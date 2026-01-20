Férfi kézilabda Eb: Magyarország–Izland

A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének utolsó fordulójában a magyar válogatott Izlanddal találkozik. Kövesse velünk a mérkőzést folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét a látottakról!

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

20.30: Magyarország–Izland (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n! A magyar válogatott kerete

Kapusok: Bartucz László, Palasics Kristóf

Mezőnyjátékosok: Sipos Adrián, Bóka Bendegúz, Andrej Pergel, Ligetvári Patrik, Krakovszki Bence, Fazekas Gergő, Szita Zoltán, Bodó Richárd, Ilic Zoran, Rosta Miklós, Ónodi-Jánoskúti Máté, Lukács Péter, Hanusz Egon, Imre Bence

