Húsz góllal nyert a címvédő Franciaország a kézilabda Eb-n
A-CSOPORT
Spanyolország–Ausztria
Spanyolország öt góllal nyert Ausztria ellen, így továbbra is hibátlan. Imanol Garciandía, a Szeged jobbátlövője négyszer volt eredményes a győztes együttesben. A találkozó legjobbja a mind a hat lövését gólra váltó Tobias Wagner volt.
C-CSOPORT
Franciaország–Ukrajna
Az Eb-címvédő Franciaországnak nem okozott gondot Ukrajna, már a félidőben 12 gól volt a két csapat között, a végére a franciák az 50 szerzett gólhoz is közel voltak, végül 46-nál álltak meg. A magyar bajnoki címvédő Veszprém jobbszélsője, Yanis Lenne két góllal járult hozzá a sikerhez, míg hárman – Melvyn Richardson, Benoit kounkoud és Dylan Nahi – is hat gólt lőttek. Ukrajna legeredményesebbje a tíz lövésből nyolc gólt szerző Dmitro Artemenko volt.
E-CSOPORT
Horvátország–Grúzia
A világbajnoki ezüstérmes horvátok alaposan megizzadtak a győzelemért. Grúzia a félidőben egygólos hátrányban volt, de a mérkőzés végére is csak háromra nőtt a különbség. A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric volt, aki kilenclövésből nyolc gólt szerzett. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Horvátország–Grúzia 32–29 (15–14)
Ld.: Sostari 8, Cinric 6, ill. Tskhovrebadze 7, Dikhaminijia 6
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Ausztria 30–25 (19–12)
Ld.: Garciandia 4, Gómez 4, ill. Wagner 6, Bilyk 5, Huteek 5
|A-CSOPORT
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Spanyolország
2
2
–
–
59–52
+7
4
|2. Németország
1
1
–
–
30–27
+3
2
|3. Szerbia
1
–
–
1
27–29
–2
0
|4. Ausztria
2
–
–
2
52–60
–8
0
C-CSOPORT (FORNEBU)
Franciaország–Ukrajna 46–26 (24–12)
Ld.: Richardson 6, Kounkoud 6, Nahi 6, ill. Artemenko 8, Turcsenko 7
|C-CSOPORT
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Franciaország
2
2
–
–
88–54
+34
4
|2. Norvégia
1
1
–
–
39–22
+17
2
|3. Csehország
1
–
–
1
28–42
–14
0
|4. Ukrajna
2
–
–
2
48–85
–37
0
KÉSŐBB
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
20.30: Svédország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
20.30: Németország–Szerbia
C-CSOPORT (FORNEBU)
20.30: Norvégia–Csehország