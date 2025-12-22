Keddi sportműsor: pályán az Arsenal; az utolsó csapat is bejut a női kézi MK negyeddöntőjébe
DECEMBER 23., KEDD
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
NEGYEDDÖNTŐ
21.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
15. FORDULÓ
21.45: Guimaraes–Sporting CP (Tv: Sport2)
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.30: Nigéria–Tanzánia
21.00: Tunézia–Uganda
D-CSOPORT
13.30: Kongói DK–Benin
16.00: Szenegál–Botswana
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ
2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
NCAA, RÁJÁTSZÁS
20.00: Boca Raton Bowl, Louisville–Toledo (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
13.30 (Tv: Sport1)
Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)
Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)
Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)
Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)
20.00 (Tv: Sport1)
Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)
Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)
Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)
Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)
KÉZILABDA
NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ
19.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport)
NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG
18.45: Magdeburg–THW Kiel (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Milan (olasz)
18.45: Fenerbahce (török)–Barcelona (spanyol)
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög)
19.30: Bayern München (német)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Valencia (spanyol)–Baskonia (spanyol)
20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Anadolu Efes (török)
20.45: Paris Basketball (francia)–Crvena zvezda (szerb)
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)
Szerda, 2.30: San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC
TEREPKERÉKPÁR
GRAND PRIX ERIC DE VLAEMINCK, HEUSDEN-ZOLDER
13.35: superprestige, női verseny (Tv: Eurosport1)
15.05: superprestige, férfiverseny (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mérleg várja a Manchester City játékosait karácsony után
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Détári Lajost hívjuk. A vonalban Ballai Attila
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ez történt a sport világában 50 és 60 éve
12.00: Bajnokok: Komjádi Bélára emlékezik Ballai Attila és Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai: az adás vendége a Vasas 15 éves, kadét Eb-bronzérmes kardvívója, Komjáthy Boglárka és mestere, Riba Ferenc, a riporter Budai Zoltán
13.30: Buli, vendég: Kiss Dávid, a férfi jégkorong-válogatott másodedzője. Műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás
Műsorvezető: Kreisz Bálint
Szerkesztő: Regős László Pál
15.00: Úszás, a stúdióban Szabó-Feltóthy Eszter
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor
17.00: Kézilabda, 50 esztendős Kirsner Erika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Pinezits Máté, az MTK minap kinevezett vezetőedzője érkezik a stúdióba
19.00: Közvetítés az Alba Fehérvár–Esztergom női kézilabda Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
20.45: Vendégünk Horváth Laura, aki aranyérmet szerzett a World Fitness Project koppenhágai döntőjében
21.00: Gurulj be lassítva is, magazin – Berkesi Judit és Hajdú B. István értékeli a labdarúgó NB I őszi szezonját
21.30: Fonák és tenyeres, magazin – Bardóczky Kornél értékeli a teniszezők évét
22.00: Nemzeti Sport Gála: az év sportpillanatainak bemutatása
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával