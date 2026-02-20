Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi: Egerből igazolt irányítót a Ferencváros

2026.02.20. 17:27
Fotó: fradi.hu
A férfi kézilabda NB I-ben érdekelt Ferencváros hivatalos honlapján közölte, hogy az idény végéig szerződtette Czabula Hubát.

A 22 éves irányító az Egertől érkezett a zöld-fehér klubhoz, s akár már a hétvégi, Komló elleni bajnokin is pályára léphet.

„Nagyon örülök a lehetőségnek. Segítő kezet nyújtott nekem a Ferencváros azzal, hogy itt lehetek a szezon második felében. Azon leszek minden nap, hogy ahol tudok, segítsek a csapatnak. Hálás vagyok, amiért mindenki nagyon pozitívan állt hozzám már az első héten, és annak is örülök, hogy korábbi utánpótlás-válogatott csapattársaim közül néhányakkal újra együtt szerepelhetek” – nyilatkozta a klubhonlapnak Czabula Huba.

 

