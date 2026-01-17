Nemzeti Sportrádió

Húsz góllal nyert a címvédő Franciaország a kézilabda Eb-n

2026.01.17. 19:54
Franciaország közel ötven gólt szerzett Ukrajna ellen (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda Európa-bajnokságon Horvátország a nyolcgólos Mario Sostaric vezérletével legyőzte Grúziát, Spanyolország öttel verte Ausztriát, míg Franciaország 46 gólt elérve felülmúlta Ukrajnát.

A-CSOPORT

Spanyolország–Ausztria

Spanyolország öt góllal nyert Ausztria ellen, így továbbra is hibátlan. Imanol Garciandía, a Szeged jobbátlövője négyszer volt eredményes a győztes együttesben. A találkozó legjobbja a mind a hat lövését gólra váltó Tobias Wagner volt.

C-CSOPORT

Franciaország–Ukrajna

Az Eb-címvédő Franciaországnak nem okozott gondot Ukrajna, már a félidőben 12 gól volt a két csapat között, a végére a franciák az 50 szerzett gólhoz is közel voltak, végül 46-nál álltak meg. A magyar bajnoki címvédő Veszprém jobbszélsője, Yanis Lenne két góllal járult hozzá a sikerhez, míg hárman – Melvyn Richardson, Benoit kounkoud és Dylan Nahi – is hat gólt lőttek. Ukrajna legeredményesebbje a tíz lövésből nyolc gólt szerző Dmitro Artemenko volt.

E-CSOPORT

Horvátország–Grúzia

A világbajnoki ezüstérmes horvátok alaposan megizzadtak a győzelemért. Grúzia a félidőben egygólos hátrányban volt, de a mérkőzés végére is csak háromra nőtt a különbség. A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged jobbszélsője, Mario Sostaric volt, aki kilenclövésből nyolc gólt szerzett. Klubtársa, a balszélső Marin Jelinic egy, a Veszprém légiósai közül Luka Cindric hat, Ivan Martinovic négy találattal zárt.

KÉZILABDA
 FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Horvátország–Grúzia 32–29 (15–14)
Ld.: Sostari 8, Cinric 6, ill. Tskhovrebadze 7, Dikhaminijia 6

2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Ausztria 30–25 (19–12)
Ld.: Garciandia 4, Gómez 4, ill. Wagner 6, Bilyk 5, Huteek 5

A-CSOPORT

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Spanyolország

2

2

59–52

+7 

4   

2. Németország

1

1

30–27

+3 

2   

3. Szerbia

1

1

27–29

–2 

0   

4. Ausztria

2

2

52–60

–8 

0   

C-CSOPORT (FORNEBU)
Franciaország–Ukrajna 46–26 (24–12)
Ld.: Richardson 6, Kounkoud 6, Nahi 6, ill. Artemenko 8, Turcsenko 7

C-CSOPORT

GY

V

L – K

Gk 

P

1. Franciaország

2

2

88–54

+34 

4   

2. Norvégia

1

1

39–22

+17 

2   

3. Csehország

1

1

28–42

–14 

0   

4. Ukrajna

2

2

48–85

–37 

0   

KÉSŐBB
1. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
20.30: Svédország–Hollandia (Tv: M4 Sport)
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
20.30: Németország–Szerbia
C-CSOPORT (FORNEBU)
20.30: Norvégia–Csehország 

 

