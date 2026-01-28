Nemzeti Sportrádió

Magabiztos játékkal nyerte meg a franciák elleni rangadót, s így elődöntős Németország a férfi kézi Eb-n

M. B.M. B.
2026.01.28. 19:43
Fotó: Getty Images
A német férfi kézilabda-válogatott Franciaország legyőzésével biztosította be az elődöntőbe jutást a középdöntő I. csoportjában, Herningben.

Az I. csoport ki-ki meccsét a németek várhatták kedvezőbb helyzetből, Erik Wudtke szövetségi kapitány csapatának a döntetlen is elég volt a franciák ellen a biztos továbbjutáshoz, míg a franciák számára csak a győzelem volt elfogadható. 

Az első játékrész első fele szoros volt, utána viszont elléptek a németek, s négygólos előnnyel vonulhattak a szünetre. A fordulás után a franciák megpróbáltak kapaszkodni, s többször is feljöttek egy gólra, de egyenlíteni nem tudtak – a végjátékban visszaállt a négygólos különbség, s a németek összességében magabiztos játékkal jutottak tovább. 38–34

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ 
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
Németország–Franciaország 38–34 (19–15)
Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9

Később
20.30: Dánia–Norvégia

Korábban
Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)

I. CSOPORT

Gy

D

V

L–K    

Gk 

P

1. Németország

5

4

1

160–155

+5 

8

2. Dánia

4

3

1

128–117

+11 

6

3. Portugália

5

2

1

2

169–169

5

4. Franciaország

5

2

3

179–178

+1 

4

5. Norvégia

4

1

1

2

132–137

–5 

3

6. Spanyolország

5

1

4

160–172

–12 

2

 

 

Ezek is érdekelhetik