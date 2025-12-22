Keddi sportműsor: pályán az Arsenal; az utolsó csapat is bejut a női kézi MK negyeddöntőjébe

DECEMBER 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

15. FORDULÓ

21.45: Guimaraes–Sporting CP (Tv: Sport2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.30: Nigéria–Tanzánia

21.00: Tunézia–Uganda

D-CSOPORT

13.30: Kongói DK–Benin

16.00: Szenegál–Botswana

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

NCAA, RÁJÁTSZÁS

20.00: Boca Raton Bowl, Louisville–Toledo (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

20.00 (Tv: Sport1)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ

19.00: Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom (Tv: M4 Sport)

NÉMET FÉRFIBAJNOKSÁG

18.45: Magdeburg–THW Kiel (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 18. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Milan (olasz)

18.45: Fenerbahce (török)–Barcelona (spanyol)

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög)

19.30: Bayern München (német)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Valencia (spanyol)–Baskonia (spanyol)

20.45: ASVEL Villeurbanne (francia)–Anadolu Efes (török)

20.45: Paris Basketball (francia)–Crvena zvezda (szerb)

NBA, ALAPSZAKASZ

1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)

Szerda, 2.30: San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC

TEREPKERÉKPÁR

GRAND PRIX ERIC DE VLAEMINCK, HEUSDEN-ZOLDER

13.35: superprestige, női verseny (Tv: Eurosport1)

15.05: superprestige, férfiverseny (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente, Jó András

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mérleg várja a Manchester City játékosait karácsony után

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté

9.00: Détári Lajost hívjuk. A vonalban Ballai Attila

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ez történt a sport világában 50 és 60 éve

12.00: Bajnokok: Komjádi Bélára emlékezik Ballai Attila és Virányi Zsolt

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A jövő sztárjai: az adás vendége a Vasas 15 éves, kadét Eb-bronzérmes kardvívója, Komjáthy Boglárka és mestere, Riba Ferenc, a riporter Budai Zoltán

13.30: Buli, vendég: Kiss Dávid, a férfi jégkorong-válogatott másodedzője. Műsorvezető: Virányi Zsolt

14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal

14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel

Hazafutás

Műsorvezető: Kreisz Bálint

Szerkesztő: Regős László Pál

15.00: Úszás, a stúdióban Szabó-Feltóthy Eszter

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, Göbölyös Gábor

17.00: Kézilabda, 50 esztendős Kirsner Erika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Pinezits Máté, az MTK minap kinevezett vezetőedzője érkezik a stúdióba

19.00: Közvetítés az Alba Fehérvár–Esztergom női kézilabda Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

20.45: Vendégünk Horváth Laura, aki aranyérmet szerzett a World Fitness Project koppenhágai döntőjében

21.00: Gurulj be lassítva is, magazin – Berkesi Judit és Hajdú B. István értékeli a labdarúgó NB I őszi szezonját

21.30: Fonák és tenyeres, magazin – Bardóczky Kornél értékeli a teniszezők évét

22.00: Nemzeti Sport Gála: az év sportpillanatainak bemutatása

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával