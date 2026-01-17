Húsz góllal nyert a címvédő Franciaország a kézilabda Eb-n

A-CSOPORT

Spanyolország–Ausztria

Spanyolország öt góllal nyert Ausztria ellen, így továbbra is hibátlan. Imanol Garciandía, a Szeged jobbátlövője négyszer volt eredményes a győztes együttesben. A találkozó legjobbja a mind a hat lövését gólra váltó Tobias Wagner volt.

C-CSOPORT

Franciaország–Ukrajna

Az Eb-címvédő Franciaországnak nem okozott gondot Ukrajna, már a félidőben 12 gól volt a két csapat között, a végére a franciák az 50 szerzett gólhoz is közel voltak, végül 46-nál álltak meg. A magyar bajnoki címvédő Veszprém jobbszélsője, Yanis Lenne két góllal járult hozzá a sikerhez, míg hárman – Melvyn Richardson, Benoit kounkoud és Dylan Nahi – is hat gólt lőttek. Ukrajna legeredményesebbje a tíz lövésből nyolc gólt szerző Dmitro Artemenko volt.

E-CSOPORT

Horvátország–Grúzia

A világbajnoki ezüstérmes horvátok alaposan megizzadtak a győzelemért. Grúzia a félidőben egygólos hátrányban volt, de a mérkőzés végére is csak háromra nőtt a különbség. A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric volt, aki kilenclövésből nyolc gólt szerzett. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

Horvátország–Grúzia 32–29 (15–14)

Ld.: Sostari 8, Cinric 6, ill. Tskhovrebadze 7, Dikhaminijia 6

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

Spanyolország–Ausztria 30–25 (19–12)

Ld.: Garciandia 4, Gómez 4, ill. Wagner 6, Bilyk 5, Huteek 5

A-CSOPORT M GY D V L – K Gk P 1. Spanyolország 2 2 – – 59–52 +7 4 2. Németország 1 1 – – 30–27 +3 2 3. Szerbia 1 – – 1 27–29 –2 0 4. Ausztria 2 – – 2 52–60 –8 0

C-CSOPORT (FORNEBU)

Franciaország–Ukrajna 46–26 (24–12)

Ld.: Richardson 6, Kounkoud 6, Nahi 6, ill. Artemenko 8, Turcsenko 7

C-CSOPORT M GY D V L – K Gk P 1. Franciaország 2 2 – – 88–54 +34 4 2. Norvégia 1 1 – – 39–22 +17 2 3. Csehország 1 – – 1 28–42 –14 0 4. Ukrajna 2 – – 2 48–85 –37 0

KÉSŐBB

1. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

20.30: Svédország–Hollandia (Tv: M4 Sport)

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

20.30: Németország–Szerbia

C-CSOPORT (FORNEBU)

20.30: Norvégia–Csehország