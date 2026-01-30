Nemzeti Sportrádió

Utolsó másodpercben szerzett góllal története legjobb helyezését érte el Portugália a férfi kézi Eb-n

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.30. 16:52
Portugália ünnepelhetett a végén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Portugália férfi kézilabda Európa-bajnokság svéd férfi kézilabda-válogatott Svédország portugál férfi kézilabda-válogatott férfi kézi Eb
A portugál férfi kézilabda-válogatott 35–34-re megnyerte az ötödik helyért megrendezett helyosztót a férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Rendkívül szoros összecsapást láthatott a Jyske Bank Boxen közönsége, hol egyik, hol a másik csapat volt előnyben, de sem a svédek, sem pedig a portugálok nem tudtak elszakadni ellenfelüktől. A félidőben döntetlent állt az eredményjelzőn, s nem sok híja volt, hogy hosszabbításba torkolljon a meccs, miután öt másodperccel a vége előtt Oscar Bergendahl egalizált.

A portugál szövetségi kapitány, Jorge Fidalgo azonnal időt kért, s az általa kigondolt figura végén Martim Costa konkrétan az utolsó másodpercben szerezte meg a győztes gólt. A klubszinten a Sporting CP-ben légióskodó Costa kilenc góllal a mezőny legjobbja volt (a másik oldalon Lukas Sandell nyolc találatig jutott, míg a Szegeden légióskodó Jim Gottfridsson öt gólt szerzett), de nagy szerepe volt a portugál sikerben a 30 százalékos hatékonysággal védő Gustavo Capdeville-nek is.

A svédek ellen elért ötödik hely a portugálok történetének legjobb eredménye egy Eb-n; az eddigi legjobbjuk a 2020-as kontinenstornán elért hatodik pozíció volt.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING
AZ 5. HELYÉRT
Portugália–Svédország 35–34 (16–16)
Ld: M. Costa 9, F. Costa 7, ill. Sandell 8, Wanne 5
ELŐDÖNTŐ
17.45: Németország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)
20.30: Dánia–Izland (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

 

Portugália férfi kézilabda Európa-bajnokság svéd férfi kézilabda-válogatott Svédország portugál férfi kézilabda-válogatott férfi kézi Eb
Legfrissebb hírek

Nincs újabb finálé a horvátoknak, a németek tíz év után ismét Eb-döntőt játszhatnak

Kézilabda
32 perce

„Úgy pakolnak fel minket a buszra, mint a fagyasztott csirkéket” – kifakadt a horvát kéziválogatott szövetségi kapitánya

Kézilabda
23 órája

Negyedenként hét gólt lőtt a magyar válogatott, és biztosan nyert Portugália ellen

Vízilabda
Tegnap, 17:41

Palasics, Imre és Sipos az Eb legjobbjai között, lehet szavazni rájuk

Kézilabda
Tegnap, 13:19

Olvasóinknál Imre Bence kiemelkedett a magyar csapatból a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
Tegnap, 11:38

A dánok simán megverték Norvégiát, így Izlanddal játszanak a döntőért a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.28. 22:06

„A célkitűzést nem értük el” – Ilyés Ferenc a férfi kézilabda-válogatott Eb-szerepléséről

Kézilabda
2026.01.28. 21:26

„Emelt fővel mehetünk haza” – Chema Rodríguez szerint a szerencse nagyon nem állt a válogatott mellett ezen az Eb-n

Kézilabda
2026.01.28. 20:12
Ezek is érdekelhetik