A dánok ismét legyőzték a németeket, megvan az első elődöntős csapat a férfi kézilabda Eb-n

A meccsnek egyaránt két ponttal nekivágó csapatok közül Norvégia kezdett kicsit jobban, ám 8–5-ös vezetése után a 16. percben már döntetlen volt az állás (12–12). Aztán a szünetben eggyel mentek a skandinávok, akik a második félidőben 23–20-ra is vezettek, az 50. percben viszont már a vb-4. Portugáliánál volt az előny (31–28). Aztán ismét jött az egyenlítés, majd fej fej mellett haladtak a felek. Az utolsó támadás a norvégoké volt, akik már nem tudtak betalálni, így 35–35-tel zárult az összecsapás.

Az olimpiai bronzérmes spanyol válogatott még nem szerzett pontot a középdöntőben, így mindenképp javítani akart, ám a mérkőzés esélyesének az Eb-címvédő számított. 8–8 után zsinórban négyszer találtak be a spanyolok, majd a franciák hétperces gólcsendjét a Veszprémben kézilabdázó balszélső, Hugo Descat törte meg, de csapata nem tudott közelebb jönni, sőt, a szünetre hatgólos hátránnyal mehetett. A második félidőben is jól álltak a spanyolok, 25–20 után viszont megtorpantak, egygólosra csökkent az előnyük. Egyenlíteni már nem tudott a címvédő, visszaállt a négygólos különbség, és innen már nem volt visszaút.

Alex Dujshebaev és társai legyőzték a franciákat (Fotó: Getty Images)

A spanyol csapat 36–32-re nyert, ezzel pedig lehet, a franciák lemondhatnak az elődöntőről, de persze sok múlik azon, mit játszanak a riválisok az esti mérkőzésen. A szegedi Imanol Garciandia két gólt szerzett, míg a másik oldalon a veszprémi kontingens tagjai közül Hugo Descat ötször, Yanis Lenne egyszer talált be.

A németek már egy döntetlennel bebiztosíthatták az elődöntőbe jutásukat, de olyan szempontból a dánok is kényelmes helyzetben voltak, hogy vereség esetén is a saját kezükben maradt volna a sorsuk. A német csapat 3–1-gyel kezdett, ám hamar hátrányba került, és onnantól futott az eredmény után. Az olimpiai és világbajnoki címvédő Dánia kétszer is hárommal vezetett az első félidőben, ám a szünetre egygólos előnnyel mehetett.

A fordulás után öt percig nem esett gól, ekkor egyenlített az olimpiai ezüstérmes együttes, viszont a társházigazda megtörte közel 10 percen át tartó gólcsendjét, és visszavette a vezetést, majd a kettős emberelőnyének is köszönhetően ellépett 17–14-re. Németország támadásban igencsak tanácstalanná vált, emiatt hétgólosra nőt a különbség, s ilyen hátrányból már nem tudott visszajönni, mert ugyan a nagy rohanásban már be tudta venni ellenfele kapuját, Mathias Gidselék nem maradtak adósak a válasszal.

A nyártól Veszprémben kézilabdázó Emil Nielsen 35 százalékkal védett, neki is köszönhetően a dánok ismét legyőzték a németeket (ezúttal 31–26-ra), akárcsak az előző három nagy tornán (a tavalyi vb-n, a párizsi olimpián és a legutóbbi Eb-n), és ott vannak a négy között, mivel esetleges hármas pontegyenlőség esetén is ott maradnának az első kettőben. A középdöntő utolsó, szerdai fordulójában Dánia a norvégokkal meccsel, míg Németország a franciák ellen harcolhatja ki az elődöntőbe jutást.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT (HERNING)

Portugália–Norvégia 35–35 (17–18)

Ld: Frade 11, ill. Pedersen 10, Anderson 9

Spanyolország–Franciaország 36–32 (20–14)

Ld: Barrufet 10, ill. Minne 7

Németország–Dánia 26–31 (12–13)

Ld: Uscins 6, ill. Gidsel, Pytlick 8-8