Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Izland

2026.01.20. 20:16
Fotó: Szabó Miklós
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Magyarország magyar férfi kézilabda-válogatott Izland férfi kézi eb férfi kézilabda Eb
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar válogatott Izlanddal találkozik. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR 
3. FORDULÓ
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

A magyar válogatott kerete
Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf
Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Andrej Pergel, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence
Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

