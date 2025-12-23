Az Esztergom óriási izgalmak után jutott tovább a női kézilabda Magyar Kupában

Parázs csatát vívott egymással a két csapat, egy nappal szenteste előtt.

Az első félidőben három góllal vezettek az esztergomiak, az összecsapás azonban az utolsó másodpercekig nyílt maradt. Az 57. percben két góllal vezetett a vendég együttes, azaz a szabályok értelmében a Fehérvárnak ekkor már három gólra lett volna szüksége a továbbjutáshoz.

Az utolsó másodpercek azonban óriási izgalmakat hoztak: 52 másodperc volt hátra, amikor a hazaiak kiegyenlítettek, és négy másodperccel a vége előtt támadhattak is a győzelemért. Gólt azonban nem tudtak szerezni, így maradt a 22–22-es döntetlen, ami a szabályok értelmében a vendég Esztergom továbbjutását jelentette.

Az Esztergomnál a magyar válogatott Faragó Lea hét góllal zárt, Horváth Fanni pedig ötször talált be a fehérváriak kapujába. A hazaiak legeredményesebb játékosa a hatgólos Katarina Pavlovic volt.

Mint ismert, a Kisvárda múlt csütörtökön 32–26-ra nyert a másodosztályú egri Eszterházy SC otthonában. A Vác szombaton 34–32-es sikerrel távozott Budaörsről. A Mosonmagyaróvár hétfőn 38–25-re verte a házigazda NEKA-t, az NB I/B-ben veretlenül listavezető MTK pedig meglepetésre 38–26-re verte a vendég Szombathelyi KKA-t. A címvédő Ferencváros, a bajnok és Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC és a szintén BL-szereplő Debrecen a negyeddöntőben kapcsolódik be a hazai kupaküzdelmekbe.

A következő forduló sorsolását január 5-én tartják.

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ

Alba Fehérvár KC–Mol Esztergom 22–22 (8–11)

