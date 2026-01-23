Végig vezetett, s legyőzte Izlandot Horvátország a férfi kézi Eb-n
Szinte végig az eredmény után futottak az izlandiak Horvátország ellen. Az északiak többször is felzárkóztak egy gólra, de egyenlíteni nem tudtak, így délnyugati szomszédunk ezt kihasználva négygólos előnnyel vonulhatott a szünetre.
A fordulás után is az első játékrészben látott sorminta érvényesült, Izland többször is közel került az egyenlítéshez, de nem tudott átvergődni a holtponton – köszönhetően annak is, hogy a horvát cserekapus a hajrában hétméterest védett. A kihagyott büntető végül döntőnek bizonyult, miután az izlandiak az utolsó percben ismét feljöttek egy gólra, de a vereséget nem tudták elkerülni.
A meccs legjobbja ezzel együtt az izlandi Ódinn Rikhardsson, Ómar Ingi Magnússon duó volt, egyaránt nyolc góllal, míg a másik oldalon Mateo Maras hét gólt tett a közösbe. Az izlandiak NB I-es légiósai közül Bjarki Már Elisson nem volt eredményes, Janus Dadi Smárason két gólt szerzett. A másik oldalon Ivan Martinovic négy, Mario Sostaric három, Luka Cindric két gólt lőtt, míg Marin Jelinic nem volt eredményes.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
II. CSOPORT (MALMÖ)
1. FORDULÓ
Izland–Horvátország 29–30 (15–19)
Ld: Rikhardsson, Magnússon 8, Thorkelsson 4, ill. Maras 7, Srna 6
Később
18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)
|II. CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Svédország
1
1
–
–
33–25
+8
2
|2. Horvátország
2
1
–
1
55–62
–7
2
|3. Szlovénia
1
1
–
–
38–35
+3
2
|4. Izland
2
1
–
1
53–53
0
2
|5. MAGYARORSZÁG
1
–
–
1
23–24
–1
0
|6. Svájc
1
–
–
1
35–38
–3
0