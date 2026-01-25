Izland nyerte az északi rangadót a kézilabda Eb-n

Izland a Horvátország elleni vereséggel, Svédország viszont a Szlovénia elleni győzelemmel a háta mögött várta a középdöntő II. csoportjának északi rangadóját. A társrendező az első félidőben nem igazán találta legjobb játékát, az izlandiak viszont agresszív védekezésüknek köszönhetően folyamatosan megléptek ellenfelüktől. A félidő felétől elkezdett hirtelen nőni a különbség a csapatok között, a 24. percben már 14–8-ra vezetett Izland, és hatgólos előnyét a szünetre is megtartotta.

A második félidőt jobban kezdte Svédország, amely folyamatosan tüntette el a hátrányát: a 41. percben már csak egy gól volt Izland előnye, de ennél közelebb nem került ellenfeléhez a társrendező, olyannyira nem, hogy az 55. percben már megint hat gól volt az izlandi előny.

A végjátékban pedig már nem tudott újabb erőket mozgósítani Svédország, sőt Izland még növelte is előnyét, így a végén a vártnál jóval könnyebben, 35–27-re megnyerte a rangadót. A mezőny legeredményesebb játékosa a 11 gólos Viggó Kristjánsson volt, a veszprémi Bjarki Már Elísson hat, a szegedi Janus Smárason két gólt tett be az izlandi közösbe, a svédek Veszprémben légióskodó kapusa, Mikael Appelgren három védéssel zárt.

Ez az első férfi Európa-bajnokság, amelynek mezőnyében öt forduló után már nincs veretlen csapat.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

Izland–Svédország 35–27 (18–12)

Ld: V. Kristjánsson 11, Elísson 6, ill. Lagergren 5

KORÁBBAN

Szlovénia–Magyarország 35–32 (15–17)

KÉSŐBB

20.30: Svájc–Horvátország (Tv: M4 Sport+)