Magabiztos játékkal nyerte meg a franciák elleni rangadót, s így elődöntős Németország a férfi kézi Eb-n
Az I. csoport ki-ki meccsét a németek várhatták kedvezőbb helyzetből, Erik Wudtke szövetségi kapitány csapatának a döntetlen is elég volt a franciák ellen a biztos továbbjutáshoz, míg a franciák számára csak a győzelem volt elfogadható.
Az első játékrész első fele szoros volt, utána viszont elléptek a németek, s négygólos előnnyel vonulhattak a szünetre. A fordulás után a franciák megpróbáltak kapaszkodni, s többször is feljöttek egy gólra, de egyenlíteni nem tudtak – a végjátékban visszaállt a négygólos különbség, s a németek összességében magabiztos játékkal jutottak tovább. 38–34
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
Németország–Franciaország 38–34 (19–15)
Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9
Később
20.30: Dánia–Norvégia
Korábban
Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)
|I. CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Németország
5
4
–
1
160–155
+5
8
|2. Dánia
4
3
–
1
128–117
+11
6
|3. Portugália
5
2
1
2
169–169
0
5
|4. Franciaország
5
2
–
3
179–178
+1
4
|5. Norvégia
4
1
1
2
132–137
–5
3
|6. Spanyolország
5
1
–
4
160–172
–12
2