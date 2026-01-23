Második félidős remekléssel Svédország legyőzte Szlovéniát a férfi kézi Eb-n



Az első félidőben a házigazda svédek egyszer sem vezettek, és a szünetben a szlovénoknál volt az előny két góllal. A második 30 perc során a skandinávok belelendültek, 4–0-s rohammal átvették a vezetést, majd előnyüket végig magabiztosan őrizve megnyerték a találkozót.

A mezőny legeredményesebb játékosa a szlovén Domen Makuc lett 8 góllal, míg a svédeknél Lukas Sandell 7 gólig jutott.

A szlovénoknál Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa 2 gólt dobott. A Michael Apelgren – aki éppen Szegeden vezetőedző – irányította svédeknél az ugyancsak szegedi Jim Gottfridsson nem szerzett gólt, a One Veszprém kapusa, Mikael Appelgren két védéssel zárt.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)

Szlovénia–Svédország 31–35 (15–13)

Ld: Makuc 8., Horzen 5, Novak 5, ill. Sandell 7, E. Johansson 6, Wanne 5

Korábban

Izland–Horvátország 29–30 (15–19)

MAGYARORSZÁG–Svájc 29–29 (14–20)