Férfi kézi: Egerből igazolt irányítót a Ferencváros

A 22 éves irányító az Egertől érkezett a zöld-fehér klubhoz, s akár már a hétvégi, Komló elleni bajnokin is pályára léphet.

„Nagyon örülök a lehetőségnek. Segítő kezet nyújtott nekem a Ferencváros azzal, hogy itt lehetek a szezon második felében. Azon leszek minden nap, hogy ahol tudok, segítsek a csapatnak. Hálás vagyok, amiért mindenki nagyon pozitívan állt hozzám már az első héten, és annak is örülök, hogy korábbi utánpótlás-válogatott csapattársaim közül néhányakkal újra együtt szerepelhetek” – nyilatkozta a klubhonlapnak Czabula Huba.