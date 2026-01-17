Ötgólos Hollandia elleni sikerrel rajtolt a társházigazda Svédország a kézilabda Eb-n

Horvátország–Grúzia

A világbajnoki ezüstérmes horvátok alaposan megizzadtak a győzelemért. Grúzia a félidőben egygólos hátrányban volt, de a mérkőzés végére is csak háromra nőtt a különbség. A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric volt, aki kilenclövésből nyolc gólt szerzett. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.

Svédország–Hollandia

A társházigazda svédek a Hollandia elleni 36–31-es sikerrel rajtoltak Malmöben. A Szeged irányítója, Jim Gottfridsson három találattal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren nyolc védéssel zárt. A hazaiaknál Nikola Roganovic mind a hét lövését gólra váltotta, míg Felix Claar nyolc gólt szerzett, a vendégeknél pedig Rutger ten Velde kilenc találattal zárt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

Horvátország–Grúzia 32–29 (15–14)

Ld.: Sostaric 8, Cinric 6, ill. Tskhovrebadze 7, Dikhaminijia 6

Svédország–Hollandia 36–31 (16–12)

Ld.: Claar 8, Roganovic 7, ill. ten Velde 9, Taboada 6

A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN

A-CSOPORT (HERNING)

Spanyolország–Ausztria 30–25 (19–12)

Ld.: Garciandia 4, Gómez 4, ill. Wagner 6, Bilyk 5, Huteek 5

Németország–Szerbia 27–30 (13–17)

Ld.: Schluroff 6, Uscins 6, ill. Vorkapics 6, Kojadinovics 6

C-CSOPORT (FORNEBU)

Franciaország–Ukrajna 46–26 (24–12)

Ld.: Richardson 6, Kounkoud 6, Nahi 6, ill. Artemenko 8, Turcsenko 7

Norvégia–Csehország 29–25 (16–16)

Ld.: Pedersen 7, ill. Josef 7, Solák 6

