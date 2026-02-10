Férfi kézilabda: világsztár érkezését jelentette be a Gummersbach

A klub honlapján olvasható közleményből kiderült, hogy minden idők egyik legjobb kézilabdázójának, Talant Dujsebajevnek a fia a 2026–2027-es idénytől szerződik a Gummersbachhoz, amellyel legalább hároméves szerződést kötött.

„Hihetetlenül boldog és büszke vagyok, hogy sikerült Alexet a VfL Gummersbachhoz szerződtetnünk – mondta Christoph Schindler, a Gummersbach ügyvezető igazgatója a klubhonlap tájékoztatása szerint. – Alex tulajdonságai nyilvánvalóak. Rendkívül fontos tényező lesz a következő néhány évben. A Kielce és a spanyol válogatott kapitányaként maximális vezetői képességekkel és tapasztalattal rendelkezik, amiből különösen a fiataljaink profitálhatnak majd óriási mértékben. Amellett, hogy kiváló játékosaink lesznek, ez egyértelműen jelzi, hogy merre szeretnénk továbbmenni. Én, mint minden Gummersbach-szurkoló, már most várom, hogy Alexet a VfL mezében lássam a következő idényben.”

A Kilencéből távozó, 33 éves Alex Dujshebaev – aki a spanyol válogatottal kétszer nyerte meg az Európa-bajnokságot – szintén nagy várakozásokkal tekint az új kihívás elé: „Hihetetlenül büszke vagyok arra, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező klubhoz csatlakozhatok, és hogy a Bundesligában, a világ legjobb bajnokságában játszhatok egy ambiciózus projekt részeként” – mondta Dujshebaev a klub honlapjának. – Készen állok mindent beleadni ezért a klubért, hogy elérhessük céljainkat és együtt fejlődhessünk.”