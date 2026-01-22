A dánok jobban bírták a hajrát, nagy csatában legyőzték a franciákat a férfi kézilabda Eb-n

Franciaország–Dánia 29–32

A dánok vereséget hoztak magukkal a csoportkörből, nem engedhettek meg maguknak újabbat akkor sem, ha éppen a bomba erős franciák jöttek szembe. Simon Pytlick gyorsan be is dobta a vezető gólt, de sok hiba csúszott a támadásokba, így az első félidő – különösen annak második fele – inkább a „kékek” szája íze szerint alakult (12–11).

A szünet után is gyorsan kialakult a kétgólos francia előny (14–12), de aztán felkeményedett a dán védelem; 16–16-nál Emil Nielsen ziccert védett, és Mathias Gidsel betörésből lőtt góljával hosszú idő után vezettek a dánok (16–17). Francia egyenlítés után Pytlick, majd Gidsel is betalált, először mentek kettővel a dánok (17–19). Emberhátrányban Nielsen hetest hárított, Lasse Andersson gólt lőtt, a két perc lejártakor még megvolt a dán előny.

Aztán mégis egyenlítettek a franciák, sőt amikor egy labdaeladásból indított támadást Dylan Nahi gólig vitt, megint kettővel vezettek a „kékek” (23–21). Vibrált a meccs, a be-becsúszó hibákat gólokkal büntették a csapatok – és ebben a végjátékbeli csatában a dánok összpontosítottak jobban, három góllal megnyerték a rangadót (29–32).

Spanyolország–Norvégia 34–35

Kiegyenlített első félidő, döntetlen a szünetben. A norvégok gyors indításokkal és a szélekről operáltak, a spanyolok inkább középen voltak hatékonyak, a kiharcolt négy hetesüket belőtték (16–16).

A második játékrész két norvég góllal indult, csakhogy jött a meccs első norvég kiállítása is, és amíg Vetle Eck Aga ült, a spanyolok kiegyenlítettek, majd teljes létszámnál dobtak még két gólt (20–18). Vezettek hárommal is (26–23), de leszakítani nem tudták a norvégokat, akik két jó védekezésre alapozva pillanatok alatt fordítottak (29–30).

Tobias Gröndahl dobta a norvégok győztes gólját (Fotó: AFP)

A végtelenül izgalmas hajrában egygólos norvég előnyök és döntetlen állások váltogatták egymást. Bő egy perccel a vége előtt, 34–33-nál a spanyolok emberelőnybe kerültek, egyenlítettek, azonban a kapus nélkül támadó északiak újra előnyt szereztek Tobias Gröndahl révén.

Újabb kiállítás nyomán az utolsó tizenegy másodpercben már csak négy mezőnyjátékossal védekeztek a norvégok, de Ian Barrufet kínaira szánt passzánál August Pedersennek sikerült elütnie a labdát a berepülő Aleix Gómez elől, és a videózás után a játékvezetők jelezték: szabályosan tette!

Pedersen nemcsak a 11 góljának, hanem ennek a kulcsfontosságú szerelésnek is köszönhette, hogy ő lett a meccs embere.

A szegedi Imanol Garciandia három gólt dobott a spanyol válogatottban.

Németország–Portugália 32–30

A középdöntő első gólját a német Johannes Golla dobta, de aztán 7–8-ig mindig a portugálok vezettek egy-két találattal, leginkább Francisco Costa volt elemében (aki bátyja, Martim után most szintén megelőzte édesapjukat, Ricardót, aki 59 góljával vezette a portugálok Eb-örökranglistáját). A játékrész második felében egymás után háromszor már a németek találtak a kapuba, néhány percig náluk volt az előny – aztán a második félidőben kezdődhetett minden elölről…

Andreas Wolff az első harminc percben is védett fontosakat, de a szünet után igazán elkapta a fonalat; a német kapusnak nem kis része volt abban, hogy immár az ő csapata vezetett. Igaz, egy-két gólnál nagyobb előnyt nem tudott építeni.

Johannes Golla kapura dob a portugál védők gyűrűjéből (Fotó: Getty Images)

A németek bármennyire igyekeztek semlegesíteni az ifjabbik Costát, ő nagyban gyártotta a gólokat, versenyben tartva együttesét, ráadásul a hajrára fordulva Golla piros lapot kapott róla – ellenfele arcába kapott.

A portugál csapat kapaszkodott, de egyenlíteni nem tudott, és Lukas Zerbe fél perccel a vége előtt bedobott hetesével, 31–29-nél gyakorlatilag eldőlt a rendkívül izgalmas meccs.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ

I. CSOPORT, 1. FORDULÓ (HERNING)

Németország–Portugália 32–30 (11–11)

Ld: Schluroff 7, Uscins 6, Lichtlein 4, Zerbe 4, ill. F. Costa 10, M. Costa 6, Frade 5, Areia 4

Spanyolország–Norvégia 34–35 (16–16)

Ld: A. Gómez 8, A. Dujshebaev 5, Romero 4, ill. Pedersen 11, Gröndahl 5, Solstad 5, P. Anderson 4

Franciaország–Dánia 29–32 (12–11)

Ld: Minne 7, Descat 5, Briet 4, ill. Gidsel 9, Pytlick 8, E. Jakobsen 6