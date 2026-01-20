Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

A svájciaknak minél nagyobb különbséggel kellett nyerniük – este pedig szurkolni a szlovén győzelemnek Feröer-szigetek ellen –, Montenegró viszont már biztos kiesőként várta a harmadik kört. Lenny Rubin és Luca Sigrist tíz-tíz, Gino Steenaerts nyolc góllal járult hozzá a sikerhez.

Észak-Macedóniának nem sikerült a bravúr, nem tudott olyan nagy gólkülönbséggel nyerni Románia ellen, hogy – egy esti portugál vereség esetén – reális esélye legyen a továbbjutásra. Portugáliának a 16 gólos vereség is belefér.

A magyar érdekeltségű kristianstadi csoportban Olaszország a lengyelek 29–28-as legyőzésével búcsúzott, utóbbiak – Mikolaj Czaplinski 12 gólja ellenére – pont nélkül, sereghajtóként búcsúztak a tornától.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)

Ld.: Kuzmanovski 9, ill. Nistor 8

D-CSOPORT (FORNEBU)

Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)

Ld.: Rubin 10, Sigrist 10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)

Ld.: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6



KÉSŐBB

B-CSOPORT (HERNING)

20.30: Dánia–Portugália

D-CSOPORT (FORNEBU)

20.30: Feröer–Szlovénia

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L – K Gk P 1. Dánia 2 2 – – 75–48 +27 4 2. Portugália 2 1 1 – 69–63 +6 3 3. Észak-Macedónia 3 1 1 1 77–88 –11 3 4. Románia 3 – – 3 81–103 –22 0

A D-CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L – K Gk P 1. Szlovénia 2 2 – – 79–75 +4 4 2. Svájc 3 1 1 1 106–92 +14 3 3. Feröer 2 1 1 – 65–52 +13 3 4. Montenegró 3 – – 3 90–121 –31 0