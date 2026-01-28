Magabiztos játékkal nyerte meg a franciák elleni rangadót, s így elődöntős Németország a férfi kézi Eb-n

Az I. csoport ki-ki meccsét a németek várhatták kedvezőbb helyzetből, Erik Wudtke szövetségi kapitány csapatának a döntetlen is elég volt a franciák ellen a biztos továbbjutáshoz, míg a franciák számára csak a győzelem volt elfogadható.

Az első játékrész első fele szoros volt, utána viszont elléptek a németek, s négygólos előnnyel vonulhattak a szünetre. A fordulás után a franciák megpróbáltak kapaszkodni, s többször is feljöttek egy gólra, de egyenlíteni nem tudtak – a végjátékban visszaállt a négygólos különbség, s a németek összességében magabiztos játékkal jutottak tovább. 38–34

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

4. FORDULÓ

I. CSOPORT (HERNING)

Németország–Franciaország 38–34 (19–15)

Ld: Knorr 11, Uscins 5, ill. Mem 11, Descat 9

Később

20.30: Dánia–Norvégia

Korábban

Spanyolország–Portugália 27–35 (12–16)