Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Egy jobbszélsővel vágott neki a magyar férfi kézilabda-válogatott az olaszok elleni csoportmérkőzésnek az Európa-bajnokság második fordulójában, a szövetségi kapitány döntése alapján ugyanis ezúttal Rodríguez Pedro és Szilágyi Benjámin is kimaradt a meccskeretből, így csak Imre Bence maradt a poszton. Rajtuk kívül a kapus Andó Arián és a beálló Papp Tamás sem került be, vagyis a lengyelek elleni meccshez képest egy helyen változott a csapatunk, az irányító/balátlövő Pergel Andrej ülhetett le a kispadra.

A miénk előtt lejátszott találkozón az izlandiak ugyanúgy nyolc góllal győzték le a lengyeleket (31–23), akárcsak mi az első fordulóban, így az is biztossá vált, hogy ha mi is nyerni tudunk az olaszok ellen, az északiakkal együtt továbbjutunk a malmői középdöntőbe.

Az olaszok ellen jóval nagyobb volt az iram, mint a lengyelek ellen, az első tíz percben tíz gól esett, az előny is megvolt, és az elszántságra sem lehetett panasz, Ligetvári Patrik a miheztartás végett már az első olasz támadásnál felkapta és kirakta a 9-esre Simone Mengont, majd Palasics Kristóf védett nagyot, végül Ilic Zoran szerezte meg vetődéssel a labdát. Az pedig kifejezetten jól nézett ki, hogy a nagy rohanásban a magyar kapusban ezt követően két százszázalékos ziccer is elakadt, a védekező Imre Bence pedig a levegőből szedett le egy szélre szánt labdát.

Imre Bence kilenc gólt szerzett az olaszok ellen (Fotó: Szabó Miklós)

A védelmünk megint óriási munkát végzett és remekül zárt, az olaszok nem vagy alig találtak rajta rést, és amikor Bóka Bendegúz 15 másodpercen (!) belül lőtt duplájával három góllal elhúztunk, az ellenfél időt kért. Ennek ugyan nem volt közvetlen hatása, de a 24. percre eltűnt a sovány előnyünk, és újra döntetlen volt az állás. Az olaszok kihasználták a hibáinkat, lelkesen rohantak előre, és a kapuban Domenico Ebnerbe is sikerült néhányszor belepüfölnünk a labdát, ezzel belelkesítenünk. A 25. percben például nemcsak kivédte Imre Bence hetesét, de a kipattanóból kapásból rálőtt ziccert is kifogta.

A félidő végére Pergel Andrejnek is be kellett jönnie, miután Giacomo Savini egy támadásnál úgy belekönyökölt Bodó Richárd arcába, hogy balátlövőnknek eleredt az orra vére, idő előtt be is kellett mennie az öltözőbe. Az olasz két percet kapott, a magyar szurkolók pedig – némileg jogosan – hangosan háborogtak a piros lap elmaradása miatt. A félidő egygólos magyar előnnyel ért véget (14–13), de a szünet előtti utolsó másfél percben már nem esett gól, és a kiegyenlített játékot a két csapat nagyon hasonló támadó és védekező statisztikái is mutatták.

A második játékrészt még elszántabban kezdték a mieink. Ha lehet, a védelmünk még keményebb lett, az olasz támadók lelkesedése nem sokat ért, amikor legtöbbször tanácstalanul pattantak le a falról. Közben négy góllal is elhúztunk, főleg Imre Bence találataival, Fazekas Gergő pedig bátran ment bele a darálóba, és alakított ki újabb és újabb helyzeteket.