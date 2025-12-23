Nicolas Jackson és Cherif Ndiaye szállította Szenegálnak a magabiztos győzelmet az ANK-n
A vb-kijutásra még esélyes, az interkontinentális selejtezőben érdekelt Kongói DK kihasználta a benini védők bizonytalanságát, a 16. percben Théo Bongonda betalált, így már korán kialakult az 1–0-s végeredmény – később az előző tornán negyedik kongóiak már csak lesgólig jutottak.
A világbajnoki résztvevő Szenegál magabiztosan verte meg Botswanát. A Bayern München csatára, Nicolas Jackson a 40. percben Ismail Jakobs centerezéséből lőtt a jobb alsóba, majd az 58. percben Ismaila Sarr felpassza után, valamint egy cselt követően helyezett a bal alsóba. Még a hajrában Cherif Ndiaye talált be, Cheikh Sabaly középre adásából lőtt az ötösről a kapuba. 3–0
A két évvel ezelőtt döntőt játszó Nigéria Semi Ajayi fejes góljával került előnybe az első félidőben, ám a szünet után hamar egyenlített Tanzánia, Charles M'Mombwa belsőzött hat méterről a jobb alsóba. Két perc múlva már ismét vezettek a nigériaiak, ugyanis az Atalanta támadója, Ademola Lookman 17 méterről ballal kilőtte a kapu bal oldalát, amivel megnyerte a mérkőzést válogatottjának. 2–1
35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
1. FORDULÓ
C-CSOPORT
Nigéria–Tanzánia 2–1 (Ajayi 36., Lookman 52., ill. M'Mombwa 50.)
21.00: Tunézia–Uganda
D-CSOPORT
Kongói DK–Benin 1–0 (Bongonda 16.)
Szenegál–Botswana 3–0 (N. Jackson 40., 58., Ch. Ndiaye 90.)