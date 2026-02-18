Későn ébredt fel a Szeged, nyolc góllal kapott ki otthon a Barcától



FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 11. FORDULÓ

B-CSOPORT

OTP BANK-PICK SZEGED–BARCA (spanyol) 27–35 (10–21)

Szeged, 7922 néző. V: Mitrevszki, Todoroszki (északmacedónok)

SZEGED: Mikler R. – Szilágyi B. 3, Garciandia 4, KUKICS 6, Toto 3, Gottfirdsson 3, Frimmel 3 (1). Csere: Thulin (kapus), Mackovsek 1, Nikolics 1, Bodó 1, Kalaras, Fazekas M., Jelinic 2. Edző: Michael Apelgren

BARCELONA: E. NIELSEN – A. GÓMEZ 9 (2), Janc 4, Fabregas 2, Carlsbogard 2, Frade 2, D. Fernández 3 (2). Csere: MAKUC 7, N’Guessan 2, P. Cikusa 2, El-Dera 1, D. Cikusa, Barrufet 1, Bazan. Edző: Carlos Ortega

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 10. p.: 2–6. 15. p.: 4–8. 20. p.: 6–11. 26. p.: 9–17. 28. p.: 10–19. 33. p.: 11–23. 37. p.: 14–26. 41. p.: 17–26. 47. p.: 22–28. 54. p.: 23–32. 57. p.: 25–33

Kiállítások: 4, ill. 2 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Több játékosunk hiányzott, akik korábban fontos szerepet játszottak. Nehéz helyzetben vagyunk, ha nem szedjük össze magunkat, nagyot bukhatunk. Csalódott vagyok az első félidőben látottak miatt, ez a produkció méltatlan a Pick Szeged hírnevéhez.

Carlos Ortega: – Tudtuk, hogy ellenfelünk több meghatározó játékosa sérülés miatt nem léphet pályára. Az első félidő a terveink szerint alakult, gyorsan eldöntöttük a mérkőzést. Csoportelsőként szeretnénk végezni, ezért bízom a hasonló folytatásban.

ÖSSZEFOGLALÓ

Először telt meg a Pick Aréna a 2025–2026-os BL-idényben, az időzítés nem véletlen, a sorozat rekordbajnoka, a Barca olyan világsztárokkal érkezett Szegedre, mint Emil Nielsen és Ludovic Fabregas. Harmadik szupersztárja, Dika Mem ezt a meccset sérülés miatt kihagyta. Sajnos a hazai oldalon is bőven voltak hiányzók, ami az első perctől fogva rányomta a bélyegét a találkozóra.

A hazaiak alap kezdőcsapatából Mario Sostaric, Bánhidi Bence, Janus Smárason és Magnus Röd sem volt bevethető szerda este. Általában a világesemények utáni első fordulóban a Barcához hasonló „nagyvadak” elkaphatóbbak, mint amikor lendületben vannak, ám pechünkre a katalánok a legjobbjukat nyújtották. A nyitó szakaszban Nielsen többet védett, mint ahány gót kapott, az irányító Domen Makuc pedig többször is bekígyózott a védők között.

A magyar csapat az első 12 percben csupán egyetlen gólt szerzett akcióból, Lazar Kukics volt eredményes. Proaktív védekezésével a Barca már a szegedi játékosok első lépése után elvette a lendületüket, esélye sem volt Jim Gottfridssonnak és Imanol Garciandiának felgyorsítani az akciókat. Michael Apelgren mindent megpróbált, különböző szerkezetekkel kísérletezett, de semmi sem vált be. A védekezés sem működött, Mikler Roland rendre ziccerben lövő ellenféllel kellett, hogy farkasszemet nézzen.

A különbség egyre csak nőtt az első félidőben, a 29. percben 20–10-nél már a tízgólos hátrány is kialakult, ami a szünetre még eggyel nőtt (10–21). Az öltözőbe besétáló játékosokat az addig a 150 tagú szurkolótábort kivéve csendben buzdító nézősereg éles kritikával illette a teljesítményükért…

A térfélcsere után az Eb-n már ismét régi önmagát idéző Aleix Gómez gyorsan berámolt három újabb gólt. Tobias Thulin megjött a hazai kapuba, hátha neki több sikerélménye lesz a ziccerből érkező lövésekkel szemben. A Barca védekezésben egyre kevésbé volt rákényszerítve, hogy maximálisan koncentráljon, ami lehetőséget adott a Szegednek, hogy ne legyen történelmi vereség a vége.

A meccs kétharmadánál Thulin egyik védése után Szilágyi Benjámin lefordult, és legyőzte Nielsent, majd egy perccel később Gottfridsson és Kukics is betalált. Feljött mínusz ötre a Tisza-parti együttes, amiért hálás volt a közönség. A világ nyolcadik csodáját máshol kellett keresni ezen a napon, de legalább a tartása megmaradt a csapatnak.

A Szeged 35–27-re kikapott a Barcától, így maradt 10 pontos a csoportkörben. Elnézve, hogy milyen simán ütötte ki a zágrábi csapatot, jövő héten Párizsban, a PSG ellen sem vár sokkal könnyebb feladat a „kékekre”.

Imanol Garciandia volt a szegediek legeredményesebbje, 5 gólt szerzett (Fotó: Török Attila)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Magdeburg (német)–GOG (dán) 37–30 (17–15)

Zagreb (horvát)–PSG (francia) 24–35 (10–18)