Utolsó másodpercben szerzett góllal története legjobb helyezését érte el Portugália a férfi kézi Eb-n

Rendkívül szoros összecsapást láthatott a Jyske Bank Boxen közönsége, hol egyik, hol a másik csapat volt előnyben, de sem a svédek, sem pedig a portugálok nem tudtak elszakadni ellenfelüktől. A félidőben döntetlent állt az eredményjelzőn, s nem sok híja volt, hogy hosszabbításba torkolljon a meccs, miután öt másodperccel a vége előtt Oscar Bergendahl egalizált.

A portugál szövetségi kapitány, Jorge Fidalgo azonnal időt kért, s az általa kigondolt figura végén Martim Costa konkrétan az utolsó másodpercben szerezte meg a győztes gólt. A klubszinten a Sporting CP-ben légióskodó Costa kilenc góllal a mezőny legjobbja volt (a másik oldalon Lukas Sandell nyolc találatig jutott, míg a Szegeden légióskodó Jim Gottfridsson öt gólt szerzett), de nagy szerepe volt a portugál sikerben a 30 százalékos hatékonysággal védő Gustavo Capdeville-nek is.

A svédek ellen elért ötödik hely a portugálok történetének legjobb eredménye egy Eb-n; az eddigi legjobbjuk a 2020-as kontinenstornán elért hatodik pozíció volt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING

AZ 5. HELYÉRT

Portugália–Svédország 35–34 (16–16)

Ld: M. Costa 9, F. Costa 7, ill. Sandell 8, Wanne 5

ELŐDÖNTŐ

17.45: Németország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

20.30: Dánia–Izland (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)