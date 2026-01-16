Izland 13 góllal verte meg Olaszországot a mieink Eb-csoportjában

B-CSOPORT

Portugália–Románia

A két Costa vezérletével hozta a kötelezőt Portugália. Románia a 12 percben még vezetett, viszont a szünetre már nyolcgólos hátrányba került, amiből hat a mérkőzés végére is megmaradt. Francisco Costa 9, Martim Costa hét góllal segítette Portugáliát, míg szomszédunknál Andrei Buzle hat, Daniel Stanciuc nyolc gólig jutott.

D-CSOPORT

Szlovénia–Montenegró

A norvégiai Fornebuban a szlovénok egy végletekig kiélezett meccsen verték meg Montenegrót. Az első félidőben végig Szlovénia vezetett, míg a másodikban nagyrészt Montenegrónál volt az előny, de egyik csapat sem tudott háromgólosnál távolabbra ellépni. Szlovénia nyolc perccel a vége előtt fordított és 41–40-re nyert. A Szeged balátlövője, Borut Mackovsek öt góllal járult hozzá a győzelemhez, míg Domen Makuc és Domen Novak is egyaránt kilenc gólt szerzett. A montenegrói Milos Vujovics kilenc, Branko Vujovics 11 gólt ért el.

A mérkőzésen összesen 81 gól volt, ennyi találat korábban olimpián, világ- és Európa-bajnokságon sem született egy találkozón. Az eddigi rekordot az Oroszország-Románia meccs (42–38) tartotta, amelyet a 2003-as világbajnokságon játszottak, és ugyancsak nyolcvan gól volt a 2021-es vb-n, amikor Szlovénia 51–29-re verte a Koreai Köztársaságot. Az Európa-bajnoki csúcsot eddig a 2016-os Fehéroroszország-Izland (39–38) találkozó tartotta.

Izland–Olaszország

A mieink csoportjának másik meccsén Izland az Eb-re 27 év után visszatérő Olaszországgal csapott össze. Az olaszok 7–7-ig tartották a lépést, ezt követően viszont sorozatban öt gólt dobtak az izlandiak kapott gólt nélkül, a félidőre pedig már kilencgólos izlandi előnnyel mehettek a csapatok. Ez a különbség a második félidőben is megmaradt, az olaszok az utolsó tíz percben csak kétszer találtak a kapuba. A 39–26-os izlandi sikerből a Szeged irányítója, Janus Smárason nyolc, Gísli Kristjánsson hét, a Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson öt góllal vette ki a részét, míg az olaszok legeredményesebbje a kilenc lövésből hét gólt szerző Leo Prantner volt.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

KÉSŐBB

B-CSOPORT (HERNING)

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

D-CSOPORT (FORNEBU)

20.30: Feröer–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!