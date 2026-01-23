Nemzeti Sportrádió

Második félidős remekléssel Svédország legyőzte Szlovéniát a férfi kézi Eb-n

2026.01.23. 22:29
Fotó: AFP
A férfi kézilabda Európa-bajnokság II. csoportjában, Malmőben Svédország 35–31-re legyőzte Szlovéniát.


Az első félidőben a házigazda svédek egyszer sem vezettek, és a szünetben a szlovénoknál volt az előny két góllal. A második 30 perc során a skandinávok belelendültek, 4–0-s rohammal átvették a vezetést, majd előnyüket végig magabiztosan őrizve megnyerték a találkozót.

A mezőny legeredményesebb játékosa a szlovén Domen Makuc lett 8 góllal, míg a svédeknél Lukas Sandell 7 gólig jutott.

A szlovénoknál Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa 2 gólt dobott. A Michael Apelgren – aki éppen Szegeden vezetőedző – irányította svédeknél az ugyancsak szegedi Jim Gottfridsson nem szerzett gólt, a One Veszprém kapusa, Mikael Appelgren két védéssel zárt.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
Szlovénia–Svédország 31–35 (15–13)
Ld: Makuc 8., Horzen 5, Novak 5, ill. Sandell 7, E. Johansson 6, Wanne 5

Korábban
Izland–Horvátország 29–30 (15–19)
MAGYARORSZÁG–Svájc 29–29 (14–20)

II. CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

1. Svédország

2

2

68–56

+12 

2. Horvátország

2

1

1

55–62

–7 

3. Szlovénia

2

1

1

69–70

–1 

4. Izland

2

1

1

53–53

5. MAGYARORSZÁG

2

1

1

52–53

–1 

6. Svájc

2

1

1

64–67

–3 

 

 

