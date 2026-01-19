Hiába nyertek az osztrákok a szerbek ellen, búcsúztak a férfi kézilabda Eb-től

Ausztria–Szerbia

Az A-csoportban az utolsó forduló előtt még mind a négy csapatnak volt esélye a továbbjutásra. A kora esti mérkőzés első félidejében a nagy tét rá is nyomta a bélyegét a játékra, az osztrákok és az előzetesen esélyesebb szerbek is rengeteget hibáztak támadásban. A „sógorok” számára kezdődött jobban az összecsapás, de Dejan Milosavljev védéseinek is köszönhetően rendezték soraikat a szerbek, akik a szünet előtt egy perccel először a meccsen két góllal vezettek, s ebből egyet meg is őriztek a félidő végét jelző dudaszóig. A második félidőben azonban sokat javult az osztrákok játéka, még keményebben védekeztek, mint az elsőben, ennek köszönhetően az utolsó tíz percet kétgólos vezetésről kezdhették. A hajrában az osztrákoknak a négygólos vezetéshez is volt labdájuk, ami a továbbjutási esélyek életben tartását jelentette volna a számukra. Az utolsó percben Milosavljev meghatározó pillanatban hárított egy hetest, így bár a szerbek 26–25-re elveszítették az összecsapást, még maradt esélyük a továbbjutásra – igaz, ehhez majd a spanyolok segítségére is szükségük lesz az esti mérkőzésen, Ausztria viszont már biztosan nem juthat tovább. A szerbeknél a veszprémi Dragan Pesmalbek háromszor, a szegedi Lazar Kukics két gólt jegyzett a mérkőzésen.

Csehország–Ukrajna

A már tét nélküli összecsapáson Ukrajna kezdett jobban, de a csehek a félidő közepétől elkapták a fonalat, és átvették a vezetést, a szünetben pedig háromgólos előnyben voltak. A második félidőben pedig teljesen letisztult a kép: a csehek tovább növelték előnyüket, és végül mindenféle megerőltetés nélkül, Jonás Josef 15 (!) góljának is köszönhetően nyertek 38–29-re, és a csoport harmadik helyén zártak, míg az ukránok számára három vereséggel fejeződött be a kontinenstorna.

Hollandia–Horvátország

Az E-csoport második fordulójának első félidejében a 11. percig Hollandia vezetett Horvátország ellen, ezután viszont fordult a kocka, és a horvátok előbb kiegyenlítettek, majd a félidő utolsó tíz percét már háromgólos vezetésről kezdték, és a szünetig meg is őriztek ebből kettőt. A második félidőt jobban kezdték a hollandok, olyannyira, hogy többször támadhattak a vezetésért is, de ezt a nehéz időszakot átvészelte Horvátország, amely az 50. perctől elkezdett meglépni ellenfelétől, s a végén 35–29-re megnyerte az összecsapást, így már szinte biztos, hogy továbbjutott, Hollandia pedig második mérkőzését is elbukta. A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprémben szereplő Ivan Martinovic volt kilenc góllal, míg klubtársa, Luka Cindric három gólt jegyzett, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric ötször, Marin Jelinic kétszer talált a kapuba.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

Ausztria–Szerbia 26–25 (12–13)

Ld: Wagner 6, Frimmel 3, ill. Ilic 6, Dodic 4

KÉSŐBB

20.30: Németország–Spanyolország

1. Spanyolország 2 2 – – 59–52 +7 4 2. Szerbia 3 1 – 2 82–82 0 2 3. Németország 2 1 – 1 57–57 0 2 4. Ausztria 3 1 – 2 78–85 –7 2 AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA

C-CSOPORT (FORNEBU)

Csehország–Ukrajna 38–29 (17–14)

Ld: Josef 15, Solák 8, ill. Turcsenko 9, Artemenko 6

KÉSŐBB

20.30: Franciaország–Norvégia

1. Franciaország 2 2 – – 88–54 +34 4 2. Norvégia 2 2 – – 68–47 +21 4 3. Csehország 3 1 – 2 91–100 –9 2 4. Ukrajna 3 – – 3 77–123 –46 0 a c-csoport állása

2. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

Hollandia–Horvátország 29–35 (13–15)

Ld: Ten Velde 8, Krooij 5, ill. Martinovic 9, Srna 6, Sostaric 5

KÉSŐBB

20.30: Grúzia–Svédország