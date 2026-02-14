Székely és Sztraka vezérletével előnyben a Tatabánya a férfi kézilabda Ek-nyolcaddöntőben

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

MOL TATABÁNYA KC–RUNAR ANDEFJORD (norvég) 35–33 (15–19)

Tatabánya, 2000 néző. V: E. Vitaku, A. Vitaku (koszovóiak)

TATABÁNYA: Andó – Terjék 1 (1), MOSZINDI 6, ZSITNYIKOV 4, Vajda H., ÉLES 7 (1), KRAKOVSZKI B. 4. Csere: SZÉKELY M. 1 (kapus), Havran, Papp T. 1, SZTRAKA 7, Temesvári, Grigoras 4, Lemos. Edző: Tóth Edmond

SANDEFJORD: WARRER – HAUGLI 6, Blomgren 3 (1), Rivesjö 1, Myklebust 4, C. RAMBO 10, K. IVERSEN 5. Csere: Tryggestad (kapus), Knutsen 1, Löke Gautestad 3, Bergli. Edző: Bjarte Myrhol

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 9. p.: 4–4. 14. p.: 5–9. 21. p.: 9–11. 25. p.: 10–14. 39. p.: 21–21. 46. p.: 26–25. 52. p.: 30–27.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. A szerdai hazai vereség után a csapat mentálisan mélypontra került, erre számítottunk is, és a mostani találkozó eleje megmutatta, hogy kellett idő, mire ebből a gödörből kimásztunk. Nehezen vettük fel az ellenfél tempóját, nem találtuk a ritmust, és sokáig nem működtek a dolgaink. Ennek ellenére a csapat erőt tudott meríteni, a padról érkező játékosok sokat hozzátettek, és sikerült mentálisan átbillentenünk a mérkőzést.

Az első félidőben a norvég Runar Sandefjord többször is négy-öt gólos előnyt tudott szerezni Tatabányán. Elég rosszul nézett ki az első harminc perc után a kép a magyar csapatnak, azonban a második félidőben Székely Márton pályára lépése sorsfordítónak bizonyult.

A rutinos kapus védéseivel és a Dmitrij Zsitnyikov, Daniel Moszindi páros góljaival nyolc perc alatt ledolgozta hátrányát a Bányász. Sőt, 21–21 után rögtön a vezetést is sikerült átvennie, Éles Benedek volt eredményes. Innentől már inkább az történt a pályán, amit a hazaiak szerettek volna, szemben az első félidővel, amelyben a Runar extra emberes támadójátéka még sok gondot okozott nekik.

Sztraka Dániel szép gólokat szerzett, de betalált az üres kapuba Székely is, akinek a hajrában már a két számjegyű gólmennyiséget termelő Christoffer Rambóval szemben is egyre több sikerélménye volt. Oda-visszavágós párharcról lévén szó nem volt mindegy, hogy az elfáradó ellenfelét mennyivel veri meg a Tatabánya, végül két góllal sikerült felülmúlnia.

Tóth Edmond csapata 35–33-ra győzött, így a jövő hét szombaton délután ötkor kezdődő visszavágón még nyílt lesz a továbbjutás kérdése. A nemrég Norvég Kupát nyerő Runarban pályára lépett és gólokat is szerzett minden idők egyik legjobb női beállójának, Heidi Lökének a fia, Alexander is.