Rutinos magyar kapussal erősített az ETO University

„Már az első egyezetetések alkalmával nagyon szimpatikusak voltak a felvázolt célok, az, hogy az ETO vezetősége hosszú távon tervez – mondta Borbély Ádám a győri klub honlapjának. – Úgy éreztem, szeretnék ennek a projektnek a részese lenni, hiszen a nemzetközi kupaindulás, a dobogó mind olyan célok, amik motiválnak. Emellett barátok, ismerősök véleményét is kikértem, akik mindannyian azt mondták, hogy Győr nagyszerű város. Ez a negyedik idényem a Ferencvárosnál, ahol nagyon jól érzem magam, de tudom azt is, hogy Győrben is otthon fogjuk érezni magunkat. A Tatabányával és a Ferencvárossal már sikerült érmet szereznem a bajnokságban, szeretném, hogy ez az ETO-val is megvalósuljon.”

Borbély korábban volt a Veszprém, a Balatonfüred, a Tatabánya, a Wisla Plock és a Fejér-B.Á.L. Veszprém játékosa, mielőtt az FTC-hez szerződött.

„Ádám évek óta stabilan teljesít, ez pedig a magyar kapusok élmezőnyébe helyezi őt – nyilatkozta Kopornyik Zsolt, az ETO University HT szakmai igazgatója. – Jó korban van, nagyon szorgalmas és pozitív személyiség, aki által tovább épül majd a közösség. Fontosnak tartottuk, hogy olyan játékossal tudjunk erősíteni, aki már több helyen bizonyított. Kapusedzőnk, Somogyi Ádám remek munkát végez, és biztos vagyok benne, hogy ez Borbély Ádámnak is hasznára válik. Hiszem azt, hogy Pásztor Imivel jól kiegészítik majd egymást.”

A 30 éves, közel kétméteres kapus komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik, hiszen mindhárom európai kupában (Bajnokok Ligája, Európa-liga, Európa-kupa) védett már, a BL-ben két évadon át erősítette a lengyel Wisla Plockot.

„Örömteli, hogy Ádám minket választott, és hogy a következő idényben már együtt küzdhetünk az ETO sikereiért – mondta Uhlig Rita, az ETO University HT ügyvezetője. – Az ő érkezésével tovább erősödik a csapat és a magyar mag. Habitusa, hozzáállása és rutinja nagy segítségére lesz az együttesnek. Ádám három évre írt alá, míg Pásztor Imre két évvel hosszabbított, így minden adott, hogy a következő években az ETO-nál megoldott legyen a kapusposzt.”

„Nagy öröm számomra, hogy továbbra is az ETO kapuját védhetem – árulta el Pásztor Imre klubja honlapjának. – Az elmúlt évadokban a szívemhez nőtt a klub és a város is, így nem volt kérdés, hogy ha lehetőségem lesz, akkor maradni fogok. Örülök, hogy a klub folyamatosan épül, és annak is, hogy a további fejlődésnek is a részese lehetek. Mindent megteszek azért, hogy az ETO férfi kézilabdacsapata még magasabb szintre kerüljön, és játékostársaimmal együtt azon vagyunk, hogy idén is elérjük a céljainkat.”