Férfi kézi Eb: leiskolázta a románokat Dánia, hatgólos félidei hátrányból fodítottak a szlovénok
Dánia–Románia
Mintegy hat percig engedte dán kézilabda-válogatott vezetni a románokat a B-csoportban. Az olimpiai és világbajnok csapat ekkor vette át a vezetést, s a szünetig hét gólt szerző Simon Pytlick vezérletével a szünetig ötgólos előnyre tett szert. Míg az északiaktól az első félidőben egyetlen játékost sem állítottak ki a játékvezetők, keleti szomszédainktól Robert Militaru kétszer, Ionut Nistor egyszer volt kénytelen kényszerpihenőt tartani. D ez csak egy volt a mutatókból, amelyek a dánok győzelmét ígérték, akik a második félidőben indították meg teljes offenzívát, alig több mint tíz perccel a vége előtt már 13 góllal vezettek. Ekkorra már Mathias Gidsel vezetett a skandinávok házi gólversenyében, amelyet végül kilenc találattal meg is nyert, akárcsak csapata a mérkőzést, amelyet végül 39–24-gyel húztak be a dánok, akik sikerükkel be is jutottak a középdöntőbe.
Szlovénia–Svájc
Az első három találatot a svájciak szereztél a Szlovénia elleni mérkőzésen, az alpesi ország válogatottjából eleinte különösen Lukas Laube és Noam Leopold volt elemében, s a 10. percre már 8–3-as előnyt szereztek. Hozzájuk csatlakozott később Gino Steenaerts és Manuel Zehnder is, így többször is előfordult, hogy hétgólos előnybe kerültek, végül 20–14-es svájci vezetéssel mentek szünetre a felek. A második félidő feléhez közeledve is tartották magabiztos előnyüket a svájciak, ám az utolsó tíz perchez közeledve mozgósították tartalékaikat a szlovénok, és az 53. percben utolérték ellenfelüket, s 32–32-nél át is vették a vezetést. A látványos feltámadásból különösen Domen Makuc és Domen Novak vette ki a részét, s erre már nem volt válasza Svájcnak, remekül hajrázó délnyugati szomszédaink 38–35-re nyerték a találkozót, s ők is középdöntőben folytathatják.
Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)
Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4
Dánia–Románia 39–24 (22–17)
Ld: Gidsel 9, Pytlick, Hoxer 8–8, ill. Dedu, Ghita, Nagy 4–4
|B-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Dánia
|2
|2
|–
|–
|75–48
|+27
|4
|2. Portugália
|2
|1
|1
|–
|69–63
|+6
|3
|3. Észak-Macedónia
|2
|–
|1
|1
|53–65
|–12
|1
|4. Románia
|2
|–
|–
|2
|58–79
|–21
|0
Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)
Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3
Szlovénia–Svájc 38–35 (14–20)
Ld: Novak, D. Makuc, A. Makuc 6–6, ill. Steenaerts, Leopold 6-6, Zehnder, Laube 5–5
|D-CSOPORT
|M
|Gy
|D
|V
|L – K
|Gk
|P
|1. Szlovénia
|2
|2
|–
|–
|79–75
|+4
|4
|2. Feröer
|2
|1
|1
|–
|65–52
|+13
|3
|3. Svájc
|2
|–
|1
|1
|63–66
|–3
|1
|4. Montenegró
|2
|–
|–
|2
|64–78
|–14
|0