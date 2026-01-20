Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja

Nemzeti Sportrádió

2026.01.20.
Francisco Costa kilenc góllal segítette győzelemre Portugáliát (Fotó: Getty Images)
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában Portugália legyőzte a házigazda Dániát, így továbbjutott a középdöntőbe. A D-csoportban Szlovénia három góllal felülmúlta Feröert, ezzel a szlovénok mellett a korábban Montenegrót megverő Svájc jutott be a magyar érdekeltségű középdöntős csoportba.

Szlovénia kedden, a csoportkör utolsó fordulójában 30–27-re legyőzte a továbbjutásra még pályázó Feröer-szigetek válogatottját, így Svájc jutott tovább. A Szeged szlovén balátlövője, Borut Mackovsek nem volt eredményes. Magyarország, Izland, a társházigazda Svédország, a világbajnoki ezüstérmes Horvátország és Szlovénia már korábban biztosította helyét Malmőben. A mieink egy góllal kikaptak Izland ellen, így nem visznek pontot a középdöntős csoportba.

Az olimpiai és világbajnok, szintén társházigazda Dánia 31–29-re kikapott Portugáliától, így utóbbi nyerte a herningi A-csoportot. Portugáliában Francisco Costa és Martim Costa is kilenc gólt szerzett, míg a házigazdánál Mathias Gidsel nyolc találatig jutott. Portugália nemcsak, hogy megszerezte első győzelmét Dánia ellen (!), hanem egy nagyon exkluzív klub tagjai is lett. Dánia eddig egyetlen alkalommal, a 2014-es Eb-döntőben vereséget Herningben, akkor Franciaország 41–32-re nyert.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Dánia–Portugália 29–31 (11–12)
Ld: Gidsel 8, Pytlick 6, ill. Francisco Costa, Martim Costa 9-9
D-CSOPORT (FORNEBU)
Feröer–Szlovénia 27–30 (15–16)
Ld: Á Skipagotu 9, Mittún 7, ill. Makuc 10
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Magyarország–Izland 23–24 (14–14)
Ld: Imre 7, Bodó 5, ill. Kristjánsson 7, Magnússon 4

KORÁBBAN
B-CSOPORT (HERNING)
Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)
Ld: Kuzmanovszki 9, ill. Nistor 8
D-CSOPORT (FORNEBU)
Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)
Ld: Rubin, Sigrist 10-10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)
Ld: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Portugália

3

2

1

100–92

+8 

5   

2. Dánia

3

2

1

104–79

+25 

4   

3. Észak-Macedónia

3

1

1

1

77–88

–11 

3   

4. Románia

3

3

81–103

–22 

0   

 

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Szlovénia

3

3

109–102

+7 

6   

2. Svájc

3

1

1

1

106–92

+14 

3   

3. Feröer

3

1

1

1

92–82

+10 

3   

4. Montenegró

3

3

90–121

–31 

0   

 

A F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Izland

3

3

94–72

+22 

6   

2. MAGYARORSZÁG

3

2

1

84–71

+13 

4   

3. Olaszország

3

1

2

81–99

–18 

2   

4. Lengyelország

3

3

72–89

–17 

0   

 

 

