Férfi kézi Eb: leiskolázta a románokat Dánia, hatgólos félidei hátrányból fodítottak a szlovénok

Dánia–Románia

Mintegy hat percig engedte dán kézilabda-válogatott vezetni a románokat a B-csoportban. Az olimpiai és világbajnok csapat ekkor vette át a vezetést, s a szünetig hét gólt szerző Simon Pytlick vezérletével a szünetig ötgólos előnyre tett szert. Míg az északiaktól az első félidőben egyetlen játékost sem állítottak ki a játékvezetők, keleti szomszédainktól Robert Militaru kétszer, Ionut Nistor egyszer volt kénytelen kényszerpihenőt tartani. D ez csak egy volt a mutatókból, amelyek a dánok győzelmét ígérték, akik a második félidőben indították meg teljes offenzívát, alig több mint tíz perccel a vége előtt már 13 góllal vezettek. Ekkorra már Mathias Gidsel vezetett a skandinávok házi gólversenyében, amelyet végül kilenc találattal meg is nyert, akárcsak csapata a mérkőzést, amelyet végül 39–24-gyel húztak be a dánok, akik sikerükkel be is jutottak a középdöntőbe.

Szlovénia–Svájc

Az első három találatot a svájciak szereztél a Szlovénia elleni mérkőzésen, az alpesi ország válogatottjából eleinte különösen Lukas Laube és Noam Leopold volt elemében, s a 10. percre már 8–3-as előnyt szereztek. Hozzájuk csatlakozott később Gino Steenaerts és Manuel Zehnder is, így többször is előfordult, hogy hétgólos előnybe kerültek, végül 20–14-es svájci vezetéssel mentek szünetre a felek. A második félidő feléhez közeledve is tartották magabiztos előnyüket a svájciak, ám az utolsó tíz perchez közeledve mozgósították tartalékaikat a szlovénok, és az 53. percben utolérték ellenfelüket, s 32–32-nél át is vették a vezetést. A látványos feltámadásból különösen Domen Makuc és Domen Novak vette ki a részét, s erre már nem volt válasza Svájcnak, remekül hajrázó délnyugati szomszédaink 38–35-re nyerték a találkozót, s ők is középdöntőben folytathatják.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

Portugália–Észak-Macedónia 29–29 (15–13)

Ld: Costa 11, Irutizza 5, Frade 3, ill. Kuzmanovszki 15, Velkovszki, Atanaszijevikj 4-4

Dánia–Románia 39–24 (22–17)

Ld: Gidsel 9, Pytlick, Hoxer 8–8, ill. Dedu, Ghita, Nagy 4–4

B-CSOPORT M Gy D V L – K Gk P 1. Dánia 2 2 – – 75–48 +27 4 2. Portugália 2 1 1 – 69–63 +6 3 3. Észak-Macedónia 2 – 1 1 53–65 –12 1 4. Románia 2 – – 2 58–79 –21 0



D-CSOPORT (FORNEBU)

Feröer–Montenegró 37–24 (19–12)

Ld: Mitún 10, Teigum 9, Skipagötu 8, ill. Csepics, Csorsovics, Radovics, Borozan 3-3

Szlovénia–Svájc 38–35 (14–20)

Ld: Novak, D. Makuc, A. Makuc 6–6, ill. Steenaerts, Leopold 6-6, Zehnder, Laube 5–5