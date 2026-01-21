Nemzeti Sportrádió

Grúzia elleni győzelemmel búcsúzott a férfi kézilabda Eb-től Hollandia

2026.01.21. 19:32
Rutger ten Velde két éve hat, ezúttal hét gólig jutott Grúzia ellen (Fotó: AFP)
A férfi kézilabda Európa-bajnokság E-csoportjának 3. fordulójában Hollandia 31–26-ra legyőzte Grúziát.

Hollandia két éve is egy csoportban volt Grúziával, akkor Dani Baijens és Rutger ten Velde is 6-6 találatig jutott, Hollandia pedig öt góllal nyert és csoportmásodikként továbbment. Ezúttal már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egyik csapat sem jut tovább a középdöntőbe. A tét nélküli meccs első félidejében többször is vezetett Grúzia, de az utolsó hat percet 6–2-re Hollandia nyerte, így háromgólos előnnyel várhatta a folytatást. A második játékrészben sem csökkent a különbség, sőt rövid időre hétre is ellépett Hollandia, amely végül ötgólos győzelemmel búcsúzott a kontinenstornától. Giorgi Chovrebadze 17 lövésből 11 gólig jutott, míg a hollandoknál Reiner Taboada és Rutger ten Velde hét-hét, Ivar Stavast pedig nyolc gólt szerzett.

KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Hollandia–Grúzia 31–26 (18–15)
Ld.: Stavast 8, Taboada 7, Ten Velde 7, ill. Chovrebadze 11
KÉSŐBB
20.30: Svédország–Horvátország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)

AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA

GY

D

V

L – K

Gk 

P

1. Svédország

2

2

74–60

+14 

4   

2. Horvátország

2

2

67–58

+9 

4   

3. Hollandia

3

1

2

91–97

–6 

2   

4. Grúzia

3

3

84–101

–17 

0   

 

