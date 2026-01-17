Ötgólos Hollandia elleni sikerrel rajtolt a társházigazda Svédország a kézilabda Eb-n
Horvátország–Grúzia
A világbajnoki ezüstérmes horvátok alaposan megizzadtak a győzelemért. Grúzia a félidőben egygólos hátrányban volt, de a mérkőzés végére is csak háromra nőtt a különbség. A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric volt, aki kilenclövésből nyolc gólt szerzett. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.
Svédország–Hollandia
A társházigazda svédek a Hollandia elleni 36–31-es sikerrel rajtoltak Malmöben. A Szeged irányítója, Jim Gottfridsson három találattal, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren nyolc védéssel zárt. A hazaiaknál Nikola Roganovic mind a hét lövését gólra váltotta, míg Felix Claar nyolc gólt szerzett, a vendégeknél pedig Rutger ten Velde kilenc találattal zárt.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Horvátország–Grúzia 32–29 (15–14)
Ld.: Sostaric 8, Cinric 6, ill. Tskhovrebadze 7, Dikhaminijia 6
Svédország–Hollandia 36–31 (16–12)
Ld.: Claar 8, Roganovic 7, ill. ten Velde 9, Taboada 6
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN
A-CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Ausztria 30–25 (19–12)
Ld.: Garciandia 4, Gómez 4, ill. Wagner 6, Bilyk 5, Huteek 5
Németország–Szerbia 27–30 (13–17)
Ld.: Schluroff 6, Uscins 6, ill. Vorkapics 6, Kojadinovics 6
C-CSOPORT (FORNEBU)
Franciaország–Ukrajna 46–26 (24–12)
Ld.: Richardson 6, Kounkoud 6, Nahi 6, ill. Artemenko 8, Turcsenko 7
Norvégia–Csehország 29–25 (16–16)
Ld.: Pedersen 7, ill. Josef 7, Solák 6