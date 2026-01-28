A dánok simán megverték Norvégiát, így Izlanddal játszanak a döntőért a kézilabda Eb-n

Dánia–Norvégia 38–24. A dánok biztos elődöntősként, de kétpontos hátránnyal várták a mérkőzést – ahhoz, hogy megelőzzék a németeket, és a másik csoport másodikja, Izland ellen játsszanak a fináléért, nyerniük kellett. Viszonylag gyorsan egyértelművé vált, hogy nem szeretnének a horvátokkal elődöntőzni: 13–11-re még a nagyszerűen kezdő norvégok vezettek, aztán a következő négy gólt a dánok dobták, és a szünetben már ők vezettek hárommal. A második félidőben már csak a különbség volt kérdéses.

Svédország–Svájc 34–21. Nem volt igazi tétje a malmői mérkőzésnek, legfeljebb a svájciak mozdulhattak volna el a csoport utolsó helyéről, ha elkerülik a vereséget. Az első félidő derekán, 12–8-as vezetésüknél a remény felcsillant, ám akkor a házigazdák összekapták magukat, ők dobták az első félidő utolsó hat gólját, és a svájciak szaporodó hibáit kihasználva fordítottak. Andreas Palicka elkapta a fonalat, a rutinos svéd kapus a szünetben már tíz védésnél tartott, és a folytatásban is biztos támaszt jelentett csapatának. A svéd győzelem következtében a svájciak maradtak a II. csoport utolsó helyén, nem tudták megelőzni a mieinket, akik összesítésben a 10. helyen fejezték be az Európa-bajnokságot.

A két elődöntőt (Horvátország–Németország, Dánia–Izland) pénteken játsszák le a dániai Herningben, akárcsak az 5. helyért zajló Svédország–Portugália mérkőzést.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

4. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

Dánia–Norvégia 38–24 (19–16)

Ld: Jakobsen 7, Gidsel 7, Pytlick 6, ill. Pedersen 6, Gröndal 6, P. Anderson 5

II. CSOPORT (MALMÖ)

Svédország–Svájc 34–21 (14–12)

Ld: E. Johansson 7, Möller 5, Wanne 5, ill. Rubin 6, Zehnder 4

KORÁBBAN

I. CSOPORT (HERNING)

Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)

Ld: Gurri 6, Gómez 6, ill. F. Costa 7, M. Costa 6, Areia 6

Németország–Franciaország 38–34 (19–15)

Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9

II. CSOPORT (MALMÖ)

Szlovénia–Izland 31–39 (16–18)

Ld: Novak 9, Horzen 7, ill. Vidarsson 8, Ríkhardsson 7, Magnússon 7

Horvátország–Magyarország 27–25 (13–15)

Ld: Sostaric, Klarica, Mandic, Lucin 4-4, ill. Imre 7, Ilic 5

AZ I. CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. Dánia 5 4 – 1 166–141 +25 8 2. Németország 5 4 – 1 160–155 +5 8 3. Portugália 5 2 1 2 169–169 0 5 4. Franciaország 5 2 – 3 179–178 +1 4 5. Norvégia 5 1 1 3 156–175 –19 3 6. Spanyolország 5 1 – 4 160–172 –12 2