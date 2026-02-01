Nemzeti Sportrádió

A horvátok tíz év után lettek újra bronzérmesek a férfi kézilabda Eb-n

2026.02.01. 17:21
null
Negyedszer került a horvátok nyakába az Eb-bronzérem (Fotó: Getty Images)
A világbajnoki ezüstérmes Horvátország 34–33-ra legyőzte Izlandot a férfi kézilabda Európa-bajnokság vasárnapi bronzmérkőzésén, Herningben.

 

A két csapat legutóbb múlt pénteken találkozott egymással: a malmői középdöntő-csoportban a horvátok úgy nyertek 30–29-re, hogy egyszer sem voltak hátrányban. 

Ezúttal az első gólt az izlandiak szerezték, utána viszont fordított, és a 19. percben már 12–6-ra is vezetett Horvátország. Az északi szigetország csapata egy 4–0-s sorozattal felzárkózott, de egyenlíteni nem tudott, mert a szünetig hátralévő időben felváltva estek a gólok.

A 37. percben az izlandiak elveszítették Viggó Kristjánssont, aki piros lapot kapott. Közvetlenül ezután a Veszprém jobbátlövője, Ivan Martinovic kétszer is betalált, az 51. percben pedig újra hat találat volt a különbség. A hajrában ezt megfelezte az ellenfél és nyitott védekezésre váltott, ráadásul Mario Sostaric és Filip Glavas is büntetőt rontott. Már csak egy gól volt közte, amikor Glavas akcióból megszerezte a horvátok győztes találatát.

Tin Lucin kilenc, Veron Nacinovic hat, Ivan Martinovic – a Veszprém jobbátlövője – öt góllal járult hozzá a sikerhez. A Szeged horvát légiósai közül a balszélső Marin Jelinic és a jobbszélső Mario Sostaric is három alkalommal talált a kapuba. A túloldalon Ómar Ingi Magnússon mind a 12 lövését gólra váltotta. A Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson négy, a Szeged irányítója, Janus Dadi Smárason egy góllal zárt.

A horvátok 1994, 2012 és 2016 után nyertek ismét bronzérmet a kontinenstornán.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING
A 3. HELYÉRT
Horvátország–Izland 34–33 (17–14)
Ld: Lucin 9, Nacinovic 6, Martinovic 5, ill. Magnússon 12, Kristjánson 6

KÉSŐBB 
DÖNTŐ
18.00: Dánia–Németország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

Ezek is érdekelhetik