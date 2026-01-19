A spanyolok legyőzésével a németek is középdöntősök a férfi kézilabda Európa-bajnokságon

Németország–Spanyolország

Az első félidőben a két győzelemmel álló Spanyolország szinte folyamatosan rohant ellenfele után: a nagyon motiváltan kézilabdázó németek többször is vezettek két góllal, de előfordult, hogy három-, majd négygólos előnyben voltak. Az első harminc perc végére felzárkóztak a spanyolok, de így is a németek vezettek 17–15-re. A fordulás után sem változott a meccs dinamikája, a németek őrizték a vezetésüket, és eltekintve egy rövid periódustól, amikor a spanyolok feljöttek egy gólra, nem forgott veszélyben a győzelmük – annak ellenére sem, hogy az utolsó percekben azért kozmetikáztak az eredményen a spanyolok, de így is 34–32-es vereséget szenvedtek. Ez azt is jelentette, hogy Szerbia búcsúzott a tornától, Németország viszont a szintén továbblépő Spanyolországot is megelőzve továbbjutott a középdöntőbe.

Franciaország–Norvégia

A csoportelsőségről döntő összecsapáson az első félidő feléig fej fej mellett haladtak a felek, ekkor azonban „beindultak” a franciák, akik a 46. percben már ötgólos előnyben voltak a társrendező ellen. A szünet előtti percek az északiaknak sikerültek jobban, így 30 percnyi játék után csak három gól volt a különbség a csapatok között. A norvégok azonban a második félidőben sem érték utol ellenfelüket, a címvédő franciák alapvetően simán, 38–34-re nyerték meg az oslói összecsapást, s a norvégokat megelőzve csoportelsőként jutottak be a középdöntőbe. A Veszprém francia játékosai közül Yanis Lenne öt, Hugo Descat hat góllal járult hozzá a sikerhez.

Grúzia–Svédország

A másik társrendező Svédország nem kezdte valami fényesen a Grúzia elleni összecsapását, a látogatók a vártnál is jobban tartották magukat, és a 29. percben csak kétgólos hátrányban voltak. A félidő végére viszont rátettek egy lapáttal az északiak, így megnyugtató, ötgólos különbséggel vonulhattak a pihenőre. A második félidőben nem csökkent a csapatok különbség, sőt – ahogyan az várható is volt – tovább nőtt, és a végén a kontinenstorna-győzelmek tekintetében csúcstartó Svédország 38–29-es sikernek örülhetett, így második győzelmét is megszerezte a csoportban, és az utolsó csoportmeccs eredményétől függetlenül már biztos, hogy a szintén két győzelemmel álló Horvátország mellett továbbjutott a négyesből, Grúzia pedig búcsúzott a tornától. A Szegedben légióskodó Jim Gottfridsson egy gólt szerzett a mérkőzésen, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren öt lövést védett.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

Németország–Spanyolország 34–32 (17–15)

Ld: Uscins 8, Köster 6, ill. Gurri 7

Ausztria–Szerbia 26–25 (12–13)

Ld: Wagner 6, Frimmel 3, ill. Ilic 6, Dodic 4

1. Németország 3 2 – 1 91–89 +2 4 2. Spanyolország 3 2 – 1 91–86 +5 4 3. Ausztria 3 1 – 2 78–85 –7 2 4. Szerbia 3 1 – 2 82–82 0 2 AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

C-CSOPORT (FORNEBU)

Franciaország–Norvégia 38–34 (20–17)

Ld: Descat 6, Lenne, Nahi 5-5, ill. Sagosen 9, Gulliksen 8

Csehország–Ukrajna 38–29 (17–14)

Ld: Josef 15, Solák 8, ill. Turcsenko 9, Artemenko 6

1. Franciaország 3 3 – – 126–88 +38 6 2. Norvégia 3 2 – 1 102–85 +17 4 3. Csehország 3 1 – 2 91–100 –9 2 4. Ukrajna 3 – – 3 77–123 –46 0 a c-csoport végeredménye

2. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

Grúzia–Svédország 29–38 (15–20)

Ld: Csovrebadze 11, ill. Claar, Roganovic 6-6

Hollandia–Horvátország 29–35 (13–15)

Ld: Ten Velde 8, Krooij 5, ill. Martinovic 9, Srna 6, Sostaric 5