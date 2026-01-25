Izland nyerte az északi rangadót a kézilabda Eb-n
Izland a Horvátország elleni vereséggel, Svédország viszont a Szlovénia elleni győzelemmel a háta mögött várta a középdöntő II. csoportjának északi rangadóját. A társrendező az első félidőben nem igazán találta legjobb játékát, az izlandiak viszont agresszív védekezésüknek köszönhetően folyamatosan megléptek ellenfelüktől. A félidő felétől elkezdett hirtelen nőni a különbség a csapatok között, a 24. percben már 14–8-ra vezetett Izland, és hatgólos előnyét a szünetre is megtartotta.
A második félidőt jobban kezdte Svédország, amely folyamatosan tüntette el a hátrányát: a 41. percben már csak egy gól volt Izland előnye, de ennél közelebb nem került ellenfeléhez a társrendező, olyannyira nem, hogy az 55. percben már megint hat gól volt az izlandi előny.
A végjátékban pedig már nem tudott újabb erőket mozgósítani Svédország, sőt Izland még növelte is előnyét, így a végén a vártnál jóval könnyebben, 35–27-re megnyerte a rangadót. A mezőny legeredményesebb játékosa a 11 gólos Viggó Kristjánsson volt, a veszprémi Bjarki Már Elísson hat, a szegedi Janus Smárason két gólt tett be az izlandi közösbe, a svédek Veszprémben légióskodó kapusa, Mikael Appelgren három védéssel zárt.
Ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után már nincs veretlen csapat.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
Izland–Svédország 35–27 (18–12)
Ld: V. Kristjánsson 11, Elísson 6, ill. Lagergren 5
KORÁBBAN
Szlovénia–Magyarország 35–32 (15–17)
KÉSŐBB
20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)
|1. Izland
|3
|2
|–
|1
|88–80
|+8
|4
|2. Svédország
|3
|2
|–
|1
|95–91
|+4
|4
|3. Szlovénia
|3
|2
|–
|1
|104–102
|+2
|4
|4. Horvátország
|2
|1
|–
|1
|55–62
|–7
|2
|5. Svájc
|2
|–
|1
|1
|64–67
|–3
|1
|6. MAGYARORSZÁG
|3
|–
|1
|2
|84–88
|–4
|1