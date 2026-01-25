Nemzeti Sportrádió

Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 22:12
null
A horvátok legyőzték Svájcot a férfi kézilabda Eb-n (Fotó: Getty Images)
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság kézilabda Horvátország Svájc férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
Gyenge kezdés után Horvátország 28–24-re legyőzte Svájcot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének II. csoportjában vasárnap este Malmőben.

A svájci válogatott számára álomszerűen indult a horvátok elleni összecsapás, hiszen kilenc percnyi játék után 4–0 állt az eredményjelzőn. Az erős kezdés után viszont látványos visszaesés következett, a csapnivalóan kezdő horvátok a 16. percben először a meccsen utolérték ellenfelüket, majd a vezetést is átvették, mi több, a szünetben kétgólos előnyben (13–11) voltak.

A nagyszerű horvát sorozat a második félidőre elbizonytalanította az előzetesen is esélytelenebb svájciakat, a 42. percben már öt góllal is vezetett Horvátország, de a következő percek izgalmasan alakultak, miután Svájc az utolsó tíz perchez érve megközelítette kettőre ellenfelét. Az igazi fordulat azonban elmaradt, Horvátország az utolsó percekben megint emelt egyet játéka színvonalán, és az utolsó öt percet már megint ötgólos vezetésről várhatta.

Az utolsó pár percben már nem engedte ki a kezéből a győzelmét Horvátország, amely 28–24-re megnyerte a mérkőzést, és Szlovéniához, Svédországhoz és Izlandhoz hasonlóan négy ponttal áll a mieink középdöntős csoportjában.

A Veszprém játékosai közül Ivan Martinovic öt góllal a horvát csapat legeredményesebb játékosa volt, Luka Cindric pedig egy gólt szerzett, míg a Szeged légiósai közül Mario Sostaric kétszer, Marin Jelinic egyszer volt eredményes.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
Svájc–Horvátország 24–28 (13–15)
Ld: Zehnder 6, Maros 5, ill. Srna, Martinovic 5-5, Glavas 4
KORÁBBAN
Szlovénia–Magyarország 35–32 (15–17)
Izland–Svédország 35–27 (18–12)

    
1. Svédország32195–91+44
2. Izland32188–80+84
3. Horvátország32183–86–34
4. Szlovénia321104–102+24
5. MAGYARORSZÁG31284–88–41
6. Svájc31288–95–71
A II. CSOPORT ÁLLÁSA

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság kézilabda Horvátország Svájc férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
Legfrissebb hírek

Izland nyerte az északi rangadót a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2 órája

Chema Rodríguez: Harmincöt kapott góllal nem tudunk nyerni

Kézilabda
3 órája

Imre Bence: Védekezésben nem voltunk elég feszesek

Kézilabda
5 órája

Kikaptunk a szlovénoktól, vélhetően elúszott az elődöntő a kézilabda Eb-n

Kézilabda
5 órája

„Most már mindegyik meccs élet-halál kérdése” – Szlovénia ellen folytatjuk a férfi kézilabda Eb-n

Kézilabda
12 órája

Gólcsúcsot elérve nyert Franciaország; továbbra is hibátlan Németország a középdöntőben

Kézilabda
Tegnap, 22:00

Európai kézilabdaligák: tucatnyi magyar gól Zwickauban

Kézilabda
Tegnap, 21:38

Második félidős remekléssel Svédország legyőzte Szlovéniát a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
2026.01.23. 22:29
Ezek is érdekelhetik