szomszédaink félidei hatgólos hátrányukat ledolgozva 38–35-re verték az alpesi csapatot a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Dánia–Románia

Mintegy hat percig engedte dán kézilabda-válogatott vezetni a románokat a B-csoportban. Az olimpiai és világbajnok csapat ekkor vette át a vezetést, s a szünetig hét gólt szerző Simon Pytlick vezérletével a szünetig ötgólos előnyre tett szert. Míg az északiaktól az első félidőben egyetlen játékost sem állítottak ki a játékvezetők, keleti szomszédainktól Robert Militaru kétszer, Ionut Nistor egyszer volt kénytelen kényszerpihenőt tartani. D ez csak egy volt a mutatókból, amelyek a dánok győzelmét ígérték, akik a második félidőben indították meg teljes offenzívát, alig több mint tíz perccel a vége előtt már 13 góllal vezettek. Ekkorra már Mathias Gidsel vezetett a skandinávok házi gólversenyében, amelyet végül kilenc találattal meg is nyert, akárcsak csapata a mérkőzést, amelyet végül 39–24-gyel húztak be a dánok, akik sikerükkel be is jutottak a középdöntőbe.

Szlovénia–Svájc

Az első három találatot a svájciak szereztél a Szlovénia elleni mérkőzésen, az alpesi ország válogatottjából eleinte különösen Lukas Laube és Noam Leopold volt elemében, s a 10. percre már 8–3-as előnyt szereztek. Hozzájuk csatlakozott később Gino Steenaerts és Manuel Zehnder is, így többször is előfordult, hogy hétgólos előnybe kerültek, végül 20–14-es svájci vezetéssel mentek szünetre a felek. A második félidő feléhez közeledve is tartották magabiztos előnyüket a svájciak, ám az utolsó tíz perchez közeledve mozgósították tartalékaikat a szlovénok, és az 53. percben utolérték ellenfelüket, s 32–32-nél át is vették a vezetést. A látványos feltámadásból különösen Domen Makuc és Domen Novak vette ki a részét, s erre már nem volt válasza Svájcnak, remekül hajrázó délnyugati szomszédaink 38–35-re nyerték a találkozót, s ők is középdöntőben folytathatják.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
2. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)
Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4
Dánia–Románia 39–24 (22–17) 
Ld: Gidsel 9, Pytlick, Hoxer 8–8, ill. Dedu, Ghita, Nagy 4–4

B-CSOPORTGy   D  L – KGk P
1. Dánia2275–48+27 4   
2. Portugália21169–63+6 3   
3. Észak-Macedónia21153–65–12 1   
4. Románia2258–79–21 0   


D-CSOPORT (FORNEBU)
Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)
Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3
Szlovénia–Svájc 38–35 (14–20) 
Ld: Novak, D. Makuc, A. Makuc  6–6, ill. Steenaerts, Leopold 6-6, Zehnder, Laube 5–5

D-CSOPORTGy   D  V L – KGk P
1. Szlovénia2279–75+4 4   
2. Feröer21165–52+13 3   
3. Svájc21163–66–3 1   
4. Montenegró2264–78–14 0   

 

 

Dánia férfi kézilabda Európa-bajnokság Szlovénia Svájc Románia
Legfrissebb hírek

Chema Rodríguez: Az utolsó tíz-tizenöt percben László elképesztőt nyújtott

Kézilabda
1 órája

Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
1 órája

Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából

Kézilabda
4 órája

Bodó Richárd csak úgy tud bizonyítani, ha a pályán van

Kézilabda
15 órája

Ötgólos Hollandia elleni sikerrel rajtolt a társházigazda Svédország a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.17. 22:46

Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

Kézilabda
2026.01.17. 20:42

A férfi kézi Eb csoportkörében már nem játszhat a Rostát leütő lengyel

Kézilabda
2026.01.17. 17:18

A magyar kéziválogatott kapusedzője hasonló teljesítményt vár a csapattól, mint a lengyelek ellen

Kézilabda
2026.01.17. 17:10
Ezek is érdekelhetik