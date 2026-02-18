Nemzeti Sportrádió

Simon Pytlick, a csendes zseni

SZENDREI ZOLTÁNSZENDREI ZOLTÁN
2026.02.18. 12:54
null
Simon Pytlick (Fotó: AFP)
Címkék
dán kézilabda-válogatott férfi kézilabda Képes Sport Simon Pytlick
Simon Pytlick látszólag semmi extrát sem csinál a pályán, mégis szinte minden meccsen ott van minimum hat-nyolc gól a neve mellett. A dán férfi kézilabda-válogatottban mégsem ő, hanem Mathias Gidsel van a rivaldafényben, de a balátlövőnek is kiemelten fontos a szerepe napjaink sikercsapatában.

Amikor a dán férfi kézilabda-válogatott szóba került, hosszú évekig automatikusan Mikkel Hansen és Niklas Landin neve ugrott be mindenkinek. Aztán csendben, de megállíthatatlanul eljött a generációváltás ideje, és a reflektorfényben egyszer csak ott találta magát egy kevésbé mosolygós, higgadt tekintetű fiatal: Simon Pytlick. Nem ő a leghangosabb, nem keresi a rivaldafényt – mégis, ma már nehezen képzelhető el nélküle a világverő dán együttes.

A 2000. december 11-én született játékos útja előre meg volt írva. Édesapja, Jan Pytlick korábbi szövetségi kapitányként és klubedzőként több generáció pályafutását egyengette, így Simonnak a kézilabda nem egyszerű választás volt, hanem a természetes közeg, amelyben naponta mozgott. (Sőt, édesanyja, Berit Bogetoft is válogatott kézilabdázó volt, Simon két lánytestvére, Camilla és Josephine is a dán első osztályig vitte.) Az öltözői légkör, a mágnestábla előtt magyarázó édesapja látványa, a nagy meccsek feszültsége gyerekkorától az élete része volt. Ám ami sokaknak nyomasztó teher lenne, neki inkább a biztos alapot jelentette.

  „Nem kényszerítettek rá, hogy sportoljak – mondta az Euroman magazinnak nemrégiben adott interjújában, amit a daniasport.hu fordított le magyarra. – Szép csendben így alakult, mert mindig közel álltam a sportághoz, és élveztem, hogy ott lehettem. Legfeljebb négyéves voltam, amikor elkezdtem babakézilabdázni, később fociztam, úsztam és tornáztam is. Aztán volt egy nagyon rövid, hat hónapos időszakom, amikor kick-boxolni jártam. Szóval kipróbáltam néhány különböző sportágat, ám a szüleim szerint a legboldogabb mindig labdával a kezemben voltam, így ennél maradtam.”  

FRA, Lille, Olympischen Spiele Paris 2024, (11.08.2024, Handball Herren Finale Siegerehrung, Stade Pierre-Mauroy) Gold M
2024: Dánia olimpiai bajnok Párizsban (az álló sor jobb szélén Simon Pytlick) (Fotó: Imago Images)

A GOG Handbold utánpótlás­nevelő műhelye az elmúlt évtizedben nemcsak Dániában, hanem a teljes kézilabdavilágban fogalommá vált. Gidselhez, Emil Madsenhez és Lukas Jörgensenhez hasonlóan Pytlick is itt érett élvonalbeli játékossá. Már fiatalon kitűnt azzal, hogy nem csupán „nagy lövő”, hanem olvassa a játékot. Balátlövőként kiváló ütemérzékkel támadja a védőfal réseit, ám legalább ennyire erős a döntéshozatalban. Tudja, mikor kell vállalni a lövést kilenc méterről, és mikor érdemes inkább bejátszani a beállónak vagy megjátszani a szélsőt. Nem öncélú sztár, hanem rendszerben gondolkodó kézilabdázó.

„Bár évekig fizikai lemaradásban voltam, és küzdöttem a térdeimmel meg az ízületeimmel, elég korán rájöttem, hogy az erősségem másban rejlik. Gyorsan tanultam, és amikor az edző elmagyarázott nekem valamit, azonnal át tudtam ültetni a gyakorlatba. Egy lépéssel korábban láttam a játékot, mint mások, megéreztem, mi történik egy-két pillanattal később. Mivel nem voltam a legjobb fizikai állapotban, fejben kellett élesebbnek lennem” – emlékezett vissza arra, hogyan találta meg a saját játékát.

Az áttörést a 2023-as világbajnokság hozta meg neki. A bemutatkozó felnőttvilágversenyén 51 gólt szerzett, pedig még csak 22 éves volt. Abban a ritka pillanatban, amikor a dán gépezet akadozott a tornán, ő nem esett pánikba, fegyelmezetten, higgadtan elkérte a labdát, és korát meghazudtoló érettséggel megoldotta a szituációt. Egy-egy távoli bomba, váratlan betörés vagy éppen tökéletes ütemű passz jelezte, a dán válogatott hosszú időre megtalálta a balátlövőjét. Ugyanúgy bekerült a vb álomcsapatába, ahogyan az eddigi öt világeseményéből négyszer. Amióta Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány számol vele, pontosan ugyanez az aránya a megnyert címeket illetően (két vb-cím, egy-egy olimpiai és Eb-arany).

IHF Men's Handball World Championships
2025: Rasmus Lauge és Simon Pytlick a világbajnokság megnyerését ünnepli (Fotó: Getty Images)

Csupán három esztendő alatt ezeken a nagy tornákon összesen 256 gólt rámolt be. A nemrég véget érő Európa-bajnokságon akár az MVP-címet is megkaphatta volna, ám azt már a döntő előtt kiosztották Gidselnek… A Németország ellen 34–27-re megnyert finálénak Pytlick volt a legeredményesebb játékosa, kulcspillanatokban dobta nyolc találata java részét. Az Eb-t 64 góllal zárta, csak néggyel maradt el a gólkirály Gidseltől.

Repertoárja egyik szembetűnő eleme a ritmussal való játék. Nem a klasszikus, 205 centis balátlövők közé tartozik, akik pusztán fizikai fölényből oldanak meg szituációkat. Pytlick inkább „sakkozik” a pályán. Lassít, majd hirtelen gyorsít. Folyamatosan figyeli a védők lábmunkáját, a kettes védő testhelyzetét, a kilépések időzítését. Ez a tudatosság teszi különlegessé – és rendkívül nehezen kiismerhetővé.

De nem egyedül kell a hátán vinnie a dán csapatot. A skandináv együttes évek óta példás rendszerben működik, amelyben mindenki tudja a feladatát. Pytlick ebbe a struktúrába illeszkedett bele szinte zökkenőmentesen. Nem akart mindenáron vezér lenni, ám a képességei alapján mégsem volt kérdéses, hogy azzá válik. A társai bíznak benne, mert érzik, nem a saját statisztikáját tartja fontosnak, hanem minden mozdulatával a csapat sikerét szolgálja.

2026: Pytlick kisfia az Európa-bajnoknak járó aranyérmet kóstoltatja a papával (Fotó: Instagram)

Klubszinten 2023 nyara óta a német Bundesligában, a Flensburg-Handewitt mezében is bizonyítja, hogy a legmagasabb tempójú ütközetek sem hozzák zavarba. A német bajnokság kíméletlen daráló, amelyben hétről hétre világklasszis védőkkel kell megküzdeni. Itt mutatkozik meg igazán, mennyire komplett játékos: nemcsak támadásban, hanem védekezésben is fegyelmezett, sőt, egyre tudatosabban vállal szerepet a védőfalban is.

Az Európa-ligában eddig kettőből kettő a mérlege: 2024-ben és 2025-ben is a magasba emelhette ezt a trófeát (is). Éppen a második számú európai kupában lejátszott Toulouse elleni meccsen törte el a karját, ám tavaly februári sérülése sem tudta őt kizökkenteni.

„Nem változtatott drámaian a lövőtechnikám, de lehet, hogy veszítettem kicsit az erőmből. És amikor erősen lövök, eszembe jut, hogy a kezem már nem egészen olyan, mint régen volt, és hozzá kell szoknom, hogy fáj.”  

Far og soen mod hinanden. Jan Pytlick traener for Soenderjyske imod sin soen Simon Bogetoft Pytlick der spiller for GOG.
Jan Pytlick (jobbra) büszke lehet a fiára

A balátlövők gyakran a húszas éveik közepére, végére érnek be igazán, amikor a fizikai erő taktikai érettséggel párosul. Pytlick esetében már most látszik, hogy a plafon rendkívül magasan van. Ha a fejlődése töretlen marad, hosszú évekig meghatározó alakja lehet nemcsak a dán válogatottnak, hanem az európai klubkézilabdázásnak is.

A legnagyobb erénye a természetessége. Nem akar többnek látszani annál, mint ami – rendkívül intelligens, kiváló képességű kézilabdázó, aki élvezi a játékot. A dán válogatott új arcát látjuk benne, egy olyan korszak kulcsszereplőjét, akinél a fegyelem, a taktikai érettség és a csapatmunka továbbra is elsőbbséget élvez.

2027 nyarán a Füchse Berlinben összeáll a Simon Pytlick, Mathias Gidsel, Dika Mem hármas, a kézilabdázás történetének egyik legizgalmasabb triója. Pytlick és Gidsel barátságáról és összhangjáról nemrég könyv is született, a kettejük közötti harmónia vitán felüli. Ha a francia jobbátlövő, Mem is képes lesz közös nevezőre jutni velük, ők hárman valami olyat alkothatnak a német fővárosban, ami Bajnokok Ligája-trófeákat kamatozhat.

Men's European Handball Championship: Denmark - Romania
Klasszisok és barátok: Mathias Gidsel (balra) és Simon Pytlick (Fotó: AFP)
Született: 2000. december 11., Thurö
Állampolgársága: dán
Sportága: kézilabda Posztja: balátlövő
Klubjai: GOG Handbold (2018–2023), SG Flensburg-Handewitt (2023–2027), Füchse Berlin (2027–)
Kiemelkedő eredményei: olimpiai bajnok (2024), 2x világbajnok (2023, 2024), Európa-bajnok (2026), Eb-ezüstérmes (2024), 2x dán bajnok (2022, 2023), 2x Dán Kupa-győztes (2019, 2022), 2x Európa-liga-győztes (2024, 2025)
NÉVJEGY: Simon Bogetoft Pytlick 

 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)

 

dán kézilabda-válogatott férfi kézilabda Képes Sport Simon Pytlick
Legfrissebb hírek

Az első Bundesliga-idényében berobbant Said El Mala

Képes Sport
23 órája

Ukrán balátlövőt igazolhat a Pick Szeged

Kézilabda
Tegnap, 10:30

A rákcsapdakészítés is érdekelte, de a futball jobban – interjú Kristoffer Zachariassennel

Képes Sport
2026.02.16. 11:49

Nápoly, Diego Maradona: pénzzé tett szerelem – olaszországi riport

Képes Sport
2026.02.15. 09:27

Székely és Sztraka vezérletével előnyben a Tatabánya a férfi kézilabda Ek-nyolcaddöntőben

Kézilabda
2026.02.14. 15:52

Futamok, jelmezek, hírességek – képösszeállítás az ügetőfarsangról

Képes Sport
2026.02.14. 11:20

Tatabánya teniszközponttá válik: képösszeállítás a tenisz Davis-kupáról

Képes Sport
2026.02.14. 09:56

Az első 100-szorosok, 4. rész, Diego Forlán: századik meccsnek tökéletes – gól, gólpassz, MVP

Képes Sport
2026.02.12. 15:21
Ezek is érdekelhetik