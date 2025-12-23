Nemzeti Sportrádió

A DVSC kapusa szerint Jordanovnak szerencséje volt a félpályás gólnál

2025.12.23. 17:36
Varga Ádám (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
NB I Toniszlav Jordanov DVSC magyar foci Varga Ádám
Varga Ádám, a Debrecen kapusa szerint a kisvárdai Toniszlav Jordanovnak szerencséje volt, amikor a félpályáról betalált neki vasárnap a labdarúgó NB I idei utolsó mérkőzésén.

A 27 éves bolgár csatár az 55. percben valószínűleg az év legszebb gólját szerezte: Dzsudzsák Balázs adta el a labdát a félpályánál, Jordanov pedig gyakorlatilag a felezővonalról tökéletesen ívelt a hazaiak kapujába, a kint álló Vargának esélye sem volt. A meccsen ez az egy találat esett.

Labdarúgó NB I
2025.12.21. 20:43

Videón Toniszlav Jordanov saját térfeléről szerzett, DVSC elleni győztes gólja

Egy gól döntött a Kisvárda javára, de az hatalmasat szólt...

„Támadásépítés elején voltunk, Dzsudzsinál volt a labda, én kintebb álltam, de ilyenkor egyébként ott is szoktam lenni. A várdai játékosnak szerencséje volt, nem kellett megtolnia, beigazítani a labdát, hogy azzal nekem egy kicsi időt adjon. Rohantam a kapuba, de nem értem vissza. Egy a millióhoz, hogy ilyen gólt rúgjon az ellenfél” – mondta a DVSC kapusa a haon.hu-nak.

Jordanov a mérkőzést követően az M4 Sportnak elmondta, már az első félidőben észrevette, hogy a hazaiak kapusa rendre a saját 16-osán kívül helyezkedik, ezért amikor hozzákerült a labda, szinte azonnal ellőtte.

 

