Franciaország 14 gólos győzelemmel mutatkozott be a kézi Eb-n

Spanyolország–Szerbia

A spanyolok végig vezetve nyerték meg első meccsüket a kontinenstornán Herningben, szinte folyamatosan 4-5 gólos távolságban tartva a szerbeket. Az ibériaiak győzelmét még úgy sem fenyegette veszély, hogy a végére a szerbek két gólra felzárkóztak. 29–27

Imanol Garciandia, a Pick Szeged játékosa nem szerzett gólt (négyszer próbálkozott), míg a szerbeknél a szintén szegedi Lazar Kukics egy, a One Veszprém játékosa, Dragan Pesmalbek két gólt dobott.

A mezőny legeredményesebbjeként a spanyol Ian Tarrafeta és a szerb Uros Kojadinovics bizonyult egyaránt hat góllal.

Franciaország–Csehország

A címvédő franciák győzelme nem is lehetett kérdés, csak a különbség. A 42–28-as francia sikerből a veszprémi Yanis Lenne két góllal vette ki a részét, míg a cseheknél a tatabányai Matej Havran egyszer vette be a kaput.

Elohim Prandi, Melvyn Richardson, Dylan Nahi is hat gólt szerzett, a cseheknél Petr Siroky dobott ugyanennyit.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

Spanyolország–Szerbia 29–27 (19–15)

Ld: Tarrafeta 6, ill. Kojadonovics 6

20.30: Németország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT (FORNEBU)

Franciaország–Csehország 42–28 (20–14)

Ld: Prandi, Richardson, Nahi 6-6, ill. Siroky 6

20.30: Norvégia–Ukrajna