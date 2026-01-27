Meglepetés: Izland pontot vesztett Svájc ellen a kézi Eb-n

A Malmőben, 3500 néző előtt rendezett mérkőzésen már az első félidőben is váltott vezetéssel haladtak a csapatok fej fej mellett, s csupán a svájciak tudtak egyszer meglépni három góllal a félidő közepén, ám az északiak visszajöttek a félidőre. A szigetlakók egyszer sem voltak egygólosnál nagyobb előnyben, és a 34. percben 22–21-nél vezettek utoljára a mérkőzésen.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

3. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

Izland–Svájc 38–38 (19–19)

KÉSŐBB

18.00: Horvátország–Szlovénia

20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!