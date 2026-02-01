Dánia a döntőben sem kegyelmezett Németországnak a férfi kézilabda Eb-n

Magas szintű kézilabdát hoztak már rögtön az első percei az Eb-döntőnek. A 2024-es párizsi olimpia fináléjának a „visszavágóján” az ezúttal hazai pályán játszó Dánia és kihívója, Németország már másodszor találkozott a kontinensviadalon. Mathias Gidselék a középdöntőben 31–26-ra diadalmaskodtak, nem sokkal később mindkét csapat a saját maga elődöntőjét egyaránt 31–28-ra nyerte meg. A dánok Izlandot, a németek Horvátországot múlták felül ilyen eredménnyel.

A vasárnapi döntőben már a kezdő sípszótól látványos, nagy iramot diktáltak a felek, a dánoknál az Eb MVP-je, Gidsel volt elemében, a túloldalon Julian Köster és Juri Knorr cselezte ki vagy lőtte át a skandinávok védőit. Az egyetlen „csúnya” pillanata az első félidőnek Tom Kiesler piros lapja volt, aki a 14. percben belenyúlt Gidsel arcába.

Ekkor a dánok másik szupersztárja, Simon Pytlick lépett előre, a balátlövő játszi könnyedséggel, sorozatban dobálta a gólokat. Válogatottja hárommal meglépett (10–7), de nem sokkal később már ismét döntetlen volt az állás (12–12). A jobbszélső Jóhan Hansen jól találta meg Andreas Wolff gyenge pontjait, az irányító Thomas Arnoldsen pedig amikor nem a német klasszis feje fölé bombázta be a labdát a kapuba, védekezésben nyújtott kiemelkedőt.

A 18–16-os dán vezetésről induló második félidő nyitó szakaszában Wolff három ziccerét is kivédte a Sander Sagosen 65-ös Eb-gólcsúcsát ennek ellenére is megdöntő Gidselnek. Ám a másik kapuban is egy csúcsteljesítményt nyújtó játékos állt. Ez a valaki meglepetésre nem Emil Nielsen, hanem a helyére a meccs egyharmadánál pályára lépő Kevin Möller volt.

Ha Wolff nem rúg ki néhány, a felső sarokra tartó lövést és a 22 éves Bundesliga-gólkirály Marko Grgic nem mutatja meg a tehetségét, már a 45. perc környékén eldőlt volna a meccs. Az utolsó négy percre kialakult a négygólos különbség, közben Jannik Kolhbacher is piros lapot kapott, ami megpecsételte a kihívó sorsát.

Dánia elbírta két sérült beállója, Simon Hald és Lukas Jörgensen hiányát és 34–27-re legyőzte Németországot. A dudaszó után igazi örömünnep kezdődött Herningben, hiszen így kedvenceik egyszerre birtokolják az olimpiai, a világbajnoki és az Európa-bajnoki címet, amire korábban csak Franciaország volt képes a férfimezőnyben.

A bronzérmes Horvátország lett, miután az Eb-n másodszor is legyőzte Izlandot (34–33), tette ezt úgy, hogy vasárnap a kulcsemberei közül a kapus Dominik Kuzmanovic és a balátlövő Zvonimir Srna sem állt Dagur Sigurdsson rendelkezésére.

17. FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, DÁNIA, NORVÉGIA, SVÉDORSZÁG

Európa-bajnok: Dánia (Frederik Andersen, Lasse Andersson, Thomas Arnoldsen, Emil Bergholt, Mathias Gidsel, Simon Hald Jensen, Jóhan Hansen, Mads Hoxer, Emil Jakobsen, Lukas Jörgensen, Niclas Kirkelökke, Magnus Landin, Rasmus Lauge, Mads Mensah Larsen, Kevin Möller, Lasse Möller, Emil Nielsen, Simon Pytlick, Magnus Saugstrup, Mads Svane. Szövetségi kapitány: Nikolaj Jacobsen), 2. Németország, 3. Horvátország, 4. Izland, 5. Portugália, 6. Svédország, 7. Franciaország, 8. Szlovénia, 9. Norvégia, 10. MAGYARORSZÁG (Bartucz László, Bodó Richárd, Bóka Bendegúz, Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Ilic Zoran, Imre Bence, Krakovszki Bence, Ligetvári Patrik, Lukács Péter, Ónodi-Jánoskúti Máté, Palasics Kristóf, Papp Tamás, Pergel Andrej, Rodríguez Pedro, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Szita Zoltán. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez), 11. Spanyolország, 12. Svájc, 13. Feröer, 14. Észak-Macedónia, 15. Hollandia, 16. Ausztria, 17. Csehország, 18. Olaszország, 19. Szerbia, 20. Grúzia, 21. Lengyelország, 22. Románia, 23. Montenegró, 24. Ukrajna

A TORNA ÁLOMCSAPATA

Kapus: Andreas Wolff (Németország). Jobbszélső: Mario Sostaric (Horvátország). Jobbátlövő: Francisco Costa (Portugália), Irányító: Gísli Kristjánsson (Izland). Beálló: Johannes Golla (Németország). Balátlövő: Simon Pytlick (Dánia). Balszélső: August Pedersen (Norvégia). A torna legértékesebb játékosa (MVP): Mathias Gidsel (Dánia). A legjobb fiatal játékos: Francisco Costa. A legjobb védő: Salvador Salvador (Portugália). Gólkirály: Mathias Gidsel, 68 gól