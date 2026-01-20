Svájccal vált teljessé a magyarok kézilabda Eb-középdöntős csoportja

Szlovénia kedden, a csoportkör utolsó fordulójában 30–27-re legyőzte a továbbjutásra még pályázó Feröer-szigetek válogatottját, így Svájc jutott tovább. A Szeged szlovén balátlövője, Borut Mackovsek nem volt eredményes. Magyarország, Izland, a társházigazda Svédország, a világbajnoki ezüstérmes Horvátország és Szlovénia már korábban biztosította helyét Malmőben. A mieink egy góllal kikaptak Izland ellen, így nem visznek pontot a középdöntős csoportba.

Az olimpiai és világbajnok, szintén társházigazda Dánia 31–29-re kikapott Portugáliától, így utóbbi nyerte a herningi A-csoportot. Portugáliában Francisco Costa és Martim Costa is kilenc gólt szerzett, míg a házigazdánál Mathias Gidsel nyolc találatig jutott. Portugália nemcsak, hogy megszerezte első győzelmét Dánia ellen (!), hanem egy nagyon exkluzív klub tagjai is lett. Dánia eddig egyetlen alkalommal, a 2014-es Eb-döntőben vereséget Herningben, akkor Franciaország 41–32-re nyert.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

Dánia–Portugália 29–31 (11–12)

Ld: Gidsel 8, Pytlick 6, ill. Francisco Costa, Martim Costa 9-9

D-CSOPORT (FORNEBU)

Feröer–Szlovénia 27–30 (15–16)

Ld: Á Skipagotu 9, Mittún 7, ill. Makuc 10

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

Magyarország–Izland 23–24 (14–14)

Ld: Imre 7, Bodó 5, ill. Kristjánsson 7, Magnússon 4

KORÁBBAN

B-CSOPORT (HERNING)

Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)

Ld: Kuzmanovszki 9, ill. Nistor 8

D-CSOPORT (FORNEBU)

Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)

Ld: Rubin, Sigrist 10-10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)

Ld: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6

A B-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V L – K Gk P 1. Portugália 3 2 1 – 100–92 +8 5 2. Dánia 3 2 – 1 104–79 +25 4 3. Észak-Macedónia 3 1 1 1 77–88 –11 3 4. Románia 3 – – 3 81–103 –22 0

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M GY D V L – K Gk P 1. Szlovénia 3 3 – – 109–102 +7 6 2. Svájc 3 1 1 1 106–92 +14 3 3. Feröer 3 1 1 1 92–82 +10 3 4. Montenegró 3 – – 3 90–121 –31 0