A spanyolok legyőzésével a németek is középdöntősök a férfi kézilabda Európa-bajnokságon

2026.01.19. 22:22
A spanyolok legyőzésével a németek is továbbjutottak (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének hétfő esti mérkőzésein Németország, Franciaország és Svédország is győzött, s mindhárom együttes készülhet a középdöntőre. A spanyolok veresége azt jelentette, hogy a szerbek búcsúztak a tornától.

Németország–Spanyolország

Az első félidőben a két győzelemmel álló Spanyolország szinte folyamatosan rohant ellenfele után: a nagyon motiváltan kézilabdázó németek többször is vezettek két góllal, de előfordult, hogy három-, majd négygólos előnyben voltak. Az első harminc perc végére felzárkóztak a spanyolok, de így is a németek vezettek 17–15-re. A fordulás után sem változott a meccs dinamikája, a németek őrizték a vezetésüket, és eltekintve egy rövid periódustól, amikor a spanyolok feljöttek egy gólra, nem forgott veszélyben a győzelmük – annak ellenére sem, hogy az utolsó percekben azért kozmetikáztak az eredményen a spanyolok, de így is 34–32-es vereséget szenvedtek. Ez azt is jelentette, hogy Szerbia búcsúzott a tornától, Németország viszont a szintén továbblépő Spanyolországot is megelőzve továbbjutott a középdöntőbe.

Franciaország–Norvégia

A csoportelsőségről döntő összecsapáson az első félidő feléig fej fej mellett haladtak a felek, ekkor azonban „beindultak” a franciák, akik a 46. percben már ötgólos előnyben voltak a társrendező ellen. A szünet előtti percek az északiaknak sikerültek jobban, így 30 percnyi játék után csak három gól volt a különbség a csapatok között. A norvégok azonban a második félidőben sem érték utol ellenfelüket, a címvédő franciák alapvetően simán, 38–34-re nyerték meg az oslói összecsapást, s a norvégokat megelőzve csoportelsőként jutottak be a középdöntőbe. A Veszprém francia játékosai közül Yanis Lenne öt, Hugo Descat hat góllal járult hozzá a sikerhez.

Grúzia–Svédország

A másik társrendező Svédország nem kezdte valami fényesen a Grúzia elleni összecsapását, a látogatók a vártnál is jobban tartották magukat, és a 29. percben csak kétgólos hátrányban voltak. A félidő végére viszont rátettek egy lapáttal az északiak, így megnyugtató, ötgólos különbséggel vonulhattak a pihenőre. A második félidőben nem csökkent a csapatok különbség, sőt – ahogyan az várható is volt – tovább nőtt, és a végén a kontinenstorna-győzelmek tekintetében csúcstartó Svédország 38–29-es sikernek örülhetett, így második győzelmét is megszerezte a csoportban, és az utolsó csoportmeccs eredményétől függetlenül már biztos, hogy a szintén két győzelemmel álló Horvátország mellett továbbjutott a négyesből, Grúzia pedig búcsúzott a tornától. A Szegedben légióskodó Jim Gottfridsson egy gólt szerzett a mérkőzésen, a Veszprém kapusa, Mikael Appelgren öt lövést védett.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
Németország–Spanyolország 34–32 (17–15)
Ld: Uscins 8, Köster 6, ill. Gurri 7
Ausztria–Szerbia 26–25 (12–13)
Ld: Wagner 6, Frimmel 3, ill. Ilic 6, Dodic 4

    
1. Németország32191–89+24
2. Spanyolország32191–86+54
3. Ausztria31278–85–72
4. Szerbia31282–8202
AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

C-CSOPORT (FORNEBU)
Franciaország–Norvégia 38–34 (20–17)
Ld: Descat 6, Lenne, Nahi 5-5, ill. Sagosen 9, Gulliksen 8
Csehország–Ukrajna 38–29 (17–14)
Ld: Josef 15, Solák 8, ill. Turcsenko 9, Artemenko 6

    
1. Franciaország33126–88+386
2. Norvégia321102–85+174
3. Csehország31291–100–92
4. Ukrajna3377–123–460
a c-csoport végeredménye

2. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Grúzia–Svédország 29–38 (15–20)
Ld: Csovrebadze 11, ill. Claar, Roganovic 6-6
Hollandia–Horvátország 29–35 (13–15)
Ld: Ten Velde 8, Krooij 5, ill. Martinovic 9, Srna 6, Sostaric 5

    
1. Svédország2274–60+144
2. Horvátország2267–58+94
3. Hollandia2260–71–110
4. Grúzia2258–70–120
Az E-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

