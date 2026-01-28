A dánok simán megverték Norvégiát, így Izlanddal játszanak a döntőért a kézilabda Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2026.01.28. 22:06
A dán Mathias Gidsel sokszor áttörte a norvég védőfalat (Fotó: Getty Images)
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Eb
Dánia magabiztosan (38–24) legyőzte Norvégiát a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó játéknapján Herningben, ezzel biztossá vált, hogy az egyik ágon Dánia–Izland, a másikon Horvátország–Németország elődöntőt rendeznek. A szerda késő este malmői mérkőzésén is nagy volt a különbség, Svédország 34–21-re verte meg Svájcot.

Dánia–Norvégia 38–24. A dánok biztos elődöntősként, de kétpontos hátránnyal várták a mérkőzést – ahhoz, hogy megelőzzék a németeket, és a másik csoport másodikja, Izland ellen játsszanak a fináléért, nyerniük kellett. Viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy nem szeretnének a horvátokkal elődöntőzni: 13–11-re még a nagyszerűen kezdő norvégok vezettek, aztán a következő négy gólt a dánok dobták, és a szünetben már ők vezettek hárommal. A második félidőben már csak a különbség volt kérdéses.

Svédország–Svájc 34–21. Nem volt igazi tétje a malmői mérkőzésnek, legfeljebb a svájciak mozdulhattak volna el a csoport utolsó helyéről, ha elkerülik a vereséget. Az első félidő derekán, 12–8-as vezetésüknél a remény felcsillant, ám akkor a házigazdák összekapták magukat, ők dobták az első félidő utolsó hat gólját, és a svájciak szaporodó hibáit kihasználva fordítottak. Andreas Palicka elkapta a fonalat, a rutinos svéd kapus a szünetben már tíz védésnél tartott, és a folytatásban is biztos támaszt jelentett csapatának. A svéd győzelem következtében a svájciak maradtak a II. csoport utolsó helyén, nem tudták megelőzni a mieinket, akik összesítésben a 10. helyen fejezték be az Európa-bajnokságot.

A két elődöntőt (Horvátország–Németország, Dánia–Izland) pénteken játsszák le a dániai Herningben, akárcsak az 5. helyért zajló Svédország–Portugália mérkőzést.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ 
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
Dánia–Norvégia 38–24 (19–16)
Ld: Jakobsen 7, Gidsel 7, Pytlick 6, ill. Pedersen 6, Gröndal 6, P. Anderson 5
II. CSOPORT (MALMÖ)
Svédország–Svájc 34–21 (14–12)
Ld: E. Johansson 7, Möller 5, Wanne 5, ill. Rubin 6, Zehnder 4

KORÁBBAN
I. CSOPORT (HERNING)
Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)
Ld: Gurri 6, Gómez 6, ill. F. Costa 7, M. Costa 6, Areia 6
Németország–Franciaország 38–34 (19–15)
Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9
II. CSOPORT (MALMÖ)
Szlovénia–Izland 31–39 (16–18)
Ld: Novak 9, Horzen 7, ill. Vidarsson 8, Ríkhardsson 7, Magnússon 7
Horvátország–Magyarország 27–25 (13–15)
Ld: Sostaric, Klarica, Mandic, Lucin 4-4, ill. Imre 7, Ilic 5

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

 

1. Dánia

5

4

1

166–141

+25 

8   

2. Németország

5

4

1

160–155

+5 

8   

3. Portugália

5

2

1

2

169–169

5   

4. Franciaország

5

2

3

179–178

+1 

4   

5. Norvégia

5

1

1

3

156–175

–19 

3   

6. Spanyolország

5

1

4

160–172

–12 

2   

 

A II. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

 

1. Horvátország

5

4

1

139–136

+3 

8   

2. Izland

5

3

1

1

165–149

+16 

7   

3. Svédország

5

3

1

1

161–144

+17 

7   

4. Szlovénia

5

2

3

160–170

–10 

4   

5. MAGYARORSZÁG

5

2

3

141–147

–6 

2   

6. Svájc

5

2

3

147–167

–20 

2   

 

