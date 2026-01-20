Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja
Szlovénia kedden, a csoportkör utolsó fordulójában 30–27-re legyőzte a továbbjutásra még pályázó Feröer-szigetek válogatottját, így Svájc jutott tovább. A Szeged szlovén balátlövője, Borut Mackovsek nem volt eredményes. Magyarország, Izland, a társházigazda Svédország, a világbajnoki ezüstérmes Horvátország és Szlovénia már korábban biztosította helyét Malmőben. A mieink egy góllal kikaptak Izland ellen, így nem visznek pontot a középdöntős csoportba.
Az olimpiai és világbajnok, szintén társházigazda Dánia 31–29-re kikapott Portugáliától, így utóbbi nyerte a herningi A-csoportot. Portugáliában Francisco Costa és Martim Costa is kilenc gólt szerzett, míg a házigazdánál Mathias Gidsel nyolc találatig jutott. Portugália nemcsak, hogy megszerezte első győzelmét Dánia ellen (!), hanem egy nagyon exkluzív klub tagjai is lett. Dánia eddig egyetlen alkalommal, a 2014-es Eb-döntőben vereséget Herningben, akkor Franciaország 41–32-re nyert.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Dánia–Portugália 29–31 (11–12)
Ld: Gidsel 8, Pytlick 6, ill. Francisco Costa, Martim Costa 9-9
D-CSOPORT (FORNEBU)
Feröer–Szlovénia 27–30 (15–16)
Ld: Á Skipagotu 9, Mittún 7, ill. Makuc 10
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Magyarország–Izland 23–24 (14–14)
Ld: Imre 7, Bodó 5, ill. Kristjánsson 7, Magnússon 4
KORÁBBAN
B-CSOPORT (HERNING)
Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)
Ld: Kuzmanovszki 9, ill. Nistor 8
D-CSOPORT (FORNEBU)
Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)
Ld: Rubin, Sigrist 10-10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)
Ld: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6
|A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Portugália
3
2
1
–
100–92
+8
5
|2. Dánia
3
2
–
1
104–79
+25
4
|3. Észak-Macedónia
3
1
1
1
77–88
–11
3
|4. Románia
3
–
–
3
81–103
–22
0
|A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Szlovénia
3
3
–
–
109–102
+7
6
|2. Svájc
3
1
1
1
106–92
+14
3
|3. Feröer
3
1
1
1
92–82
+10
3
|4. Montenegró
3
–
–
3
90–121
–31
0
|A F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Izland
3
3
–
–
94–72
+22
6
|2. MAGYARORSZÁG
3
2
–
1
84–71
+13
4
|3. Olaszország
3
1
–
2
81–99
–18
2
|4. Lengyelország
3
–
–
3
72–89
–17
0