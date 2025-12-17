Az alapoktól az olimpiai aranyig – Füzesséry Gyula százéves



Az óriási sikert hozó (6 aranyérem, 5-5 második és harmadik helyezés) 1954-es maconi kajak-kenu világbajnokságon kora alapján valamelyik hajóban is ülhetett volna, ám alig múlt 28 éves, amikor a csapat edzője lett. Az egyik nap még evezett, a következőn már ő rakta ki a bójákat. A kajak-kenu akkoriban zömmel autodidakta módon fejlődött, a versenyzőkből lett edzők találták ki az edzésmódszereket. Füzesséry Gyula 1953-ban közgazdasági diplomát szerzett, rá egy évre már így értékelt a Népsportban a sikeres vb-t követően: „Különösen kiemelendő a két Mészáros testvér, a Vagyóczki, Kovács, Nagy, Szigeti négyes.”

Addig sok víz lefolyt a Dunán: miután kiderült, hogy a vizes csapat nem kapott pénzt az utazásra, ő is tagja lett a küldöttségnek, amely egészen a Rákosi-titkárságig ment, hogy kiharcolja a franciaországi vb-részvételt.

Füzessérynek meg sem fordult a fejében, hogy a kajakosoknak egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot hozó melbourne-i olimpia után emigráljon, pedig az olaszok szövetségi kapitányt kerestek – később ezt a posztot a Jugoszlávián keresztül Olaszországba távozó Blahó töltötte be…

Füzesséryt azért váltotta le a válogatott éléről Kutas 1966-ban, mert nem volt párttag. Mégis, szakértelmét elismerve az éppen a sportvezető szorgalmazására 1963-ban alapított Központi Sport Iskola kajak-kenu szakosztályának élére nevezte ki. Füzesséry ebben az esztendőben szerzett edzői diplomát a Testnevelési Főiskolán. Hogy ne legyen a saját ellensége, belépett a pártba, ez még Kutast is meglepte. Számos edzéselméleti munkát publikált, felkészültségének köszönhette, hogy évekig dolgozhatott a kubai, a dél-koreai és a spanyol válogatott vezetőedzőjeként.

Lánya, Erika elmondása szerint Zuglóban él, ideje nagy részét már ágyban tölti, de szellemileg korához képest fitt. Rendszeres látogatója, tanítványa, Simon Miklós kiemelte, a „századosnak” elévülhetetlenek az érdemei, hogy a kajakszakág Magyarországon ilyen magas szinten teljesít, ott bábáskodott az alapok lerakásánál, forradalmasította az utánpótlás-nevelést.