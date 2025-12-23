Gera Zoltán: Szeretem nyugalomban, családi környezetben tölteni az ünnepeket; Deli Betty nagyi: 60 év a lelátókon

A Nemzeti Sport szerdai,

karácsonyi számából ajánljuk:

Gera Zoltán tíz esztendőt húzott le Angliában, játszott a West Bromwichban és a Fulhamben is, így jó néhányszor megtapasztalta, milyen pályára lépni a Boxing Dayen. A korábbi kiváló futballista az ünnepi élményeiről mesélt lapunknak, s többek között elmondta, legtöbbször mi került az asztalra karácsonykor. Judi Ádám interjúja.

Rozsály 700 lelkes falu a szatmári vidéken, néhány kilométerre az ukrán–román–magyar hármas határtól. Csillag Péter itt beszélgetett a görögkatolikus parókián ifjabb Obbágy Lászlóval, vagy ahogy a környéken ismerik, Lacus atyával.

Az állatkertben karácsonykor sem maradhat el edzés. Kap-e ajándékot az oroszlán, az elefánt vagy éppen a játékos kedvű vidra?! Változik-e ilyenkor az „edzésprogram”, lazább-e a tempó karácsonykor, vagy a gyakorlás szenteste napján sem maradhat el? Rendhagyó ünnepi írásunkban a Fővárosi Állat- és Növénykert legsportosabb lakóit Borbola Bence látogatta meg.

Szurkolás szívből, szeretettel generációkon át: Deli Betty a férjének, majd a lányainak, manapság az unokáinak szurkol. Egy sportcsalád története Tatabányától Székesfehérvárig, Sydney-t és Stuttgartot is érintve. Somogyi Zsolt írása.

A magyar női röplabda-válogatott a ’70-es években élte fénykorát: három olimpián szerepelhetett, kétszer a negyedik helyen végzett, továbbá világbajnoki negyedik és hatodik helyet is szerzett. A csúcsot az 1975-ös Európa-bajnoki ezüstérem jelentette, amely mind a mai napig a női nemzeti csapat legkiemelkedőbb eredménye. Az „elfeledett” válogatott történetét Karádi Zoltán idézte fel.

Karácsony a palánkon túl. A legtöbb bajnokság szünetet tart az ünnepek alatt, ám a jégkorong világa nem ilyen, december 21-én még mérkőzéseket rendeztek az Erste Ligában és az ICEHL-ben is, aztán december 26-án már ismét jégen lesznek a csapatok. Az ünnepi időszak szépségeiről, gyerekkori emlékekről, hagyományokról kérdezte Beke Zsombor a Gyergyói HK játékosát, Sárpátki Tamást, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzőjét, Ted Dentet, valamint a Volán csatárát, Darren Archibaldot.

Bőhm Csaba: „Máig bennem él, kis koromban milyen izgatottam vártam a feldíszített karácsonyfát.” Az öttusázónak a nagy közös családi időtöltések jelentik a karácsony lényegét, és kiemeli: az ünnepek alatt mindenki megérdemli a finom falatokat. A Kőbánya SC versenyzője beavatta Szeleczki Róbertet a családi szokásokba, kedvenc ételeibe, és az elmúlt évre is visszatekintett.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

