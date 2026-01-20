Nemzeti Sportrádió

Svájc és Észak-Macedónia is győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit a kézilabda Eb-n

2026.01.20. 20:03
Észak-Macedónia győzelemmel zárta a csoportkört (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének 3. fordulójában Észak-Macedónia 24–23-ra legyőzte Romániát, Svájc pedig 17 góllal verte Montenegrót, így mindkét győztes csapatnak van még esélye a továbbjutásra, bár Észak-Macedónia esetén ez inkább matematikai. A magyarok csoportjában Olaszország 29–28-re nyert Lengyelország ellen.

A svájciaknak minél nagyobb különbséggel kellett nyerniük – este pedig szurkolni a szlovén győzelemnek Feröer-szigetek ellen –, Montenegró viszont már biztos kiesőként várta a harmadik kört. Lenny Rubin és Luca Sigrist tíz-tíz, Gino Steenaerts nyolc góllal járult hozzá a sikerhez.

Észak-Macedóniának nem sikerült a bravúr, nem tudott olyan nagy gólkülönbséggel nyerni Románia ellen, hogy – egy esti portugál vereség esetén – reális esélye legyen a továbbjutásra. Portugáliának a 16 gólos vereség is belefér.

A magyar érdekeltségű kristianstadi csoportban Olaszország a lengyelek 29–28-as legyőzésével búcsúzott, utóbbiak – Mikolaj Czaplinski 12 gólja ellenére – pont nélkül, sereghajtóként búcsúztak a tornától.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
3. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
Észak-Macedónia–Románia 24–23 (13–9)
Ld.: Kuzmanovski 9, ill. Nistor 8
D-CSOPORT (FORNEBU)
Svájc–Montenegró 43–26 (22–16)
Ld.: Rubin 10, Sigrist 10, ill. Branko Vujovics 9, Csavor 5
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
Lengyelország–Olaszország 28–29 (13–15)
Ld.: Czaplinski 12, Olejniczak 5, ill. Mengon 7, Helmersson 6
 

KÉSŐBB
B-CSOPORT (HERNING)
20.30: Dánia–Portugália
D-CSOPORT (FORNEBU)
20.30: Feröer–Szlovénia
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A B-CSOPORT ÁLLÁSA

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Dánia

2

2

75–48

+27 

4   

2. Portugália

2

1

1

69–63

+6 

3   

3. Észak-Macedónia

3

1

1

1

77–88

–11 

3   

4. Románia

3

3

81–103

–22 

0   

A D-CSOPORT ÁLLÁSA

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Szlovénia

2

2

79–75

+4 

4   

2. Svájc

3

1

1

1

106–92

+14 

3   

3. Feröer

2

1

1

65–52

+13 

3   

4. Montenegró

3

3

90–121

–31 

0   

AZ F-CSOPORT

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Izland

2

2

70–49

+21 

4   

2. MAGYARORSZÁG

2

2

61–47

+14 

4   

3. Olaszország

3

1

2

81–99

–18 

2   

4. Lengyelország

3

3

72–89

–17 

0   

 

 

