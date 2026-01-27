Meglepetés: Izland pontot vesztett Svájc ellen a kézi Eb-n
Izland meglepetésre csupán 38–38-as döntetlent játszott Svájccal a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, a magyar érdekeltségű csoport keddi játéknapján.
A Malmőben, 3500 néző előtt rendezett mérkőzésen már az első félidőben is váltott vezetéssel haladtak a csapatok fej fej mellett, s csupán a svájciak tudtak egyszer meglépni három góllal a félidő közepén, ám az északiak visszajöttek a félidőre. A szigetlakók egyszer sem voltak egygólosnál nagyobb előnyben, és a 34. percben 22–21-nél vezettek utoljára a mérkőzésen.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
Izland–Svájc 38–38 (19–19)
KÉSŐBB
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
