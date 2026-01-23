Nemzeti Sportrádió

Végig vezetett, s legyőzte Izlandot Horvátország a férfi kézi Eb-n

2026.01.23. 17:27
Fotó: Getty Images
A horvát férfi kézilabda-válogatott 30–29-re nyert Izland ellen a 2026-os Európa-bajnokság középdöntőjének 1. fordulójában.

Szinte végig az eredmény után futottak az izlandiak Horvátország ellen. Az északiak többször is felzárkóztak egy gólra, de egyenlíteni nem tudtak, így délnyugati szomszédunk ezt kihasználva négygólos előnnyel vonulhatott a szünetre. 

A fordulás után is az első játékrészben látott sorminta érvényesült, Izland többször is közel került az egyenlítéshez, de nem tudott átvergődni a holtponton – köszönhetően annak is, hogy a horvát cserekapus a hajrában hétméterest védett. A kihagyott büntető végül döntőnek bizonyult, miután az izlandiak az utolsó percben ismét feljöttek egy gólra, de a vereséget nem tudták elkerülni.

A meccs legjobbja ezzel együtt az izlandi Ódinn Rikhardsson, Ómar Ingi Magnússon duó volt, egyaránt nyolc góllal, míg a másik oldalon Mateo Maras hét gólt tett a közösbe. Az izlandiak NB I-es légiósai közül Bjarki Már Elisson nem volt eredményes, Janus Dadi Smárason két gólt szerzett. A másik oldalon Ivan Martinovic négy, Mario Sostaric három, Luka Cindric két gólt lőtt, míg Marin Jelinic nem volt eredményes. 

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
II. CSOPORT (MALMÖ)
1. FORDULÓ
Izland–Horvátország 29–30 (15–19)
Ld: Rikhardsson, Magnússon 8, Thorkelsson 4, ill. Maras 7, Srna 6

Később
18.00: Svájc–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Szlovénia–Svédország (Tv: M4 Sport)

II. CSOPORT

Gy

V

L–K  

Gk 

P

1. Svédország

1

1

33–25

+8 

2   

2. Horvátország

2

1

1

55–62

–7 

2   

3. Szlovénia

1

1

38–35

+3 

2   

4. Izland

2

1

1

53–53

2   

5. MAGYARORSZÁG

1

1

23–24

–1 

0   

6. Svájc

1

1

35–38

–3 

0   

 

 

Izland Horvátország kézilabda Európa-bajnokság horvát férfi kézilabda-válogatott izlandi férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda Eb
