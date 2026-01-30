Nincs újabb finálé a horvátoknak, a németek tíz év után ismét Eb-döntőt játszhatnak

Tétmérkőzésen legutóbb a párizsi olimpián találkoztak a felek, akkor a horvátok 31–26-ra nyertek, a csoportból mégsem jutottak tovább, miközben a németek a döntőig meneteltek. A mostani összecsapás a veszprémi jobbátlövő, Ivan Martinovic góljával indult, aki a 7. percben már három találatnál járt, mellette a szegedi jobbszélső, Mario Sostaric vette még be az ellenfél kapuját. A németek sem maradtak adósak, tartották a lépést, majd a 11. percben először vezettek (7–6).

Ekkor jött egy négyperces gólcsend, mindkét csapat sokat hibázott. Amint ez megtört, ismét potyogtak a gólok, részben azért, mert a horvátok egyre többször játszottak hét a hat ellen, amivel ugyan eredményesebbek voltak, de többször is könnyű gólt kaptak. A németek háromszor találtak be üres kapura az első félidőben, csak azért nem többször, mert egyszer Dominik Kuzmanovic visszaért, illetve az utolsó másodpercekben Andreas Wolff a jobb kapufa mellé lőtt. Kétgólos különbség először a 26. percben alakult ki, és végül ilyen előnnyel mehetett szünetre a két évvel ezelőtti Eb-4. helyezett (17–15).

A második félidő is horvát góllal indult, David Mandic talált be, ezt követően viszont elfogyott a tudomány támadásban, a németek pedig sorra használták ki a helyzeteiket, a 38. percben így már 22–16 állt az eredményjelzőn. Dagur Sigurdsson időt kért, mielőtt végképp elmegy a meccs, és nagy nehezen sikerült az első támadásból gólt szerezni – hat perc után. Csakhogy másodperceken belül jött a német válasz. Kissé gördülékenyebbé vált a tavalyi vb-döntős támadójátéka, de továbbra is könnyebben kapott gólokat, mint ahogyan azokat lőtte.

A folytatásban is hat-hét gólos volt a különbség, erről nem tudtak elmozdulni a horvátok, többek között azért, mert Filip Glavas hetesből a kapufát találta el, majd kivédte a ziccerét Wolff (aki később a meccs legjobbja lett), nem sokkal később pedig két percet kapott – ez volt a mérkőzésen az első. Mintha az emberelőny a német csapatot zavarta volna meg, Sostaric két gyors gólja után az 50. percben 27–23-ra módosult az állás. Alfred Gíslason időt kért, és hiába nem sikerült betalálni a következő két támadásból, ismét jött egy üres kapus gól. Nem adták fel a horvátok, és kevesebb mint öt perccel a vége lőtt már csak háromgólos volt a hátrányuk, ami tovább csökkenhetett volna, ha David Mandic nem lő a bal kapufa mellé. Válaszként Lukas Zerbe értékesítette a hetesét, s ugyan a horvátok még próbálkoztak, az egyenlítésre már nem volt esélyük.

Tíz év után Németország ismét döntőt játszhat Eb-n – 2016-ban a válogatottja begyűjtötte az aranyérmet. 31–28

ELŐDÖNTŐ

Németország–Horvátország 31–28 (17–15)

Ld: Zerbe 6, ill. Lucin 6, Klarica, Martinovic 5-5

Később

20.30: Dánia–Izland (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió)

AZ 5. HELYÉRT

Portugália–Svédország 35–34 (16–16)

Ld: M. Costa 9, F. Costa 7, ill. Sandell 8, Wanne 5