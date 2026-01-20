Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

A svájciaknak minél nagyobb különbséggel kellett nyerniük – este pedig szurkolni a szlovén győzelemnek Feröer-szigetek ellen –, Montenegró viszont már biztos kiesőként várta a harmadik kört. Lenny Rubin és Luca Sigrist tíz-tíz, Gino Steenaerts nyolc góllal járult hozzá a sikerhez.
Észak-Macedóniának nem sikerült a bravúr, nem tudott olyan nagy gólkülönbséggel nyerni Románia ellen, hogy – egy esti portugál vereség esetén – reális esélye legyen a továbbjutásra. Portugáliának a 16 gólos vereség is belefér.
A magyar érdekeltségű kristianstadi csoportban Olaszország a lengyelek 29–28-as legyőzésével búcsúzott, utóbbiak – Mikolaj Czaplinski 12 gólja ellenére – pont nélkül, sereghajtóként búcsúztak a tornától.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)
Ld.: Kuzmanovski 9, ill. Nistor 8
D-CSOPORT (FORNEBU)
Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)
Ld.: Rubin 10, Sigrist 10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)
Ld.: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6
KÉSŐBB
B-CSOPORT (HERNING)
20.30: Dánia–Portugália
D-CSOPORT (FORNEBU)
20.30: Feröer–Szlovénia
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Dánia
2
2
–
–
75–48
+27
4
|2. Portugália
2
1
1
–
69–63
+6
3
|3. Észak-Macedónia
3
1
1
1
77–88
–11
3
|4. Románia
3
–
–
3
81–103
–22
0
|A D-CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Szlovénia
2
2
–
–
79–75
+4
4
|2. Svájc
3
1
1
1
106–92
+14
3
|3. Feröer
2
1
1
–
65–52
+13
3
|4. Montenegró
3
–
–
3
90–121
–31
0
|AZ F-CSOPORT
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Izland
2
2
–
–
70–49
+21
4
|2. MAGYARORSZÁG
2
2
–
–
61–47
+14
4
|3. Olaszország
3
1
–
2
81–99
–18
2
|4. Lengyelország
3
–
–
3
72–89
–17
0