A dánok simán megverték Norvégiát, így Izlanddal játszanak a döntőért a kézilabda Eb-n
Dánia–Norvégia 38–24. A dánok biztos elődöntősként, de kétpontos hátránnyal várták a mérkőzést – ahhoz, hogy megelőzzék a németeket, és a másik csoport másodikja, Izland ellen játsszanak a fináléért, nyerniük kellett. Viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy nem szeretnének a horvátokkal elődöntőzni: 13–11-re még a nagyszerűen kezdő norvégok vezettek, aztán a következő négy gólt a dánok dobták, és a szünetben már ők vezettek hárommal. A második félidőben már csak a különbség volt kérdéses.
Svédország–Svájc 34–21. Nem volt igazi tétje a malmői mérkőzésnek, legfeljebb a svájciak mozdulhattak volna el a csoport utolsó helyéről, ha elkerülik a vereséget. Az első félidő derekán, 12–8-as vezetésüknél a remény felcsillant, ám akkor a házigazdák összekapták magukat, ők dobták az első félidő utolsó hat gólját, és a svájciak szaporodó hibáit kihasználva fordítottak. Andreas Palicka elkapta a fonalat, a rutinos svéd kapus a szünetben már tíz védésnél tartott, és a folytatásban is biztos támaszt jelentett csapatának. A svéd győzelem következtében a svájciak maradtak a II. csoport utolsó helyén, nem tudták megelőzni a mieinket, akik összesítésben a 10. helyen fejezték be az Európa-bajnokságot.
A két elődöntőt (Horvátország–Németország, Dánia–Izland) pénteken játsszák le a dániai Herningben, akárcsak az 5. helyért zajló Svédország–Portugália mérkőzést.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
Dánia–Norvégia 38–24 (19–16)
Ld: Jakobsen 7, Gidsel 7, Pytlick 6, ill. Pedersen 6, Gröndal 6, P. Anderson 5
II. CSOPORT (MALMÖ)
Svédország–Svájc 34–21 (14–12)
Ld: E. Johansson 7, Möller 5, Wanne 5, ill. Rubin 6, Zehnder 4
KORÁBBAN
I. CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)
Ld: Gurri 6, Gómez 6, ill. F. Costa 7, M. Costa 6, Areia 6
Németország–Franciaország 38–34 (19–15)
Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9
II. CSOPORT (MALMÖ)
Szlovénia–Izland 31–39 (16–18)
Ld: Novak 9, Horzen 7, ill. Vidarsson 8, Ríkhardsson 7, Magnússon 7
Horvátország–Magyarország 27–25 (13–15)
Ld: Sostaric, Klarica, Mandic, Lucin 4-4, ill. Imre 7, Ilic 5
|AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Dánia
5
4
–
1
166–141
+25
8
|2. Németország
5
4
–
1
160–155
+5
8
|3. Portugália
5
2
1
2
169–169
0
5
|4. Franciaország
5
2
–
3
179–178
+1
4
|5. Norvégia
5
1
1
3
156–175
–19
3
|6. Spanyolország
5
1
–
4
160–172
–12
2
|A II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. Horvátország
5
4
–
1
139–136
+3
8
|2. Izland
5
3
1
1
165–149
+16
7
|3. Svédország
5
3
1
1
161–144
+17
7
|4. Szlovénia
5
2
–
3
160–170
–10
4
|5. MAGYARORSZÁG
5
–
2
3
141–147
–6
2
|6. Svájc
5
–
2
3
147–167
–20
2