Grúzia elleni győzelemmel búcsúzott a férfi kézilabda Eb-től Hollandia
Hollandia két éve is egy csoportban volt Grúziával, akkor Dani Baijens és Rutger ten Velde is 6-6 találatig jutott, Hollandia pedig öt góllal nyert és csoportmásodikként továbbment. Ezúttal már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egyik csapat sem jut tovább a középdöntőbe. A tét nélküli meccs első félidejében többször is vezetett Grúzia, de az utolsó hat percet 6–2-re Hollandia nyerte, így háromgólos előnnyel várhatta a folytatást. A második játékrészben sem csökkent a különbség, sőt rövid időre hétre is ellépett Hollandia, amely végül ötgólos győzelemmel búcsúzott a kontinenstornától. Giorgi Chovrebadze 17 lövésből 11 gólig jutott, míg a hollandoknál Reiner Taboada és Rutger ten Velde hét-hét, Ivar Stavast pedig nyolc gólt szerzett.
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
E-CSOPORT (MALMÖ)
Hollandia–Grúzia 31–26 (18–15)
Ld.: Stavast 8, Taboada 7, Ten Velde 7, ill. Chovrebadze 11
KÉSŐBB
20.30: Svédország–Horvátország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)
|AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA
M
GY
D
V
L – K
Gk
P
|1. Svédország
2
2
–
–
74–60
+14
4
|2. Horvátország
2
2
–
–
67–58
+9
4
|3. Hollandia
3
1
–
2
91–97
–6
2
|4. Grúzia
3
–
–
3
84–101
–17
0