Marmus és Szalah góljával fordított Egyiptom az Afrikai Nemzetek Kupájában

Az első félidő végén El Bilal Touré tizenegyest hibázott, így Mali csak a szünet után szerzett vezetést, szögletet követően Lassine Sinayoko volt élelmes, és lőtt közelről a kapuba. Úgy tűnt, a nyugat-afrikai csapat győzelemmel kezdi a tornát, ám a hajrában Patson Daka a kapuba csúsztatott, amivel Zambia pontot szerzett. 1–1

Az előző torna bronzérmese, Dél-Afrika begyűjtötte a három pontot Angola ellen. Az első játékrész közepén Oswin Appollis 13 méterről lőtt a jobb alsóba, a 35. percben Show egyenlített. A szünet után lesgólig jutottak a dél-afrikaiak, ám a Burnley játékosa, Lyle Foster később érvényes gólt szerzett, 20 méterről tekert a bal felsőbe, eldöntve a meccset. 2–1

A 20. percben Emmanuel Jalai középre adása után Prince Dube fordult kapura, majd 12 méterről lőtt, a labda pedig bepattogott a jobb alsóba. A többek között a Liverpoolban szereplő Mohamed Szalahhal és a Manchester Cityben futballozó Omar Marmussal felálló Egyiptom éppen e kettős vezérletével nagy nehezen fordított. A 63. percben Marmus vágta fel a labdát a léc alá hét méterről, majd a ráadás első percében Szalah 12 méterről a bal alsóba helyezett. 2–1

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Mali–Zambia 1–1 (Sinayoko 61., ill. Daka 90+2.)

Vasárnap játszották

Marokkó–Comore-szigetek 2–0 (Brahim Díaz 55., El-Kabi 74.)

B-CSOPORT

Dél-Afrika–Angola 2–1 (Appollis 21., L. Foster 79., ill. Show 35.)

Egyiptom–Zimbabwe 2–1 (Marmus 63., Szalah 90+1., ill. Dube 20.)