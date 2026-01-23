Hétgólos hátrányból felálltunk, de a győzelem nem jött össze Svájc ellen

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 29–29 (20–14)

Malmö. Malmö Arena. Vezette: Daniel Accoto Martins, Roberto Accoto Martins – portugálok

HA VALAMI MEGKÜLÖNBÖZTETI a csoportkört a középdöntőtől egy Európa-bajnokságon, akkor az, hogy itt már nem lehet hibázni, egy botlásnak is nagyon nagy az ára. Malmőben a magyar férfi kézilabda-válogatott első feladata Svájc legyőzése lett volna, ugyanis ha már az első akadálynál elvérzik, akkor máris olyan távol kerül az elődöntőbe jutás esélyétől, ahonnan nagyon nehéz, sőt, ilyen mezőnyben majdhogynem lehetetlen visszajönni.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány döntése értelmében ezúttal a kapus Andó Arián, a beálló Papp Tamás, a balátlövő Pergel Andrej és a jobbszélső Szilágyi Benjámin maradt ki a meccskeretből, a kezdőcsapatban viszont volt egy változás, ezúttal Krakovszki Bence kezdett a bal szélen. Álmosan és bizonytalanul indítottuk a meccset, mint aki még nem itta meg a reggeli kávéját, Sipos Adrián két ziccert is kihagyott egymás után, tíz perc alatt hét lövést rontottunk el, Szita Zoltán kétszer is földön maradt, miután a védők alaposan meggyötörték, hamar jött a helyére Bodó Richárd.

A svájciak közben szép csendesen három-négy gólos előnyre tettek szert, mert amíg mi kihagytuk a helyzeteket támadásban, ők belőtték, elöl alig hibáztak. Palasics Kristófnak voltak ugyan szép védései, de előtte a védelem ezúttal nem volt olyan acélos, mint ahogyan azt a csoportmeccseken megszoktuk. Támadásban Rosta Miklós játszott a legígéretesebben, az első negyedórában négy gólt szerzett, ha kellett, az egyes pozícióban védekezett, sőt, bár nem szándékos volt, az elején egy alkalommal azért nem tudott gyorsan indulni az ellenfél, mert a beálló mezére ragadt a labda.

Lőttünk ugyan szép gólokat, például amikor Fazekas Gergő passzát Ónodi-Jánoskúti Máté a levegőben kapta el, és vágta be a svájci kapuba, de az első harminc perc túlnyomó részében az ellenfél irányította a játékot. A fonalat remekül elkapó Nikola Portner kilencszer védett a szünetig, igaz, olyan nehéz dolga azért nem volt, javarészt kiszámíthatóak voltak a lövéseink, és a támadásaink 44 százalékát tudtuk csak gólra váltani. Összességében az Európa-bajnokság leggyengébb félidejét produkáltuk Svájc ellen, tömérdek hibával, majdnem annyi lövést hagytunk ki, mint amennyit értékesítettünk, az ellenfél hatgólos vezetése a játék képe alapján teljesen megérdemelt volt.

A második játékrészben Chema Rodríguez cserélt a széleken, a jobb oldalra Imre Bence, a bal oldalra Bóka Bendegúz állt, aki rögtön gólt is szerzett. Az előny azonban nem csökkent, sőt, hétre nőtt, a játék képe nem sokat változott, legfeljebb abba kapaszkodhattunk, hogy a svájci együttes már kilenc góllal is vezetett Szlovénia ellen a csoportkörben, végül mégis kikapott hárommal. Tíz perc után valami végre megmozdulni látszott, Szita Zoltán, Imre Bence és Rosta Miklós góljaival két perc leforgása alatt feljöttünk négyre, a svájci kapitány, Andy Schmid azonnal időt is kért.

Sipos Adrián és Ligetvári Patrik is bekeményített a védelem közepén, az ellenfél több mint kilenc percig nem szerzett gólt, igaz, ebben nagy szerepe volt Palasicsnak is, aki óriási bravúrral védte Dimitrij Küttel ordító ziccerét, aki egy az egyben vitte kapura a labdát. Az irányító Fazekas Gergő is egyre jobban magára talált, és negyedórával a vége előtt kőkemény munkával visszajöttünk egy gólra.

A hirtelen jött lehetőségtől azonban újra kapkodni kezdtünk, gyorsan meg akartuk oldani a helyzeteket, ami eddig sem jött be, így Svájc válogatottja megint lépéselőnyre tett szert, és az utolsó tíz percet háromgólos hátrányból kezdtük. Nagyon nem jött jól az sem, hogy Sipos Adriánt percekig ápolni kellett a kispadon, mert kapott egy hatalmasat, miután blokkolta Lenny Rubin lövését. De szerencsére megint bejött a hét-ötös támadójáték, négy perccel a vége előtt Fazekas egyenlített, és Bodó labdaszerzése után Ligetvári üres kapus góljával 55 perc után újra átvettük a vezetést.

Az utolsó percben még megvolt az esélyünk az egygólos győzelemre, 29–29-es állásnál, hat másodperccel a vége előtt Chema Rodríguez időt kért. A svájciak kijöttek védekezni a félpályáig, nekünk pedig nem sikerült a kapuig felvinni a labdát, így maradt a döntetlen, és a vele járó egy pont.

II. CSOPORT M GY D V L – K Gk P 1. Svédország 1 1 – – 33–25 +8 2 2. Horvátország 2 1 – 1 55–62 –7 2 3. Szlovénia 1 1 – – 38–35 +3 2 4. Izland 2 1 – 1 53–53 0 2 5. MAGYARORSZÁG 2 – 1 1 52–53 –1 1 6. Svájc 2 – 1 1 64–67 –3 1

PERCRŐL PERCRE

