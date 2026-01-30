Izland megszorongatta a társházigazdát, de Dánia jutott be a férfi kézilabda Eb döntőjébe

Izland 2010 után jutott be ismét a négy közé nagy tornán (akkor az Eb-n harmadik helyen zárt), tehát a rutin Dánia mellett szólt, amely az előző három olimpiából kettőt megnyert, egyszer ezüstérmes lett, a legutóbbi négy világbajnokságon begyűjtötte az aranyérmet, míg a két évvel ezelőtti kontinenstornán ezüst-, előtte bronzérmes volt. Az esélytelenebbnek tartott izlandiak megfontoltan mentek előre, hosszabb támadásokat vezettek, de ezekből rendre be is találtak, míg ellenfelük gyors gólokkal válaszolt a meccs legelején. A skandinávok az 5. percben kettős emberhátrányba kerültek, és ezt kihasználva Ómar Magnússonék elléptek 6–3-ra.

Egyenlő létszám mellett visszakapaszkodtak a dánok, egyenlíteniük viszont csak a 15. perc végén sikerült (8–8). Aztán megszületett a mérkőzés első védése is a 17. perc elején, Emil Nielsen mutatta be, csapata pedig nem sokkal később átvette a vezetést. Közben az izlandiak támadójátéka visszaesett, és amikor el is jutottak lövésig, Nielsen hárított. Szerencséjükre Viktor Hallgrímsson is elkezdett védeni, így nem szakadtak le, majd a közel nyolcperces gólcsendjüket megtörve hétméteresből egalizáltak. Egyik csapat sem tudott ellépni a szünetig, de mivel Izland az utolsó támadásából nem talált be, Dánia vezetett egy félidő után (14–13).

Emberelőnyben fordítottak az izlandiak a fordulás után, és ugyan kétgólos különbség nem alakult ki, rendre a dánoknak kellett menniük az egyenlítéséért. Aztán egy (vitatható) kétperces kiállítás hozott fordulatot, és a skandinávok fordítottak 21–19-re, hárommal viszont nem tudtak vezetni, mivel Hallgrímsson hetest fogott. Öt perc után, időkérést követően betalált Izland, viszont látszott, a betörések már nem annyira jönnek össze, a dán játékosok jobban olvasták ellenfelük mozgását egyegyezésnél. A társházigazda aztán háromgólos előnyre tett szert, és mivel a kétperces emberhátrányt is túlélte, újabb gólt tudott közé tenni. Izland próbált gyors támadásokat vezetni, ez kevés alkalommal sikerült, ráadásul még hetest is hibázott.

Dánia magabiztosan őrizte előnyét, igazán izgulnia a végjátékban már nem kellett, így 2012 után újra Európa-bajnok lehet – vasárnap (az elődöntőben ugyanilyen eredménnyel győztes) Németország lesz az ellenfele Herningben. 31–28

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, HERNING

ELŐDÖNTŐ

Dánia–Izland 31–28 (14–13)

Ld: Gidsel 7, J. Hansen 6, ill. Smárason 8, Thorkelsson 7, Magnússon 6

Németország–Horvátország 31–28 (17–15)

Ld: Zerbe 6, ill. Lucin 6, Klarica, Martinovic 5-5

AZ 5. HELYÉRT

Portugália–Svédország 35–34 (16–16)

Ld: M. Costa 9, F. Costa 7, ill. Sandell 8, Wanne 5

A VASÁRNAPI PROGRAM

A 3. HELYÉRT

15.15: Izland–Horvátország, Herning (Tv: M4 Sport+)

DÖNTŐ

18.00: Dánia–Németország, Herning (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!