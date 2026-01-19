Hiába nyertek az osztrákok a szerbek ellen, búcsúztak a férfi kézilabda Eb-től
Ausztria–Szerbia
Az A-csoportban az utolsó forduló előtt még mind a négy csapatnak volt esélye a továbbjutásra. A kora esti mérkőzés első félidejében a nagy tét rá is nyomta a bélyegét a játékra, az osztrákok és az előzetesen esélyesebb szerbek is rengeteget hibáztak támadásban. A „sógorok” számára kezdődött jobban az összecsapás, de Dejan Milosavljev védéseinek is köszönhetően rendezték soraikat a szerbek, akik a szünet előtt egy perccel először a meccsen két góllal vezettek, s ebből egyet meg is őriztek a félidő végét jelző dudaszóig. A második félidőben azonban sokat javult az osztrákok játéka, még keményebben védekeztek, mint az elsőben, ennek köszönhetően az utolsó tíz percet kétgólos vezetésről kezdhették. A hajrában az osztrákoknak a négygólos vezetéshez is volt labdájuk, ami a továbbjutási esélyek életben tartását jelentette volna a számukra. Az utolsó percben Milosavljev meghatározó pillanatban hárított egy hetest, így bár a szerbek 26–25-re elveszítették az összecsapást, még maradt esélyük a továbbjutásra – igaz, ehhez majd a spanyolok segítségére is szükségük lesz az esti mérkőzésen, Ausztria viszont már biztosan nem juthat tovább. A szerbeknél a veszprémi Dragan Pesmalbek háromszor, a szegedi Lazar Kukics két gólt jegyzett a mérkőzésen.
Csehország–Ukrajna
A már tét nélküli összecsapáson Ukrajna kezdett jobban, de a csehek a félidő közepétől elkapták a fonalat, és átvették a vezetést, a szünetben pedig háromgólos előnyben voltak. A második félidőben pedig teljesen letisztult a kép: a csehek tovább növelték előnyüket, és végül mindenféle megerőltetés nélkül, Jonás Josef 15 (!) góljának is köszönhetően nyertek 38–29-re, és a csoport harmadik helyén zártak, míg az ukránok számára három vereséggel fejeződött be a kontinenstorna.
Hollandia–Horvátország
Az E-csoport második fordulójának első félidejében a 11. percig Hollandia vezetett Horvátország ellen, ezután viszont fordult a kocka, és a horvátok előbb kiegyenlítettek, majd a félidő utolsó tíz percét már háromgólos vezetésről kezdték, és a szünetig meg is őriztek ebből kettőt. A második félidőt jobban kezdték a hollandok, olyannyira, hogy többször támadhattak a vezetésért is, de ezt a nehéz időszakot átvészelte Horvátország, amely az 50. perctől elkezdett meglépni ellenfelétől, s a végén 35–29-re megnyerte az összecsapást, így már szinte biztos, hogy továbbjutott, Hollandia pedig második mérkőzését is elbukta. A malmői mérkőzés legeredményesebb játékosa a Veszprémben szereplő Ivan Martinovic volt kilenc góllal, míg klubtársa, Luka Cindric három gólt jegyzett, a Szeged horvát légiósai közül Mario Sostaric ötször, Marin Jelinic kétszer talált a kapuba.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
Ausztria–Szerbia 26–25 (12–13)
Ld: Wagner 6, Frimmel 3, ill. Ilic 6, Dodic 4
|1. Spanyolország
|2
|2
|–
|–
|59–52
|+7
|4
|2. Szerbia
|3
|1
|–
|2
|82–82
|0
|2
|3. Németország
|2
|1
|–
|1
|57–57
|0
|2
|4. Ausztria
|3
|1
|–
|2
|78–85
|–7
|2
C-CSOPORT (FORNEBU)
Csehország–Ukrajna 38–29 (17–14)
Ld: Josef 15, Solák 8, ill. Turcsenko 9, Artemenko 6
|1. Franciaország
|2
|2
|–
|–
|88–54
|+34
|4
|2. Norvégia
|2
|2
|–
|–
|68–47
|+21
|4
|3. Csehország
|3
|1
|–
|2
|91–100
|–9
|2
|4. Ukrajna
|3
|–
|–
|3
|77–123
|–46
|0
2. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Hollandia–Horvátország 29–35 (13–15)
Ld: Ten Velde 8, Krooij 5, ill. Martinovic 9, Srna 6, Sostaric 5
|1. Horvátország
|2
|2
|–
|–
|67–58
|+9
|4
|2. Svédország
|1
|1
|–
|–
|36–31
|+5
|2
|3. Grúzia
|1
|–
|–
|1
|29–32
|–3
|0
|4. Hollandia
|2
|–
|–
|2
|60–71
|–11
|0