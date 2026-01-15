Nemzeti Sportrádió

Franciaország 14 gólos győzelemmel mutatkozott be a kézi Eb-n

2026.01.15. 19:55
Elohim Prandi (balra) és Dika Mem (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének első játéknapján a címvédő Franciaország, valamint Spanyolország is győzelemmel mutatkozott be.

Spanyolország–Szerbia

A spanyolok végig vezetve nyerték meg első meccsüket a kontinenstornán Herningben, szinte folyamatosan 4-5 gólos távolságban tartva a szerbeket. Az ibériaiak győzelmét még úgy sem fenyegette veszély, hogy  a végére a szerbek két gólra felzárkóztak. 29–27

Imanol Garciandia, a Pick Szeged játékosa nem szerzett gólt (négyszer próbálkozott), míg a szerbeknél a szintén szegedi Lazar Kukics egy, a One Veszprém játékosa, Dragan Pesmalbek két gólt dobott.

A mezőny legeredményesebbjeként a spanyol Ian Tarrafeta és a szerb Uros Kojadinovics bizonyult egyaránt hat góllal.

Franciaország–Csehország

A címvédő franciák győzelme nem is lehetett kérdés, csak a különbség. A 42–28-as francia sikerből a veszprémi Yanis Lenne két góllal vette ki a részét, míg a cseheknél a tatabányai Matej Havran egyszer vette be a kaput.

Elohim Prandi, Melvyn Richardson, Dylan Nahi is hat gólt szerzett, a cseheknél Petr Siroky dobott ugyanennyit.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Szerbia 29–27 (19–15)
Ld: Tarrafeta 6, ill. Kojadonovics 6
20.30: Németország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT (FORNEBU)
Franciaország–Csehország 42–28 (20–14)
Ld: Prandi, Richardson, Nahi 6-6, ill. Siroky 6
20.30: Norvégia–Ukrajna

 

