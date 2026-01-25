Izland nyerte az északi rangadót a kézilabda Eb-n

Nemzeti Sportrádió

2026.01.25. 19:57
Izlandi győzelemmel zárult az északi rangadó a férfi kézilabda Eb-n (Fotó: Getty Images)
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda Izland Svédország férfi kézilabda Eb férfi kézi Eb
Az izlandi válogatott meglepetésre 35–27-re legyőzte a társrendező Svédországot a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének II. csoportjának vasárnapi rangadóján Malmőben.

Izland a Horvátország elleni vereséggel, Svédország viszont a Szlovénia elleni győzelemmel a háta mögött várta a középdöntő II. csoportjának északi rangadóját. A társrendező az első félidőben nem igazán találta legjobb játékát, az izlandiak viszont agresszív védekezésüknek köszönhetően folyamatosan megléptek ellenfelüktől. A félidő felétől elkezdett hirtelen nőni a különbség a csapatok között, a 24. percben már 14–8-ra vezetett Izland, és hatgólos előnyét a szünetre is megtartotta.

A második félidőt jobban kezdte Svédország, amely folyamatosan tüntette el a hátrányát: a 41. percben már csak egy gól volt Izland előnye, de ennél közelebb nem került ellenfeléhez a társrendező, olyannyira nem, hogy az 55. percben már megint hat gól volt az izlandi előny.

A végjátékban pedig már nem tudott újabb erőket mozgósítani Svédország, sőt Izland még növelte is előnyét, így a végén a vártnál jóval könnyebben, 35–27-re megnyerte a rangadót. A mezőny legeredményesebb játékosa a 11 gólos Viggó Kristjánsson volt, a veszprémi Bjarki Már Elísson hat, a szegedi Janus Smárason két gólt tett be az izlandi közösbe, a svédek Veszprémben légióskodó kapusa, Mikael Appelgren három védéssel zárt. 

Ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után már nincs veretlen csapat.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
Izland–Svédország 35–27 (18–12)
Ld: V. Kristjánsson 11, Elísson 6, ill. Lagergren 5
KORÁBBAN
Szlovénia–Magyarország 35–32 (15–17)
KÉSŐBB
20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)

    
1. Izland32188–80+84
2. Svédország32195–91+44
3. Szlovénia321104–102+24
4. Horvátország21155–62–72
5. Svájc21164–67–31
6. MAGYARORSZÁG31284–88–41
A II. CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

