Rossz kezdés után a horvátok fordítottak Svájc ellen a férfi kézilabda Eb-n

A svájci válogatott számára álomszerűen indult a horvátok elleni összecsapás, hiszen kilenc percnyi játék után 4–0 állt az eredményjelzőn. Az erős kezdés után viszont látványos visszaesés következett, a csapnivalóan kezdő horvátok a 16. percben először a meccsen utolérték ellenfelüket, majd a vezetést is átvették, mi több, a szünetben kétgólos előnyben (13–11) voltak.

A nagyszerű horvát sorozat a második félidőre elbizonytalanította az előzetesen is esélytelenebb svájciakat, a 42. percben már öt góllal is vezetett Horvátország, de a következő percek izgalmasan alakultak, miután Svájc az utolsó tíz perchez érve megközelítette kettőre ellenfelét. Az igazi fordulat azonban elmaradt, Horvátország az utolsó percekben megint emelt egyet játéka színvonalán, és az utolsó öt percet már megint ötgólos vezetésről várhatta.

Az utolsó pár percben már nem engedte ki a kezéből a győzelmét Horvátország, amely 28–24-re megnyerte a mérkőzést, és Szlovéniához, Svédországhoz és Izlandhoz hasonlóan négy ponttal áll a mieink középdöntős csoportjában.

A Veszprém játékosai közül Ivan Martinovic öt góllal a horvát csapat legeredményesebb játékosa volt, Luka Cindric pedig egy gólt szerzett, míg a Szeged légiósai közül Mario Sostaric kétszer, Marin Jelinic egyszer volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

Svájc–Horvátország 24–28 (13–15)

Ld: Zehnder 6, Maros 5, ill. Srna, Martinovic 5-5, Glavas 4

KORÁBBAN

Szlovénia–Magyarország 35–32 (15–17)

Izland–Svédország 35–27 (18–12)