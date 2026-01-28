Hiába vezettünk szinte végig, a horvátok két góllal legyőztek minket és bejutottak az elődöntőbe

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 4. FORDULÓ

II. CSOPORT (MALMÖ)

HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG 27–25 (13–15)

Malmö, 5860 néző. Vezette: Jorum, Kleven (norvégok)

HORVÁTORSZÁG: M. Mandic – Sostaric 4 (4), Maras 1, Martinovic 3, Nacinovic 3, LUCIN 4, D. MANDIC 4. Csere: KUZMANOVIC (kapus), Mamic, Cindric 1, Klarica 4, Glavas, Susnja, RAUZAN 3, Cesko, Jelinic. Szövetségi kapitány: Dagur Sigurdsson

MAGYARORSZÁG: Bartucz – IMRE B. 7 (2), ILIC Z. 5, Sipos A., LIGETVÁRI 3, Szita 2, Fazekas G. 2. Csere: Palasics (kapus), Rosta M., Bóka 2, Hanusz, Pergel 3, Krakovszki B. 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Az eredmény alakulása. 4. p.: 1–3. 8. p.: 2–6. 19. p.: 8–12. 23. p.: 11–12. 27. p.: 12–15. 35. p.: 14–18. 42. p.: 18–20. 48. p.: 22–20. 53. p.: 25–23. 57. p.: 26–25

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/2

Tét még maradt az Európa-bajnokság végén is a magyar férfi kézilabda-válogatott számára, az utolsó középdöntős meccs ugyanis arról döntött, hogy a csoport hányadik helyén végez a gárda, a 9-12. helyek melyikén zárja a tornát. Ezzel szemben a horvátoknak sokkal nagyobb volt a tét, hiszen egy győzelemmel be tudták biztosítani az elődöntős helyüket, ellenkező esetben izgulniuk kellett, hogy az esti meccsen Svájc milyen eredményt ér el a házigazda svédek ellen.

A Chema Rodríguez szövetségi kapitány által kijelölt meccskeret nem változott az egy nappal korábbi találkozóhoz képest, ugyanaz a négy játékos maradt ki, miután a jobbátlövő Ónodi-Jánoskúti Máté nem gyógyult fel teljesen a betegségéből. A kapuban ezen az Eb-n először Bartucz László kezdett, aki azonnal kivédte Ivan Martinovic kilenc méteres lövését, támadásban pedig már ment is a hét a hat elleni játék, aminek gól és egy kétperces kiállítás lett a vége. Sajnos az utóbbit is mi kaptuk, Fazekas Gergőnek kellett kiállnia rossz csere miatt.

Sokáig remekül játszottunk (Fotó: Szabó Miklós)

Ligetvári Patrik ezúttal a bal szélről szerzett gólt, amivel még a saját csapattársait is meglephette, de a horvát védőket biztosan, a magyar együttes pedig gyorsan meglépett négy góllal, miután az első 12 lövését hiba nélkül értékesítette. Különösen Imre Bence volt nagy formában, de egyébként is előszeretettel játszottuk meg a széleket. Kár, hogy a labda többször is kiesett a kezünkből, mert amúgy hoztuk a svédek ellen mutatott higgadt, bátor és stabil játékot, és két-három góllal folyamatosan vezettünk.

Ez annak is volt köszönhető, hogy a horvát kapusok, Matej Mandic és Dominik Kuzmanovic sem voltak valami nagy formában, az első húsz percben csak akkor találkoztak a labdával, amikor kiszedték a hálóból. De az esélyt megkapták a felzárkózásra a délszlávok, miután a norvég bírók is bekeményítettek, és 11 másodperc különbséggel kiszórták a két legjobb védőnket, előbb Ligetvári Patrikot, majd Sipos Adriánt. Zoran Ilic azonban góllal üdvözölte a kicsit erősnek tűnő ítéletet, a horvátok pedig nem tudtak profitálni a kettős emberelőnyből, maradt a háromgólos magyar előny.

Akárcsak a svédek ellen, ezúttal is teljesen megérdemelt volt a kétgólos félidei vezetésünk (15–13), a hibák ugyan most is megvoltak, de a játékunk összeszedett maradt, a srácok nagyon koncentráltan kézilabdáztak az első harminc percben, és valamennyi lényeges statisztikai mutatóban a horvátok fölé nőttek, sokkal pontosabban lőttek és védtek.

Bartucz László kezdett a magyar kapuban (Fotó: Szabó Miklós)

A második játékrész elején ugyan megmaradt a lépéselőnyünk, de a horvátok egyre közelebb merészkedtek, sőt, miután a kapujába visszaérő Kuzmanovic leszedte Ligetvári Patrik egész pályás kísérletét, és Mario Sostaric a harmadik hetesét is értékesítette, a 44. percben újra egyenlő volt az állás. Egy támadásnál Ilic Zoran esett rá Ivan Martinovic lábára, miután mind a ketten felugrottak egy kipattanó labdáért, de a bírók rövid videózás után nem büntették meg a magyar játékost, nagyon helyesen, átlagos meccsszituációnak ítélve a helyzetet.

Mi közben gödörbe kerültünk, 12 perc alatt csak egyetlen gólt szereztünk, közben az ellenfél egyre bátrabban és lelkesebben játszott, és a végül a meccs emberének választott Kuzmanovic is elkapta a fonalat a horvát kapuban. Azért nem volt olyan mély ez a gödör, hiszen a horvát előny egy-két gól között mozgott, így jutottunk el egészen a hajráig, de másfél perccel a vége előtt kiállították Sipos Adriánt, miután leszedte a lövésre készülő Luka Klaricát, így, akárcsak a svédek ellen, ezúttal is emberhátrányban fejeztük be a meccset.

Az utolsó támadást pedig annak rendje és módja szerint kipasszolták a horvátok, és a jobbszélső David Mandic góljával eldőlt, hogy pontot sem tudunk szerezni. A horvátok a 27–25-ös győzelmükkel bejutottak az elődöntőbe Izland mellett, és csak a horvát drukkerek énekeltek a Malmö Arénában, a hazaiak elcsendesedtek, ugyanis ezzel az is biztossá vált, hogy a svédek nem juthatnak a legjobb négy közé, csak az 5. helyért játszhatnak majd Herningben.