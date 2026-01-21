Grúzia elleni győzelemmel búcsúzott a férfi kézilabda Eb-től Hollandia

Hollandia két éve is egy csoportban volt Grúziával, akkor Dani Baijens és Rutger ten Velde is 6-6 találatig jutott, Hollandia pedig öt góllal nyert és csoportmásodikként továbbment. Ezúttal már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy egyik csapat sem jut tovább a középdöntőbe. A tét nélküli meccs első félidejében többször is vezetett Grúzia, de az utolsó hat percet 6–2-re Hollandia nyerte, így háromgólos előnnyel várhatta a folytatást. A második játékrészben sem csökkent a különbség, sőt rövid időre hétre is ellépett Hollandia, amely végül ötgólos győzelemmel búcsúzott a kontinenstornától. Giorgi Chovrebadze 17 lövésből 11 gólig jutott, míg a hollandoknál Reiner Taboada és Rutger ten Velde hét-hét, Ivar Stavast pedig nyolc gólt szerzett.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

E-CSOPORT (MALMÖ)

Hollandia–Grúzia 31–26 (18–15)

Ld.: Stavast 8, Taboada 7, Ten Velde 7, ill. Chovrebadze 11

KÉSŐBB

20.30: Svédország–Horvátország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió)