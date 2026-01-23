Második félidős remekléssel Svédország legyőzte Szlovéniát a férfi kézi Eb-n
Az első félidőben a házigazda svédek egyszer sem vezettek, és a szünetben a szlovénoknál volt az előny két góllal. A második 30 perc során a skandinávok belelendültek, 4–0-s rohammal átvették a vezetést, majd előnyüket végig magabiztosan őrizve megnyerték a találkozót.
A mezőny legeredményesebb játékosa a szlovén Domen Makuc lett 8 góllal, míg a svédeknél Lukas Sandell 7 gólig jutott.
A szlovénoknál Borut Mackovsek, az OTP Bank-Pick Szeged játékosa 2 gólt dobott. A Michael Apelgren – aki éppen Szegeden vezetőedző – irányította svédeknél az ugyancsak szegedi Jim Gottfridsson nem szerzett gólt, a One Veszprém kapusa, Mikael Appelgren két védéssel zárt.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
1. FORDULÓ, II. CSOPORT (MALMÖ)
Szlovénia–Svédország 31–35 (15–13)
Ld: Makuc 8., Horzen 5, Novak 5, ill. Sandell 7, E. Johansson 6, Wanne 5
Korábban
Izland–Horvátország 29–30 (15–19)
MAGYARORSZÁG–Svájc 29–29 (14–20)
|II. CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Svédország
2
2
–
–
68–56
+12
4
|2. Horvátország
2
1
–
1
55–62
–7
2
|3. Szlovénia
2
1
–
1
69–70
–1
2
|4. Izland
2
1
–
1
53–53
0
2
|5. MAGYARORSZÁG
2
–
1
1
52–53
–1
1
|6. Svájc
2
–
1
1
64–67
–3
1