Ukrán balátlövőt igazolhat a Pick Szeged

2026.02.17. 10:30
Dmitro Horiha lehet a Szeged új érkezője (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged sajtóhírek szerint szerződteti Dmitro Horihát, a Vardar Szkopje balátlövőjét.

A delmagyar.hu információi szerint az adminisztráció még hátravan, de a Vardar Szkopje mindenben megegyezett a Szegeddel Dmitro Horiha átigazolása kapcsán. 

Horiha 2024-ben került a Vardar Szkopjébe, az Európa-liga csoportkörében tavaly nyolc gólt dobott, a mostani idényben viszont már 39 találatnál tart. Az idei El második csoportkörében a német Melsungennel, a portugál Benficával és a svéd Kristianstaddal szerepelnek egy négyesben.

Az ukrán válogatott az egyik kulcsfontosságú nyári erősítése lehet a Szegednek. A Handball Base felhívja a figyelmet, hogy a 28 éves balátlövő átigazolása nem könnyű ügymenet. „A legnagyobb akadályt a játékos útlevélhelyzete jelenti, ugyanis északmacedón útlevelet kívánt szerezni, ehhez viszont a következő idényben is a Vardar Szkopjét kell erősítenie. Mindezen adminisztratív részletek miatt a felek még valószínűleg nem írtak alá szerződést egymással” – írja a delmagyar.hu.

A Handball Base korábban Lukas Sandell és Jovica Nikolics átigazolásáról is a hivatalos bejelentést megelőzően írt.

 

